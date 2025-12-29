Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là nơi đang có hoa mai anh đào nở rực 1 góc trời: Cách Hà Nội 300km

Những năm gần đây, cứ mỗi độ cuối năm – đầu năm mới, hình ảnh hoa mai anh đào nở rộ tại Hàn Quốc hay Nhật Bản lại tràn ngập trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho mùa xuân và những chuyến du lịch mơ ước. Thế nhưng, ít ai để ý rằng ngay tại Việt Nam, cũng vào khoảng thời gian ấy, nhiều vùng núi phía Bắc đang bước vào mùa hoa hồng phớt rực rỡ không kém, phủ kín triền đồi, bản làng và các con đường uốn lượn giữa đại ngàn.

Đó không phải là những khu vườn được quy hoạch bài bản, mà là hoa rừng mọc tự nhiên, gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao và nhịp chuyển mùa của núi rừng Tây Bắc.

Trong số những điểm đến ấy, có một bản làng cách Hà Nội khoảng 300km đang được nhắc tên nhiều nhất mỗi dịp cuối năm: Bản Mí Háng, xã Mù Cang Chải (Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) – nơi hoa tớ dày, còn thường được gọi là “mai anh đào vùng cao”, đang vào mùa nở đẹp nhất.

Ảnh Hoàng Bảo

Mùa hoa “báo Tết” ở bản Mí Háng: Khi Mù Cang Chải khoác áo hồng

Theo Báo Lào Cai, hoa tớ dày tại Mù Cang Chải thường bắt đầu nở từ giữa tháng 12, rực rỡ nhất cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, đúng thời điểm không khí lạnh bao trùm vùng cao. Riêng tại bản Mí Háng, loài hoa này mọc tự nhiên dọc sườn đồi, ven đường bản; khi đồng loạt bung nở tạo nên một mảng hồng trải dài giữa nền núi rừng xám nâu mùa đông.

Với đồng bào Mông, hoa tớ dày được xem là dấu hiệu báo Tết, báo hiệu một chu kỳ mới của đất trời. Cũng vì thế, mùa hoa không chỉ thu hút du khách đến chụp ảnh mà còn gắn với nhịp sinh hoạt cuối năm của người dân địa phương. Theo thống kê được báo địa phương dẫn lại, trong mùa hoa tớ dày từ cuối tháng 12 đến tháng 1, Mù Cang Chải đón khoảng 60.000 – 80.000 lượt khách mỗi tháng, tăng rõ rệt vào những năm có hoạt động văn hóa đi kèm.

Ảnh Báo Lao Động

Ảnh Hoàng Bảo

Loại hoa "báo Tết" đậm nét đẹp vùng cao (Ảnh TH)

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, mùa hoa mai anh đào – hoa tớ dày còn gắn liền với chuỗi hoạt động văn hoá – lễ hội đặc trưng của đồng bào vùng cao, góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch thời điểm cuối năm – đầu năm mới.

Cổng thông tin Mù Cang Chải, vào mùa hoa, địa phương thường lồng ghép Lễ hội hoa tớ dày với Festival Khèn Mông, trình diễn múa khèn, trò chơi dân gian, tái hiện không khí đón Tết của người Mông và giới thiệu ẩm thực bản địa.

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển theo tuyến Nội Bài – Lào Cai – Yên Bái – Nghĩa Lộ – Mù Cang Chải, quãng đường khoảng 300km, phù hợp cho chuyến đi 2–3 ngày. Thời điểm chụp ảnh được nhiều nhiếp ảnh gia gợi ý là sáng sớm (7–9h) khi sương còn bảng lảng, hoặc cuối chiều (15–17h) khi ánh nắng xiên làm sắc hoa nổi bật hơn.

Lễ hội hoa tớ dày (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Nhiều điểm miền núi phía Bắc cũng bước vào mùa hoa rực rỡ

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, mùa hoa mai anh đào – đào rừng đang trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều điểm đến miền núi phía Bắc hút khách vào dịp cuối năm – đầu năm mới.

Tại Sa Pa, mai anh đào được trồng dọc nhiều tuyến phố trung tâm, nở từ cuối tháng 12 đến khoảng tháng 2. Báo chí địa phương ghi nhận lượng khách trong giai đoạn này đạt 250.000 – 350.000 lượt/tháng, đặc biệt đông vào dịp Tết Dương lịch. Ở Bắc Hà và Y Tý, hoa đào rừng nở rộ trên các triền núi, bản làng, kết hợp chợ phiên và du lịch cộng đồng, giúp địa phương đón lần lượt 30.000 – 50.000 và 15.000 – 25.000 lượt khách/tháng trong mùa hoa.

Cận cảnh hoa tớ dày (Ảnh Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống)

Báo Hà Giang cho biết khu vực Lũng Cú – Đồng Văn cũng tổ chức các ngày hội văn hoá mùa xuân, biểu diễn trang phục truyền thống, hát giao duyên, chợ phiên trong thời điểm hoa đào rừng nở rộ. Những hoạt động này không chỉ giúp du khách có thêm trải nghiệm ngoài việc ngắm hoa, chụp ảnh mà còn được chính quyền địa phương xem là cách kéo dài mùa du lịch, bảo tồn bản sắc văn hoá, đồng thời phân bổ lượng khách thay vì dồn vào một thời điểm cao điểm duy nhất.

Từ bản Mí Háng (Mù Cang Chải) đến Sa Pa, Lũng Cú hay Bắc Hà, mùa hoa mai anh đào – đào rừng cuối năm đang mở ra một “mùa xuân sớm” rất riêng của vùng cao phía Bắc. Không cần ra nước ngoài, chỉ cách Hà Nội vài trăm cây số, du khách đã có thể chạm vào sắc hoa hồng phớt giữa đại ngàn, đồng thời hòa mình vào không khí lễ hội, văn hóa và nhịp sống bản địa – những giá trị làm nên sức hút bền vững của du lịch vùng cao mỗi độ xuân về.