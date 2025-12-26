Thị trấn Hoàng Hôn – Phú Quốc bừng sáng mùa lễ hội: Điểm hẹn Countdown 2026 sôi động bậc nhất Việt Nam

Những ngày cuối năm, đảo Ngọc đang trở thành điểm đến "nóng nhất" trên cả nước, với thời tiết, nắng vàng, biển xanh đẹp nhất trong năm và chuỗi lễ hội Giáng sinh, năm mới kéo dài cả tháng. Đặc biệt tại Nam đảo Phú Quốc, không khí lễ hội đang sôi động hơn bao giờ hết với Tuần lễ âm nhạc bãi biển và pháo hoa, kéo dài từ 25/12/2025 đến hết 4/1/2026.

Không khí Giáng sinh ngập tràn trên những con phố Thị trấn Hoàng Hôn.

Trong suốt tuần lễ, thị trấn sẽ tổ chức chuỗi giải trí nghệ thuật quốc tế với hơn 50 show diễn suốt ngày đêm, quy tụ gần 200 nghệ sĩ và nhà vô địch thế giới. Từ những chương trình hoạt náo đường phố, đến trình diễn DJ và 2 show pháo hoa diễn ra mỗi đêm, đang biến Thị trấn Hoàng Hôn trở thành sân khấu ngoài trời lớn nhất Phú Quốc dịp lễ hội.

Tâm điểm là đêm Spectacle Countdown 2026 ngày 31/12, diễn ra tại khu vực Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub và Beach Club, nơi hội tụ các trải nghiệm đặc sắc từ ẩm thực, âm nhạc đến không gian tiệc biển mở. Đây sẽ là nơi du khách chiêm ngưỡng show diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa - Bản giao hưởng đại dương ở cự ly gần nhất. Đồng thời trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao – một "đặc sản" của Phú Quốc sẽ có thời lượng dài nhất trong năm. Show diễn được sáng tạo trực tiếp bởi đương kim vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, tạo nên bữa tiệc thị giác "vô tiền khoáng hậu".

Những khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên nền trời nhìn từ nhà hàng bia.

Giữa âm nhạc và ánh sáng, ẩm thực trở thành điểm nhấn gắn kết trải nghiệm đón năm mới tại Phú Quốc. Những tháp champagne, bia thủ công mát lạnh, cùng các set tiệc đặc biệt cho đêm Countdown và những ngày đầu năm mới làm tròn vẹn thêm bữa tiệc biển đêm. Không gian tiệc phù hợp cho nhóm bạn, gia đình đang tìm kiếm một cách đón năm mới đầy khác biệt và náo nhiệt.

Khắp các nẻo đường thị trấn và các tụ điểm Sunset Bazaar, Kiss Square hay Pearl Square đang đặc biệt sôi động trong ngày cuối cùng của năm. Những cụm check-in quy mô lớn, cùng hệ thống đèn chiếu sáng rực rỡ giữa những khu phố mang kiến trúc châu Âu, tạo nên phông nền lý tưởng để du khách lưu giữ khoảnh khắc đầu năm. Xen giữa đó, các gian hàng mua sắm và ẩm thực vui suốt 24/7 khiến việc dạo chơi, chụp ảnh và thưởng thức món ngon trở thành trải nghiệm liền mạch trong hành trình đón năm mới.

Thị trấn bừng sáng trong những màn pháo hoa.

Khép lại năm cũ giữa biển xanh và pháo hoa rực rỡ, Phú Quốc không chỉ mang đến một đêm Countdown đáng nhớ, mà còn mở ra khởi đầu tràn đầy hứng khởi cho năm mới. Trong nhịp điệu âm nhạc sôi động, ánh sáng lung linh và không khí lễ hội kéo dài bất tận, đảo Ngọc khẳng định vị thế điểm đến lễ hội – giải trí – nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam mỗi dịp cuối năm.