135.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày cao điểm Tết Dương lịch

Đón hơn 130.000 khách mỗi ngày

Ngày 30/12, đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong dịp Tết Dương lịch 2026, Cảng dự kiến phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách mỗi ngày, tăng 9% so với hiện tại và 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025 . Trong đó, hai ngày cao điểm nhất là 1/1 và 4/1, số lượng hành khách đi và đến sân bay dự kiến khoảng 135.000 người mỗi ngày.

Theo kế hoạch khai thác, tổng số chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn này ước đạt 760 chuyến mỗi ngày, gồm 450 chuyến nội địa và 310 chuyến quốc tế. Con số này tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại và tăng 12% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025 . Riêng hai ngày cao điểm 1/1 và 4/1, sản lượng chuyến bay dự kiến đạt 786 chuyến mỗi ngày, chủ yếu tập trung ở các đường bay nội địa.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan hoàn tất chuyển đổi các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga hành khách T3 . Các chuyến bay nội địa của Vietjet Air tiếp tục khai thác tại Nhà ga T1.

Lưu ý dành cho hành khách

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách dịp cao điểm , bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự tại khu vực nhà ga và khu bay. Thông tin chuyến bay được cập nhật kịp thời nhằm điều hòa, phân bổ nguồn lực hợp lý, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Hệ thống FIDS được duy trì và cập nhật liên tục, hiển thị đầy đủ thông tin chuyến bay tại nhà ga T1 và T3, giúp hành khách dễ dàng theo dõi và hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga. Các quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành tại T1, T2 và T3 được bố trí linh hoạt, phù hợp với tình hình khai thác thực tế.

Đáng chú ý, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục lên máy bay, đồng thời lắp đặt bảng nhận biết tại các gate nhà ga T3, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Bên cạnh đó, Cảng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phục vụ mặt đất, Cảng vụ hàng không miền Nam và Trung tâm Khí tượng hàng không nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn, an ninh hàng không; chủ động cập nhật thông tin thời tiết, kịp thời điều chỉnh phương án điều hành bay và khai thác bay phù hợp.

Trong dịp cao điểm, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất yêu cầu đại diện các hãng hàng không có mặt tại quầy và cửa khởi hành để kịp thời thông tin, hỗ trợ hành khách trong các trường hợp chậm, hủy chuyến, hạn chế phát sinh bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động khai thác.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến nghị hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, tuân thủ quy định của hãng hàng không, có mặt tại sân bay sớm (trước 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế). Hành khách được khuyến khích làm thủ tục web check-in hoặc check-in tại ki-ốt, tuân thủ hướng dẫn tại khu vực soi chiếu an ninh và hạn chế người thân đưa tiễn.

Ngoài ra, hành khách nên ưu tiên sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hợp tác và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên hàng không để bảo đảm chuyến bay an toàn, đúng giờ và thuận lợi.