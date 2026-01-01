Không phải Nha Trang, Phú Quốc, đây là nơi đón đông khách thứ 3 Việt Nam năm 2025: Chỉ sau Hà Nội, TP.HCM

Trong bức tranh du lịch Việt Nam năm 2025, nhiều người mặc nhiên nghĩ đến Nha Trang hay Phú Quốc khi nhắc tới những điểm đến đông khách nhất. Tuy nhiên, thống kê tổng kết năm công bố cuối tháng 12/2025 cho thấy một cái tên khác đã vươn lên vị trí thứ 3 cả nước về lượng khách du lịch, chỉ xếp sau TP.HCM và Hà Nội: Quảng Ninh.

Theo báo cáo tổng kết năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh, địa phương này đón khoảng 19–20 triệu lượt khách du lịch, đứng thứ 3 toàn quốc về tổng lượt khách, sau TP.HCM và Hà Nội. Đây là kết quả được ghi nhận nhất quán trong các báo cáo chính thức công bố cuối năm, thay vì các con số ước tính theo mùa cao điểm.

Thứ hạng này cho thấy một thực tế đáng chú ý: Quảng Ninh không còn là “điểm đến theo mùa” gắn chặt với vài tháng hè, mà đã trở thành địa phương có dòng khách lớn, ổn định quanh năm, đủ sức vượt lên trên nhiều điểm đến biển đảo vốn nổi tiếng từ lâu.

Sức hút không chỉ nằm ở Vịnh Hạ Long

Nhắc tới Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long – Di sản Thiên nhiên Thế giới – vẫn là biểu tượng lớn nhất. Tuy nhiên, năm 2025 cho thấy tỉnh này đã đi xa hơn câu chuyện “xem Vịnh rồi về”.

Ở khu vực Hạ Long – Bãi Cháy, các sản phẩm nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch đêm được đầu tư mạnh, giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Trong khi đó, trục Yên Tử – Đông Triều tiếp tục giữ vai trò là trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh, thu hút lượng lớn khách hành hương và du lịch trải nghiệm. Xa hơn, Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu… trở thành lựa chọn mới cho nhóm du khách thích thiên nhiên, khám phá và tránh đông.

Chính việc chia nhỏ không gian du lịch theo nhiều “vùng trải nghiệm” đã giúp Quảng Ninh phân tán áp lực khách, đồng thời tạo thêm lý do để du khách quay lại nhiều lần trong năm.

Đánh giá về sự bứt phá của Quảng Ninh, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từng nhận định rằng Quảng Ninh là một trong số ít địa phương đã chuyển dịch rõ ràng từ mô hình “khai thác cảnh quan” sang xây dựng chuỗi trải nghiệm du lịch hoàn chỉnh, đặc biệt là du lịch tàu biển quốc tế, kinh tế đêm và du lịch văn hóa – tâm linh.

Ở góc độ nghiên cứu, PGS.TS Phạm Hồng Long (Khoa Du lịch học, ĐH KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội) cho rằng mô hình phát triển đa trung tâm, đa mùa của Quảng Ninh giúp địa phương này giảm phụ thuộc vào một điểm đến duy nhất, điều mà nhiều địa phương du lịch khác vẫn đang loay hoay tìm cách thực hiện.

Du khách nói gì về Quảng Ninh năm 2025?

Phản hồi của du khách trong năm 2025 cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách cảm nhận về Quảng Ninh. Nhiều du khách nhận xét rằng Quảng Ninh “không còn là điểm đi 1–2 ngày cho biết”, mà có thể ở lại 4–5 ngày với đủ trải nghiệm khác nhau, từ ngủ đêm trên vịnh, xem concert, tham gia lễ hội, đến trekking, khám phá làng bản vùng cao.

Bên cạnh những lời khen về hạ tầng, dịch vụ và sự kiện quy mô lớn như Carnaval Hạ Long, một số ý kiến cũng thẳng thắn cho rằng Quảng Ninh vẫn đối mặt với tình trạng đông đúc và giá dịch vụ tăng cao vào mùa cao điểm. Tuy vậy, phần lớn du khách đánh giá đây là “cái giá phải trả” cho một điểm đến hàng đầu, và hoàn toàn có thể khắc phục bằng việc chọn thời điểm du lịch phù hợp.

Việc Quảng Ninh vươn lên đứng thứ 3 cả nước về lượng khách du lịch năm 2025, chỉ sau TP.HCM và Hà Nội, không chỉ là câu chuyện về con số. Đó là dấu mốc cho thấy một địa phương đã thành công trong việc tái định vị hình ảnh, từ điểm đến biển mùa vụ thành trung tâm du lịch đa trải nghiệm, hoạt động suốt bốn mùa.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh về chất lượng và giá trị chi tiêu, Quảng Ninh được xem là một trong những ví dụ rõ nét nhất cho hướng đi “đông khách nhưng không chỉ dựa vào số lượng” – một hướng đi mà nhiều địa phương khác đang theo dõi rất sát.