Chuyển đổi sân bay Phú Quốc thành 'cửa ngõ quốc gia'

Phát biểu tại Lễ công bố tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc chiều 1/1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, đây không đơn thuần là hoạt động bàn giao kỹ thuật, mà là dấu mốc quan trọng, hiện thực hóa sinh động chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng chiến lược.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, sự kiện này cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, dám giao niềm tin cho các chủ thể kinh tế tư nhân đủ năng lực, đủ bản lĩnh và đủ khát vọng cống hiến cho đất nước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn. Ảnh: SG.

Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) đã được cấp giấy phép kinh doanh Cảng HKQT Phú Quốc, Giấy chứng nhận khai thác cảng và Chương trình an ninh hàng không.

“Việc chuyển giao quyền khai thác một cảng hàng không quốc tế đang hoạt động nhộn nhịp là nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, vô cùng phức tạp , đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và sự liên tục của dòng chảy giao thương”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Hướng tới Hội nghị Cấp cao APEC 2027 dự kiến tổ chức tại Phú Quốc, Thứ trưởng cho rằng trách nhiệm đặt lên vai đơn vị vận hành mới là rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Cảng HKQT Phú Quốc lúc này không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là “Cửa ngõ quốc gia” - nơi đầu tiên các chính khách và bạn bè quốc tế cảm nhận về sự phát triển và lòng hiếu khách của Việt Nam.

Hình ảnh Cảng HKQT Phú Quốc hiện tại. Ảnh: SG.

Tiếp nhận vận hành trong bối cảnh Phú Quốc bước vào mùa cao điểm du lịch, lãnh đạo SAC xác định ưu tiên hàng đầu là bảo đảm hoạt động khai thác hàng không an toàn, ổn định, thông suốt, đồng thời từng bước tinh chỉnh và nâng cấp các điểm chạm dịch vụ.

Theo quyết định của UBND tỉnh An Giang về giao đất triển khai Dự án đầu tư mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc với quy mô hơn 800 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO, Sun Group đang khẩn trương thi công các hạng mục trọng điểm phục vụ APEC 2027, gồm: Đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, mở rộng sân đỗ và hạ tầng phụ trợ.

Khi các công trình giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2027, công suất sân bay sẽ được nâng lên 20 triệu hành khách mỗi năm. Khi đó, Cảng HKQT Phú Quốc sẽ tích hợp đầy đủ không gian mua sắm, ẩm thực, văn hóa, giải trí cao cấp, hướng tới mô hình sân bay điểm đến đúng nghĩa.

Vào trung tuần tháng 11, UBND tỉnh An Giang, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam và SAC đã ký thỏa thuận số 01/2025/TT về phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng HKQT Phú Quốc.