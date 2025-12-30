1 địa phương là điểm ghi dấu mốc kỷ lục 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, ai cũng trầm trồ: Hòn đảo đẹp nhất châu Á

Giữa tháng 12.2025, Phú Quốc được Bộ VHTTDL lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Đây là dấu mốc lịch sử đáng nhớ đối với ngành du lịch Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Phú Quốc đang là “điểm nóng” du lịch khi nhu cầu tăng vọt, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng và giá phòng/giá vé có xu hướng tăng mạnh vào sát kỳ nghỉ. Dữ liệu tìm kiếm và tình trạng “cháy phòng” cho thấy đảo ngọc không chỉ hút khách nội địa mà còn bùng nổ khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm.

Điểm đến hot mùa Tết Dương lịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (giai đoạn 20/12/2025–4/1/2026) ghi nhận Phú Quốc đứng đầu danh sách điểm đến nội địa được khách Việt quan tâm, theo khảo sát dựa trên lượng tìm kiếm phòng. Trong top 10, các điểm đến biển và nơi có khí hậu mát mẻ tiếp tục chiếm ưu thế; sau Phú Quốc là Đà Lạt và TP HCM.

Ở góc độ hành vi, Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 của Booking.com cho thấy 69% du khách Việt chọn du lịch nội địa; trong nhóm này, 42% thích đến nơi quen thuộc và 37% đánh giá cao sự tiện lợi của điểm đến ít tốn thời gian di chuyển. Điều này giúp lý giải vì sao Phú Quốc - một điểm nghỉ dưỡng “đi là yên tâm”, nhiều đường bay thẳng tiếp tục được ưu ái mỗi mùa lễ hội.

Những điểm check in ngắm hoàng hôn Phú Quốc đẹp nhất.

Theo Tuổi trẻ, cơn “khát phòng” cũng phản ánh sức nóng của du lịch Phú Quốc dịp cuối năm. khảo sát trên ứng dụng đặt phòng cho thấy 99% khách sạn ở Phú Quốc hết phòng giai đoạn 1–4/1, chỉ còn vài lựa chọn với mức giá rất cao (có nơi tới 95 triệu đồng/3 đêm ở hạng biệt thự). Ngay cả những resort quy mô lớn như Wyndham Grand Phu Quoc (1.399 phòng và villa) cũng thông tin “hết sạch phòng” từ Noel đến sau Tết Dương lịch và lần đầu đạt công suất trung bình tháng trên 90%.

Không chỉ khách nội địa, dòng khách quốc tế cũng “khuấy đảo” đảo ngọc dịp này. Theo số liệu từ Sở Du lịch An Giang, trong 11 tháng đầu năm, tỉnh đã đón hơn 22,7 triệu lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch năm. Trong đó, riêng Phú Quốc đón khoảng 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu năm gần 5%.

Tính riêng khách quốc tế, trong tháng 11, Phú Quốc đón hơn 242.000 lượt, tăng 3 lần so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 11 tháng, gần 1,59 triệu lượt khách quốc tế đã đến đặc khu, tăng 1,8 lần so cùng kỳ năm ngoái và đạt 135% so kế hoạch năm.

Với tổng thu du lịch ước đạt gần 39.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái, Cục Du lịch Quốc gia, du lịch đánh giá Phú Quốc là điểm sáng trong kinh tế của tỉnh An Giang.

Các "tọa độ" hút khách ở Phú Quốc

Phú Quốc hút khách nhờ “combo” nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm giải trí và thiên nhiên, phù hợp cả nhóm gia đình lẫn nhóm trẻ thích khám phá. Một số cụm điểm đến thường được du khách ưu tiên gồm khu Bắc đảo (hợp với nghỉ dưỡng yên tĩnh, tìm homestay/resort) và khu Nam đảo với các tổ hợp vui chơi, giải trí, cáp treo: Rừng quốc gia Phú Quốc, Dinh Bà và Dinh Cậu, Nhà tù Phú Quốc hay các tổ hợp vui chơi giải trí Vinpearl, Sunset Town....

Toàn cảnh Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc

Mùa cao điểm du lịch Phú Quốc thường kéo dài từ từ tháng 10 đến tháng 4. Trong khi nhiều vùng miền phía Bắc đang chìm trong cái lạnh của mùa đông, Phú Quốc lại bước vào mùa đẹp nhất với tiết trời khô ráo, nắng ấm áp và dịu mát. Nhiệt độ trung bình dễ chịu, khoảng 25-30 độ C, không quá nóng bức mà cũng không hề lạnh. Điều này tạo điều kiện lý tưởng cho mọi hoạt động khám phá và vui chơi ngoài trời. Biển vào thời gian này thường rất êm đềm, sóng nhẹ, nước trong xanh như ngọc, hoàn hảo cho việc bơi lội, lặn ngắm san hô hay đơn giản là thả mình trên những bãi cát trắng mịn...

Cáp treo Hòn Thơm được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Xuất phát từ ga An Thới đến ga Hòn Thơm, du khách sẽ ngắm toàn cảnh biển Phú Quốc trong suốt quãng đường dài 7899.9m. Trên đoạn đường đi, du khách sẽ vượt qua 6 trụ cáp, trụ cáp cao nhất có độ cao 174m, đi qua Hòn Dừa, Hòn Rỏi rồi đến ga Hòn Thơm là trạm dừng với các tổ hợp vui chơi, mua sắm hút khách.

Cầu Hôn - Cây cầu đi bộ trên biển với cái tên lãng mạn tọa lạc tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Nơi đây là 1 trong những điểm chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất Phúc Quốc và đích đến của những cặp tình nhân, của những chuyện tình lãng mạn.

Với du khách thích không khí biển đảo đúng chất, bãi biển là “tài sản” lớn nhất của Phú Quốc trong mùa nắng đẹp (mùa cao điểm được nhắc đến từ tháng 10 đến tháng 4). Bên cạnh tắm biển, các hoạt động trải nghiệm đáng giá như câu mực đêm, chèo thuyền kyak, khám phá Safari..

Bãi Khem là bãi biểm đẹp nhất Phú Quốc, thu hút du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời. Bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh biển trong xanh ôm trọn bởi bờ cát trắng, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp...

Dịp nghỉ lễ này, Phú Quốc xứng đáng là 1 điểm đến đáng mong đợi. Nơi đây từng được các chuyên gia du lịch, du khách quốc tế đã bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á, đứng thứ ba thế giới năm 2025. Số điểm này được chấm theo mức độ hài lòng với điểm đến, trên nhiều tiêu chí khác nhau, từ chất lượng dịch vụ, cảnh sắc, vẻ đẹp của các bãi biển, ẩm thực độc đáo cho đến sự hiếu khách.

