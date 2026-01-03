Phú Quốc phát thông báo khẩn đến du khách đặt phòng khách sạn

Trong kì nghỉ ngắn ngày dịp Tết Dương lịch, nhiều người sẽ chọn đi du lịch để tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ. Trong số các điểm đến được ưa chuộng, Phú Quốc tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của cả du khách trong nước lẫn quốc tế. Nhiều du khách đến Phú Quốc đồng thời khiến cho tình trạng khan hiếm cơ sở lưu trú tăng mạnh. Ghi nhận vào vài ngày cận lễ cho thấy, gần 90% cơ sở lưu trú đã kín phòng trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Agoda, Traveloka. Song song với tình trạng khan hiếm phòng, nhiều vấn đề về tình trạng lừa đảo đặt phòng và overbooking cũng bắt đầu phát sinh.

Ảnh: La Phan

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi liên quan đến đặt phòng khách sạn. Những đối tượng này tạo một fanpage giả có tích xanh và đăng tải nhiều hình ảnh và video về khách sạn khiến cho nhiều người đang tìm kiếm cơ sở lưu trú bị lừa một cách ngoạn mục. Thậm chí họ còn giả mạo phiếu thanh toán để lấy lòng tin từ du khách cho đến khi người bị lừa chuyển tiền thì tài khoản này lại biến mất khiến nạn nhân không thể liên lạc.

Một số khách sạn đã phát thông báo cận lễ để thông tin đến du khách. (Ảnh chụp màn hình)

Thậm chí là nhiều du khách đã đặt phòng qua các ứng dụng nhưng khi đến nơi lại phát hiện khách sạn vẫn chưa xây xong. Đơn cử như câu chuyện của một du khách đến Phú Quốc, người này đặt phòng trên ứng dụng Traveloka nhưng khi đến nơi lại phát hiện khách sạn vẫn chưa xây xong và theo tiết lộ từ công nhân phụ hồ đã có nhiều du khách nước ngoài cũng gặp tình trạng tương tự. Theo thông tin mới nhất, du khách này đã báo cáo tình trạng cho ứng dụng đặt phòng và đã được xử lý hoàn tiền.

Một du khách đến Phú Quốc và nhận ra mình bị lừa. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều khách du lịch đã phản ánh tình trạng đặt phòng qua các ứng dụng, website du lịch và đã thanh toán toàn bộ số tiền nhưng khi đến nơi lại được thông báo hết phòng. Điều này đã gây ra tâm lý hoang mang đến nhiều du khách khi vừa đặt chân đến Phú Quốc và buộc họ phải tìm chỗ lưu trú khác trong thời điểm cao điểm, chi phí tăng cao.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các kênh đặt phòng trực tuyến (OTA) như Agoda, Traveloka,... không đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở lưu trú. Việc này dẫn đến tình trạng một phòng được bán cho nhiều khách khác nhau, hay còn gọi là tình trạng overbooking.

Trước tình trạng đó, UBND đặc khu Phú Quốc đã phát đi thông báo khẩn nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn. Chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra và ghi nhận một số cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch chưa tuân thủ nghiêm quy định về niêm yết giá, hoặc hoặc chưa công khai đầy đủ nội quy theo quy định.

Du khách cần cẩn trọng trong việc đặt phòng khách sạn dịp lễ

UBND đặc khu Phú Quốc khẳng định sẽ quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh và minh bạch. Kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vi phạm quy định về giá, gian lận thương mại, xâm hại quyền lợi du khách. Đồng thời, địa phương cam kết tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra và xác minh các phản ánh từ du khách để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Đối với du khách, chính quyền khuyến cáo chỉ nên đặt phòng thông qua các ứng dụng, website uy tín, có thông tin pháp lý rõ ràng. Du khách cần kiểm tra kỹ xác nhận đặt phòng, lưu giữ đầy đủ chứng từ giao dịch và chủ động liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú để xác nhận tình trạng phòng trước ngày đến. Cần đặc biệt cảnh giác với các mức giá rẻ bất thường, yêu cầu chuyển tiền ngoài nền tảng hoặc không cung cấp hóa đơn, xác nhận hợp lệ.

Trong trường hợp phát sinh rủi ro hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, du khách được khuyến nghị liên hệ ngay các đường dây nóng của Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu, Ban Chỉ đạo 389 hoặc Công an đặc khu Phú Quốc để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.