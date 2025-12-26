Bắc đảo Phú Quốc từ lâu đã được biết đến là thiên đường trải nghiệm trong lòng các du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt là vào những tháng cuối năm, Phú Quốc bước vào mùa khô với những chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Thời tiết lý tưởng với nắng đẹp, trời xanh trong, ít mưa, biển lặng sóng êm và nhiệt độ dễ chịu, chỉ ở khoảng 22 đến 31°C.

Tại đây, du khách có thể dạo quanh rừng nguyên sinh hay mũi đất vươn ra biển… Và chắc chắn không thể bỏ qua Bãi Dài - một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất hành tinh. Giữa cảnh quan thiên nhiên đặc sắc ấy, quần thể Phú Quốc United Center với hệ sinh thái dịch vụ trọn vẹn là lựa chọn lý tưởng cho những du khách tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp mà chẳng cần di chuyển quá nhiều.

Khi bình minh đã hoàn toàn ló rạng, Bắc đảo dần tỉnh giấc và bước vào nhịp sống rộn ràng quen thuộc. Tại Grand World Phú Quốc, âm nhạc vang lên từ sớm, sắc màu lễ hội lan tỏa khắp các quảng trường, tạo nên không khí hội hè trải dài trong ngày. Trong không gian ấy, mỗi người tìm cho mình một cách tận hưởng riêng: có người thong thả dạo bộ, có nhóm bạn dừng lại chụp hình, có gia đình chậm rãi lưu giữ những khoảnh khắc đặc sắc của lễ hội đường phố. Ở trung tâm, cây thông Noel trở thành điểm check-in nổi bật, nơi du khách không quên ghé lại đôi chút trước khi tiếp tục hành trình khám phá trong ngày.

Giữa vẻ đẹp hiện đại, náo nhiệt của Grand World, du khách cũng có thể bất chợt "xuyên không" về phố Việt Xưa với kiến trúc kinh thành biệt lập và phong cảnh tự nhiên xưa, nép mình sau lũy tre làng. Tinh hoa Việt Nam hoạt động mỗi ngày, tái hiện Việt Nam xưa, với những người "sống trong vai" cư dân kinh thành cổ, khiến trải nghiệm không chỉ là ngắm nhìn, mà là một cuộc dạo bước giữa không gian văn hóa.

Dòng sông Venice thường là lựa chọn của những du khách đã mỏi chân nhưng vẫn chưa muốn khép lại hành trình khám phá. Bước lên thuyền Gondola, âm thanh náo nhiệt dần lùi lại phía sau, thay vào đó là cảm giác thảnh thơi khi con thuyền trôi qua quanh những khúc kênh uốn lượn. Trong không gian yên tĩnh ấy, mọi người ngồi lại với nhau, tạm rời khỏi dòng người đông đúc để tận hưởng một khoảng lặng hiếm hoi giữa ngày đi chơi còn nhiều điều chờ phía trước.

Chị Minh Ngọc đến từ TP.HCM chia sẻ: "Ngồi trên thuyền, nhìn kênh nước và những mái vòm xung quanh, mình có cảm giác như đã lạc vào "thiên đường nước Ý" giữa lòng đảo Ngọc. Trước đây chỉ nghe mọi người nói về Venice, đến khi được trải nghiệm không gian này rồi mới hiểu vì sao nhiều người lại ước được một lần đến Ý để dạo kênh như vậy."

Rời Grand World, hành trình trải nghiệm ở Bắc đảo Phú Quốc mở ra một không gian khác, xanh và rộng hơn: safari giữa lòng đảo. Tại Vinpearl Safari, trải nghiệm không dừng ở việc ngắm nhìn. Ngồi trên những chuyến xe bus chuyên dụng len lỏi qua khu vực bán hoang dã, du khách có dịp quan sát các loài động vật sinh sống trong không gian rộng lớn, ở khoảng cách gần hơn nhưng vẫn giữ được sự an toàn cần thiết. Với nhiều gia đình, khoảnh khắc cả nhà cùng nhìn qua ô cửa kính, dõi theo những chuyển động rất thật của thế giới tự nhiên, trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình khám phá Bắc đảo.

Không khí lễ hội cuối năm cũng len lỏi, biến Vinpearl Safari thành sân khấu rộng mở. Từng đoàn diễu hành rừng xanh, photobooth sinh nhật, những góc trang trí vui nhộn, bộ sưu tập quà tặng giới hạn hay những tiết mục ngoài trời khiến cả trẻ nhỏ lẫn người lớn đều háo hức.

Chị Thanh Hương (Hà Nội) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên cả gia đình được ngồi trên xe "Nhốt người thả thú". Mình ở trong không gian kín, còn các loài thú thì di chuyển tự do xung quanh. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa thú vị, nhất là khi thấy các con chăm chú nhìn qua cửa kính, liên tục hỏi về thế giới tự nhiên xung quanh. Đây là một trải nghiệm khó quên với cả nhà."

Sau buổi sáng di chuyển liên tục, buổi trưa là lúc để du khách nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Trong không gian của nhà hàng Deep Sea, du khách không chỉ đơn thuần là thưởng thức món ăn, mà còn có thể ngồi lại và dõi theo những chuyển động êm đềm của đại dương. Những đàn cá bơi lượn ngay bên cạnh khung cửa kính tạo nên một nhịp điệu dịu dàng, khiến bữa trưa trở nên thư thả hơn, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.

Rời bàn ăn, hành trình tiếp tục nối dài trong không gian thủy cung. Dưới ánh sáng xanh dịu, các sinh vật biển lạ lẫm, uyển chuyển trôi qua trước mắt. Những màn trình diễn dưới nước trong show "Sắc màu đại dương" hay những màn Meet & Greet cùng nàng tiên cá tạo nên cảm xúc vừa kỳ ảo vừa đầy cảm hứng.

Buổi sáng mang nhịp điệu sôi động, nhưng đến buổi chiều, Bắc đảo vẫn khiến du khách choáng ngợp bởi không khí rực rỡ, chuẩn mùa lễ hội. Tại VinWonders Phú Quốc, không gian như được "thay áo" khi lâu đài và các khu phố được trang trí bằng vòng nguyệt quế, tiểu cảnh Giáng sinh và những mảng màu rực rỡ. Dòng người dạo chơi chậm lại, dừng chân nhiều hơn để chụp hình, tận hưởng không khí lễ hội lan tỏa trong ánh nắng chiều.

Khi nắng dịu dần, khu bể tạo sóng trở thành điểm hẹn sôi nổi với bọt tuyết trắng phủ kín mặt nước và những giai điệu Noel quen thuộc. Giữa khung cảnh Giáng sinh miền nhiệt đới ấy, cảm giác vui chơi được nối dài, tạo nên một buổi chiều trọn vẹn trước khi bước sang hành trình buổi tối.

Nếu phải chọn một thời khắc đáng nhớ nhất suốt hành trình khám phá Bắc đảo, hẳn nhiều du khách sẽ bỏ phiếu cho hoàng hôn ở Vinpearl. Khi mặt trời dần khuất cuối chân trời, cả không gian như chìm đắm trong gam màu cam hồng rực rỡ. Bãi biển khu nghỉ dưỡng trở thành nơi giao hòa ấn tượng giữa thiên nhiên và nghệ thuật. Đây là khoảnh khắc du khách không chỉ "nhìn thấy" vẻ đẹp mùa lễ hội, mà thực sự cảm nhận được trọn vẹn bằng mọi giác quan.

Khi hoàng hôn khép lại, những dư âm yên ả của buổi chiều nhường chỗ cho nhịp sôi động của những show đêm và khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới. Grand World chiêu đãi du khách bằng một đại tiệc nghệ thuật đa tầng: Tinh Hoa Việt Nam đưa khán giả vào không gian di sản ba miền; Gondola Parade Show mang chất Ý lãng mạn xuống kênh đào; Lô Tô Show Nam Bộ rộn ràng bản sắc Việt. One Show mang đến màn pháo hoa nước bùng nổ màu sắc giữa trời đêm.

Khi đêm lễ hội chạm tới thời khắc cuối cùng của năm cũ, khoảnh khắc Countdown "Wonders in the Air" trở thành điều được mong đợi nhất. Khi hàng ngàn người cùng đếm ngược, vỡ òa trước màn pháo hoa lộng lẫy thắp sáng bầu trời, Bắc đảo trở thành điểm giao thoa của những hy vọng và khởi đầu mới.

Không chỉ hoà mình vào những hoạt động lễ hội bất tận từ sáng tới đêm, không khí lễ hội còn theo du khách trở về nơi nghỉ ngơi, len lỏi trong những chi tiết quen thuộc. Tại khách sạn Vinpearl, từ sảnh đến hành lang, khu hồ bơi đến beach bar đều được điểm xuyết bởi những cây thông, ánh đèn và các chi tiết trang trí tinh tế tạo cảm giác ấm áp, vừa đủ để khép lại một ngày nhiều trải nghiệm.

Bắc đảo mùa lễ hội không chỉ là một điểm đến mà là một hành trình. Từ Vinpearl Resort, Safari, VinWonders ngập tràn không khí lễ hội; thủy cung, ẩm thực đến những đại tiệc nghệ thuật… mỗi chặng đều mang một sắc thái khác nhau. Khi mọi thứ khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là những bức ảnh hay sự kiện, mà là cảm xúc đong đầy và đặc biệt khó phai.

Bài viết: Hương Trà Thiết kế: Diễm My








