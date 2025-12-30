Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Lan tỏa tinh thần “Hảo mọi lúc, Hảo mọi sự” từ Nam ra Bắc

Trong không khí sôi động cuối năm, sự kiện thu hút hàng nghìn người tham gia, tất cả đã cùng nhau lên chuyến tàu 25 năm của Hảo Hảo với âm nhạc và những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm Hảo Hảo đồng hành cùng người Việt, Hảo Hảo Concert - The Journey of 25 được tổ chức tại Đường Lê Lợi (TP.HCM) vào ngày 22/11 và Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) vào ngày 14/12. Với hình thức mở cửa tự do, chương trình mang không gian âm nhạc - trải nghiệm đến gần hơn với đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Sự kiện được tổ chức xuyên suốt cả ngày, kết hợp các hoạt động vui chơi tương tác và sân khấu âm nhạc, giúp người tham dự có thêm nhiều trải nghiệm để khám phá trước khi hòa mình vào đại tiệc âm nhạc buổi tối.

Bắt đầu hành trình The Journey of 25 với các Trạm Hảo thú vị

Từ sáng, không khí tại khu vực tổ chức concert đã trở nên nhộn nhịp khi đông đảo bạn trẻ có mặt từ sớm để check-in và xếp hàng tham gia các khu vực trải nghiệm. Chuỗi hoạt động được thiết kế theo mô hình "Trạm Hảo", dẫn dắt người tham dự bước lên "chuyến tàu 25" của Hảo Hảo.

Đông đảo bạn trẻ đến tham gia sự kiện từ sớm tại Hà Nội.

Hành trình bắt đầu tại Trạm Hảo Khởi Hành với những khung hình check-in rực rỡ, tại đây người chơi sẽ nhận được một tấm vé Hảo Ticket để tiếp tục hành trình của mình. Tiếp đó, Trạm Hảo Ký Ức đưa người tham dự ngược dòng thời gian, khám phá câu chuyện và những dấu mốc làm nên thương hiệu mì quốc dân suốt 25 năm qua. Không khí tiếp tục sôi động tại Trạm Hảo Khoảnh Khắc với trò chơi gắp mì vui nhộn bằng đôi đũa khổng lồ và hoạt động quay video tại Hảo Studio, trước khi khép lại bằng Trạm Hảo Hạnh Phúc - nơi thưởng thức các món ăn được chế biến từ mì Hảo Hảo.

Người chơi hào hứng trải nghiệm tại các Trạm Hảo.

Một trong những điều tạo nên sự hấp dẫn của hành trình trải nghiệm là cơ chế thu thập đủ 4 dấu mộc cho Hảo Ticket tại các Trạm Hảo. Người chơi hoàn thành đủ sẽ có cơ hội nhận được phần quà tặng "đặc biệt" - vé khu vực fanzone của concert buổi tối. Ý tưởng này đã khiến hành trình The Journey of 25 trở nên liền mạch và luôn giữ được không khí hào hứng cho người chơi.

Sân khấu Hảo Cảm Xúc: Khi âm nhạc trở thành cầu nối

Sân khấu Hảo Cảm Xúc bùng nổ với hàng ngàn khán giả.

Khi màn đêm buông xuống, Sân khấu Hảo Cảm Xúc chính thức "lên đèn", mở ra đại tiệc âm nhạc được xây dựng theo chuỗi 6 trạm gồm Trạm Hứng Khởi, Trạm Tuổi Trẻ, Trạm Lễ Hội, Trạm Năng Lượng, Trạm Tự Hào và Trạm Kiệt Tác. Các tiết mục được sắp xếp liền mạch theo từng trạm, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sôi động, phấn khích đến lắng đọng và gắn kết, trước khi khép lại hành trình âm nhạc trọn vẹn.

Sân khấu concert tại TP.HCM bùng nổ với những màn trình diễn của SOOBIN, Trúc Nhân, Bùi Công Nam, Miu Lê, (S)TRONG Trọng Hiếu và BUITRUONGLINH, khuấy động không khí ngay từ những phút đầu. Tiếp nối hành trình ấy, Hảo Hảo Concert tại Hà Nội tiếp tục "giữ nhiệt" với dàn nghệ sĩ đình đám gồm SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Phương Mỹ Chi, Da LAB và Hoàng Dũng, khiến khán giả không thể rời mắt.

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25 tại Hà Nội bùng nổ cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Dấu ấn đặc biệt tại TP.HCM: 2.500 khán giả cùng thưởng thức mì Hảo Hảo

Đại diện nhãn hàng nhận chứng nhận xác lập kỷ lục.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ tại Hảo Hảo Concert - The Journey of 25 ở TP.HCM là màn xác lập kỷ lục "Sự kiện âm nhạc có số lượng người cùng thưởng thức mì Hảo Hảo nhiều nhất tại Việt Nam", khi 2.500 khán giả đồng loạt thưởng thức mì ngay tại sự kiện. Khoảnh khắc hàng nghìn người cùng nâng ly mì đã tạo nên hình ảnh vừa quen thuộc, vừa giàu cảm xúc, thể hiện rõ tinh thần Hảo Hảo luôn hiện diện trong đời sống người Việt - từ bữa ăn thường ngày đến những giây phút gắn kết cộng đồng.

Khi hành trình 25 năm được tái hiện bằng trải nghiệm sống động

Thông qua hai đêm concert tại TP.HCM và Hà Nội, Hảo Hảo đã tái hiện hành trình 25 năm bằng một cách kể chuyện mới mẻ, nơi âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động tương tác được kết nối xuyên suốt để tạo nên trải nghiệm liền mạch cho khán giả. Chiến dịch kỷ niệm đã chuyển hóa cột mốc 25 năm thành một hành trình cảm xúc, đồng thời khắc họa hình ảnh Hảo Hảo gắn bó với những khoảnh khắc vui vẻ, gắn kết của cộng đồng, lan tỏa tinh thần "Hảo mọi lúc, Hảo mọi sự" từ Nam ra Bắc.

Khép lại cột mốc, Hảo Hảo mở ra chặng đường tiếp theo với định hướng tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng thông qua những hoạt động và trải nghiệm mới. Thông tin về các chương trình sắp tới sẽ được cập nhật trên các kênh chính thức của Hảo Hảo.