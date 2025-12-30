Gần 90% khách sạn ở Phú Quốc "cháy" phòng dịp Tết Dương lịch, chỉ còn phòng 66 triệu đồng trở lên

Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, nhiều người bất ngờ phát hiện Phú Quốc (An Giang) đang rơi vào tình trạng gần như hết sạch phòng. Không ít du khách dù đã lên kế hoạch nghỉ lễ từ sớm vẫn gặp khó khăn khi tìm nơi lưu trú phù hợp.

Theo ghi nhận trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, nhiều khách sạn ở Phú Quốc đã hết phòng trong 4 ngày nghỉ tết dương lịch và thậm chí tình trạng khan hiếm phòng còn kéo dài đến Tết nguyên đán. Trên ứng dụng đặt phòng Agoda, khi tìm kiếm nơi lưu trú tại Phú Quốc trong khoảng thời gian từ 1/1 - 4/1/2026, hệ thống chỉ hiển thị còn khá ít lựa chọn. Đáng chú ý, mức giá của các phòng trống bị đẩy lên rất cao.

Một số resort ven biển như Hula Hula Beachfront Phú Quốc chỉ còn hạng phòng hơn 7,6 triệu/đêm nhưng đã hết phòng trong ngày 30/12/2025, trong khi đó, khách sạn Quang Trung Phú Quốc còn phòng giá gần 66 triệu/đêm cho phòng của gia đình. Đây là một con số khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Một số nơi lưu trú có mức giá “mềm” hơn dao động từ 300 - 500 nghìn/đêm thì lại ở cách khá xa trung tâm, cách từ 4 - 17km. Điều này khiến việc di chuyển và trải nghiệm trở nên bất tiện, buộc nhiều người phải cân nhắc kỹ nếu có ý định đặt phòng vào thời điểm này.

Nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Phú Quốc đã ghi nhận tình trạng hết sạch phòng trong dịp này, có thể kể đến như New World Phú Quốc, Green Bay Resort, Palm Bay Phú Quốc,...

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên nền tảng Traveloka. Khi tìm phòng từ ngày 1/1/2026 - 4/1/2026, hệ thống hiển thị không còn phòng. Mức độ khách du lịch đổ về nơi này trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay rất cao.

Trên mạng xã hội, nhiều du khách cũng than phiền về tình trạng khan hiếm phòng tại Phú Quốc dịp Tết Dương lịch. Không ít du khách hài hước bày tỏ “Phú Quốc Tết Dương còn gì đâu” bởi dù sẵn sàng chi tiền vẫn không tìm được phòng trống. Một số ý kiến khách chia sẻ rằng từ thời điểm này đến cuối năm, việc tìm được phòng ưng ý ở Phú Quốc khó chẳng khác nào “mò kim đáy bể”, khi hầu hết các khách sạn và resort đều đồng loạt báo hết phòng.

Nhiều du khách bày tỏ khó đặt phòng trong dịp Lễ Tết

Đáng nói, hiện tượng “cháy phòng” không diễn ra đồng loạt ở tất cả các địa điểm du lịch. Trong khi Phú Quốc gần như kín phòng, các địa điểm du lịch khác như Nha Trang, Đà Nẵng,... trên những ứng dụng du lịch vẫn hiển thị hơn 1000 lựa chọn lưu trú.

Lý giải cho tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng Phú Quốc hiện đang có nhiều chuyến bay charter quốc tế. Hàng loạt chuyến bay từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan,... lên tục đưa du khách nước ngoài đến đảo, đặc biệt là giai đoạn cuối năm. Bên cạnh đó, Phú Quốc cũng là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo được du khách quốc tế đặc biệt ưa chuộng nhờ khí hậu ổn định, cảnh quan đẹp, hệ thống resort cao cấp cùng chính sách visa thuận lợi.

Việc lượng khách đến Phú Quốc tăng mạnh vào dịp cuối năm đã tạo áp lực lớn cho hệ thống lưu trú ở nơi này. Với những du khách không đặt phòng sớm, đồng nghĩa với việc phải chịu một mức giá khá cao và chấp nhận ở xa trung tâm.