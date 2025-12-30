Từ 1/1/2026, tin vui cho hàng triệu người đến Đà Nẵng

Đà Nẵng từ lâu đã là cái tên quen thuộc trên bản đồ du lịch Việt Nam, không chỉ với du khách trong nước mà cả bạn bè quốc tế. Thành phố bên sông Hàn hội tụ đủ những yếu tố khiến người ta muốn quay lại nhiều lần: biển đẹp, núi non hùng vĩ, đô thị hiện đại nhưng không quá xô bồ, con người thân thiện và nhịp sống dễ chịu. Mỗi năm, hàng triệu lượt khách chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân cho kỳ nghỉ, chuyến công tác kết hợp du lịch hay đơn giản là một hành trình "đi trốn" ngắn ngày.

Và bước sang năm 2026, hành trình ấy lại càng thêm phần hấp dẫn khi một tin vui vừa được công bố, đặc biệt với những ai yêu thích Bà Nà Hills - một địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng suốt nhiều năm qua.

Cụ thể, theo thông báo từ Sun World Ba Na Hills, trong thời gian từ 1/1 đến 31/12/2026, mỗi vé vào Bà Nà Hills sẽ có hiệu lực sử dụng trong 3 ngày liên tiếp, không giới hạn số lượt lên cáp treo. Điều này đồng nghĩa với việc du khách có thể thoải mái lên - xuống Bà Nà nhiều lần trong vòng 3 ngày, không cần mua thêm vé hay "cân đo đong đếm" lịch trình như trước.

(Ảnh chụp màn hình)

Với những ai từng đến Bà Nà Hills, sẽ hiểu vì sao chính sách này được xem là "quyền lợi quá hời". Bà Nà không phải là điểm đến có thể khám phá trọn vẹn chỉ trong vài tiếng. Buổi sáng ở đây là sương mù bảng lảng, trưa nắng nhẹ, chiều mát lành và tối se lạnh - mỗi khung giờ mang một vẻ đẹp rất khác. Việc được sử dụng vé trong 3 ngày liên tiếp giúp du khách có thêm thời gian trải nghiệm, không cần vội vàng, không phải chen chúc lịch trình, và đặc biệt phù hợp với những người muốn kết hợp nghỉ dưỡng, chụp ảnh, vui chơi lẫn thưởng thức ẩm thực trên đỉnh núi.

Nói đến Bà Nà Hills, đây từ lâu đã là một trong những điểm hút khách nhất của Đà Nẵng. Khu du lịch này sở hữu hệ thống cáp treo đạt nhiều kỷ lục thế giới, những khu vui chơi - giải trí đa dạng, làng Pháp cổ kính và hàng loạt trải nghiệm phù hợp với cả gia đình, nhóm bạn lẫn du khách quốc tế. Trong số đó, Cầu Vàng chính là cái tên nổi bật nhất, từng khiến truyền thông quốc tế "dậy sóng" ngay từ khi ra mắt. Cây cầu với thiết kế đôi bàn tay khổng lồ nâng dải lụa vàng giữa lưng chừng mây đã xuất hiện trên hàng loạt tờ báo, tạp chí du lịch danh tiếng thế giới, được vinh danh trong nhiều giải thưởng kiến trúc và du lịch uy tín. Không chỉ là điểm check-in, Cầu Vàng còn trở thành biểu tượng nhận diện của du lịch Đà Nẵng, nhắc đến là người ta nghĩ ngay đến một Việt Nam vừa sáng tạo, vừa giàu bản sắc.

(Ảnh: Sun World Ba Na Hills)

Bên cạnh Bà Nà Hills, Đà Nẵng còn có hàng loạt trải nghiệm từ cảnh quan đến ẩm thực, cuốn hút mọi du khách khắp nơi trên thế giới. Du khách có thể thong dong dạo biển Mỹ Khê, Non Nước, ghé bán đảo Sơn Trà ngắm voọc chà vá chân nâu, lên Ngũ Hành Sơn tìm chút tĩnh lặng, rồi xuôi về phố cổ Hội An với những con đường đèn lồng rực rỡ, mái nhà rêu phong và nhịp sống chậm rãi rất riêng. Xa hơn nữa là Thánh địa Mỹ Sơn - di sản văn hóa thế giới mang dấu ấn Chăm Pa, hay những làng quê yên bình ven sông Thu Bồn.

Ẩm thực cũng là một phần khiến nhiều người "phải lòng" Đà Nẵng. Từ mì Quảng, bún mắm nêm, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá cho đến cao lầu, cơm gà Hội An, mỗi món ăn đều mang hương vị rất riêng, mộc mạc nhưng khó quên. Chưa kể hải sản tươi ngon, giá cả dễ chịu, càng khiến chuyến đi thêm trọn vẹn.

(Ảnh: Châu Anh)

Với ưu đãi vé Bà Nà Hills sử dụng trong 3 ngày liên tiếp cùng hàng loạt lợi thế sẵn có, Đà Nẵng trong năm 2026 rõ ràng đang gửi đi một thông điệp rất rõ: đến đây không chỉ để tham quan, mà để tận hưởng một cách trọn vẹn và thong thả hơn bao giờ hết.