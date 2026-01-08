Hơn 90% khách lưu trú không biết hết công dụng thật sự của chiếc điện thoại gắn trong nhà vệ sinh khách sạn

Khi lưu trú tại khách sạn 4-5 sao, không ít người từng bắt gặp chi tiết một chiếc điện thoại cố định được đặt ngay trong nhà vệ sinh. Trong thời đại mà hầu như ai cũng mang theo điện thoại di động bên mình, thiết bị này có thể bị hiểu lầm là vật dụng thừa hoặc chỉ mang tính “trang trí”. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chiếc điện thoại có những công dụng rất thực tế, khiến nhiều khách sạn từng coi đây là một tiêu chuẩn không thể thiếu.

Tiêu chuẩn của sự sang trọng, tăng sự tiện lợi cho trải nghiệm lưu trú

Trước khi điện thoại di động trở nên phổ biến, việc lắp điện thoại trong nhà vệ sinh được xem là dấu hiệu của một khách sạn cao cấp.

Theo chuyên gia tư vấn du lịch DK Ghatani, việc lắp đặt điện thoại trong phòng tắm khách sạn bắt nguồn từ giữa đến cuối thế kỷ 20, khi các khách sạn hạng sang hướng đến việc cung cấp những tiện nghi cao cấp cho khách hàng. Chi tiết này phản ánh mức độ tinh tế và sự chú trọng đến từng chi tiết trong các cơ sở lưu trú cao cấp.

“Nhiều khách sạn 4-5 sao vẫn coi đây là một điểm khác biệt, trong khi nhiều khách sạn 3 sao hiện nay cũng trang bị điện thoại phòng tắm như một tiện nghi tiêu chuẩn”, Jonathan Toni, CEO công ty Hotel Technology International (Anh) cho biết.

Ngoài ra, thiết bị này cũng hữu ích trong trường hợp khách muốn sử dụng các dịch vụ như dọn phòng hay phục vụ phòng mà không cần rời khỏi phòng tắm, nhà vệ sinh.

Yếu tố an toàn

Bên cạnh yếu tố tiện nghi, an toàn mới là lý do cốt lõi khiến điện thoại trong nhà vệ sinh từng được khuyến khích lắp đặt.

Nhà vệ sinh, nhà tắm là khu vực dễ xảy ra tai nạn nhất trong phòng khách sạn, do sàn trơn trượt, không gian kín và thường xuyên ẩm ướt. Người cao tuổi, người có vấn đề về xương khớp hoặc huyết áp đặc biệt dễ gặp rủi ro khi tắm hoặc đứng lên - ngồi xuống.

Trong những tình huống đó, một chiếc điện thoại trong tầm tay có thể giúp gọi hỗ trợ ngay lập tức, thay vì phải cố gắng di chuyển ra ngoài phòng để tìm điện thoại di động. Hệ thống điện thoại khách sạn kết nối trực tiếp với lễ tân, giúp nhân viên phản ứng nhanh hơn trong các tình huống khẩn cấp. Khách không cần mô tả vị trí, bởi bộ phận lễ tân có thể xác định ngay nơi phát sinh cuộc gọi và nhanh chóng cử nhân viên tới hỗ trợ.

Sự phát triển của smartphone có thể khiến vai trò của điện thoại cố định trong khách sạn dần mờ nhạt nhưng các chuyên gia đánh giá thiết bị này vẫn có công dụng không thể thay thế. Với một số khách, đặc biệt là người lớn tuổi, việc có sẵn một phương tiện liên lạc cố định, không phụ thuộc vào pin hay sóng di động, vẫn mang lại cảm giác an tâm khi lưu trú.

“Nhiều khách không có thói quen mang điện thoại cá nhân vào phòng tắm và trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như ốm đột ngột, trượt ngã, việc có đường dây trực tiếp đến quầy lễ tân có thể rất quan trọng”, chuyên gia DK Ghatani nói với Indiana Express.

Ngoài ra, trong một số tình huống khẩn cấp như cháy nổ, mất điện diện rộng, điện thoại cố định vẫn có thể hoạt động, đóng vai trò là kênh liên lạc quan trọng.

