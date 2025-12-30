Con dốc "view siêu đẹp" ở Đà Lạt thu hút khách check-in từ sáng đến chiều

CLIP: Con dốc có "view siêu đẹp", mỗi ngày thu hút hàng trăm người đến check-in ở Đà Lạt
Nhiều năm nay, con dốc ở góc đường Trần Quốc Toản - Sương Nguyệt Ánh (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) là địa điểm thu hút rất đông du khách, chủ yếu là giới trẻ, đến check-in.
Con dốc này là một khoảng đất có nhiều cây thông, cao hơn hồ Xuân Hương khoảng 3 - 5 m.
Điểm đặc biệt của dốc Sương Nguyệt Anh là có tầm nhìn cao ra danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương và đường Trần Quốc Toản. Đây là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Đà Lạt.
Đứng trên dốc cũng có thể quan sát toàn cảnh đường Trần Quốc Toản - hồ Xuân Hương, hướng từ Quảng trường Lâm Viên về Vườn hoa Đà Lạt, cùng bóng mát từ cây thông nên trở thành nơi ngắm cảnh mà người dân và du khách ưa thích.
Đầu năm 2025, con dốc này trở nên nổi tiếng hơn, thu hút đông bạn trẻ đến chụp ảnh để "đu trend Đại Lý". Khi đứng chụp ảnh tại đây, hậu cảnh là dòng xe tấp nập trên đường Trần Quốc Toản và mảng xanh mát hồ Xuân Hương tạo nên sự đặc biệt duy nhất ở Đà Lạt.
Anh Trần Ngọc Thanh, du khách ở TP HCM từng đến Đà Lạt nhiều lần, cho rằng trend Đại Lý tuy làm cho con dốc có đông khách hơn nhưng thật ra nơi này luôn là điểm đến được du khách lựa chọn nhiều năm trước. "Mỗi lần đi Đà Lạt là tôi đều đến đây ngồi uống cà phê, ngắm cảnh hoàng hôn vào buổi chiều" - anh Thanh chia sẻ.
Trong những ngày nắng đẹp, con dốc này đón hàng trăm lượt người đến check-in từ sáng đến chiều muộn.
Mỗi góc đứng của dốc Sương Nguyệt Anh đều có khung cảnh khác nhau nhưng đều toát lên vẻ đẹp bình yên của của hồ Xuân Hương. "Khu đất này mà được trồng thêm hoa mai anh đào nữa thì chắc sẽ đẹp hơn rất nhiều" - chị Hoài Lan, du khách từ Nha Trang lên Đà Lạt du lịch, góp ý.
Không tốn phí tham quan, không quá đông đúc hay ồn ào, dốc Sương Nguyệt Anh trở thành một điểm đến lý thú, mang lại cảm giác bình yêu cho du khách và người dân Đà Lạt.