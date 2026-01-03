TP Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội trở thành trung tâm du lịch Đông Nam Á

Ảnh: Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tham dự hội nghị có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Nguyễn Trùng Khánh, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Dũng.

Những con số ấn tượng

Năm 2025, du lịch TP Hồ Chí Minh đã tận dụng tốt đợt cao điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam để kết hợp tuyên truyền lịch sử hào hùng, lòng tự hào dân tộc với các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. Cách làm này không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mà còn góp phần định vị thương hiệu du lịch TP Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trong năm 2025 ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đã kể câu chuyện về một đô thị 50 năm hòa bình và đổi mới (Ảnh: Hải Minh - Thu Trang)

Kết quả, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 8,56 triệu lượt khách nội địa và 45,6 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch khoảng 279.000 tỉ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch. Không dừng ở con số, ngành du lịch Thành phố được đánh giá đã kể câu chuyện về một đô thị 50 năm hòa bình, đổi mới, nơi các giá trị văn hóa hội tụ và tỏa sáng. Câu chuyện ấy thể hiện qua sản phẩm du lịch giàu chiều sâu văn hóa - lịch sử, tuyến điểm được thiết kế chuyên nghiệp, nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ, là sự hiếu khách, thân thiện của người dân thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Nguyễn Trùng Khánh - đánh giá cao vai trò trung tâm động lực của TP Hồ Chí Minh với du lịch cả nước. Trong bối cảnh du lịch Việt Nam năm 2025 đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt 1 triệu tỉ đồng, TP Hồ Chí Minh tiếp tục là địa bàn đón khách quốc tế lớn nhất và là trung tâm tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội chợ quốc tế.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Nguyễn Trùng Khánh - yêu cầu TP Hồ Chí Minh phải luôn là đầu tàu dẫn dắt lan tỏa, nâng chuẩn phát triển cho toàn ngành du lịch (Ảnh: Thu Trang)

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển đổi từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo; đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đặt doanh nghiệp và du khách làm trung tâm. "TP Hồ Chí Minh không chỉ tăng trưởng cho riêng mình, mà phải là đầu tàu dẫn dắt, lan tỏa, nâng chuẩn phát triển của toàn ngành".

Mục tiêu đầy thách thức

Bước sang năm 2026, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng làm động lực bứt phá. Với chủ đề năm "Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực", thành phố kỳ vọng tạo ra những chuyển biến thực chất sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, qua đó mở rộng không gian và dư địa phát triển cho các ngành kinh tế dịch vụ, trong đó có du lịch. Ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 61 triệu lượt khách trong năm 2026, gồm 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu dự kiến đạt 330 nghìn tỷ đồng.

Du khách trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng (Ảnh: Sở Du lịch)

Bãi sau phường Vũng Tàu (Ảnh: Sở Du lịch)

Năm 2026, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế (Ảnh: Thu Trang)

Nhìn nhận về tiềm năng phát triển, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Dũng - cho rằng, thành phố sau hợp nhất đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tích hợp tài nguyên, đồng bộ hạ tầng, tư duy vùng và tầm nhìn quốc tế. Đây là cơ hội chưa từng có để du lịch TP Hồ Chí Minh hình thành một "siêu vùng du lịch" mạnh mẽ, trải dài từ đô thị trung tâm đến biển đảo, rừng ngập mặn, sông nước và hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời xây dựng chuỗi sản phẩm liên hoàn đạt chuẩn quốc tế, đủ sức cạnh tranh trực tiếp với các điểm đến lớn trong khu vực.

Theo ông, ngành du lịch phải nghĩ đến mục tiêu xa hơn là đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm du lịch thông minh của Đông Nam Á, là địa chỉ của những sự kiện mang tầm khu vực và thế giới, nơi du lịch không chỉ tạo ra giá trị từ dịch vụ mà còn từ cảm xúc, công nghệ và bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Dũng - phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Thu Trang)

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đề nghị ngành Du lịch tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khẩn trương triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch và giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Điểm nhấn là xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch có chiều sâu, độc đáo, khác biệt và mang đậm bản sắc.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh vào mọi khâu quản lý, vận hành và phục vụ du khách; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực du lịch đạt chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp, sáng tạo, tử tế. Việc tăng cường liên kết vùng cũng được xem là yếu tố then chốt, để mỗi dòng sông, cánh rừng, bãi biển hay đô thị trong vùng hợp nhất đều trở thành một "điểm chạm" trong hành trình trải nghiệm của du khách.

Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho du lịch TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Thu Trang)

Hệ thống lễ hội - sự kiện cần được nâng tầm về quy mô và chất lượng trải nghiệm, tổ chức theo chuẩn mực quốc tế, có chuỗi hoạt động vệ tinh gắn kết mua sắm, ẩm thực, biểu diễn và kinh tế đêm, qua đó tạo "lý do để đến" và "lý do để quay lại".