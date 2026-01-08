Sắc hồng mai anh đào lan tỏa khắp Đà Lạt những ngày đầu năm 2026.

Hiếm nơi nào hoa mai anh đào hiện diện nhiều và gắn bó sâu đậm với đời sống đô thị như ở Đà Lạt. Loài hoa gắn bó với mùa xuân phố núi không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn gợi lên những xúc cảm rất riêng về con người, nhịp sống và tình yêu dành cho thành phố cao nguyên mộng mơ.

Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu mát mẻ quanh năm, mai anh đào sinh trưởng mạnh, đâm chồi, tách nụ và bung nở mỗi độ xuân về. Với người dân nơi đây, loài hoa này không chỉ là dấu hiệu báo xuân mà còn là niềm tự hào, một phần ký ức thân quen của Đà Lạt.

Ghi nhận trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khắp các tuyến đường, góc phố, khu dân cư, bìa rừng và thung lũng tại Đà Lạt đều ngập tràn sắc hồng của hoa mai anh đào. Từ các trục đường trung tâm đến những con dốc nhỏ quanh co, sắc hoa trải dài, tạo nên bức tranh mùa xuân rực rỡ nhưng không kém phần dịu dàng.

Đặc biệt, năm nay mai anh đào nở rộ đúng vào dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, sớm và đồng loạt. Không chỉ tập trung trong nội đô, sắc hồng của mai anh đào còn lan rộng ra các vùng ven, khu vực ngoại ô như Cầu Đất, hồ Tuyền Lâm, các tuyến đường dẫn vào vùng sản xuất nông nghiệp, khu dân cư ven rừng, khu nhà biệt thự cổ. Điều này khiến nhiều du khách chủ động rời trung tâm Đà Lạt từ sáng sớm để tìm đến những không gian ngắm hoa yên tĩnh, mới mẻ hơn.

Tại khu vực hồ Tuyền Lâm, những hàng mai anh đào ven hồ bung nở, soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng, tạo nên khung cảnh yên bình, lãng mạn. Trong khi đó, vùng Cầu Đất, nơi có độ cao và khí hậu mát lạnh, mai anh đào nở thành từng dải, hòa cùng sắc xanh của đồi chè, thu hút đông đảo du khách và các nhóm nhiếp ảnh đến ghi lại khoảnh khắc đầu năm.

Khác với hoa anh đào của Nhật Bản, mai anh đào Đà Lạt có thân cây gần với đào mận, nhưng hoa lại mang dáng dấp của hoa mai, với năm cánh đơn mỏng nhẹ. Chính sự giao thoa ấy khiến loài hoa này được gọi bằng cái tên rất riêng "mai anh đào", hay theo cách ví von của người dân địa phương là loài hoa "vừa đào vừa mai".

Trong nhiều tháng liền, mai anh đào gần như trơ trụi lá, đứng lặng lẽ giữa những ngày lạnh sâu nhất của cao nguyên. Thế nhưng, ẩn dưới vẻ ngoài tưởng như khô cằn ấy là sức sống bền bỉ. Khi tiết trời chuyển ấm, hàng loạt nụ hồng xuất hiện và chỉ sau vài ngày đã bung nở, phủ kín các cành cây.

Hoa mang sắc hồng cánh sen, mỏng manh nhưng tươi tắn, nổi bật giữa nền xanh của rừng thông, mặt hồ và những mái nhà cổ kính. Chính vẻ đẹp ấy đã "neo" lại trong tâm trí du khách, khiến nhiều người dù đã từng ghé thăm vẫn mong muốn quay trở lại Đà Lạt mỗi độ xuân về.

Loài hoa này hiện diện khắp nơi: từ hàng rào, khuôn viên biệt thự, trường học, cơ quan, đến các nông trại, nhà vườn, thung lũng và triền đồi. Dù quen thuộc với người dân phố núi, nhưng mỗi mùa hoa nở, mai anh đào vẫn khiến nhiều người háo hức chờ đợi, như cảm giác bâng khuâng của một cuộc hẹn đầu xuân.

Vẻ đẹp của mai anh đào không chỉ hiện hữu trong cảnh sắc, mà còn đi vào thơ ca, âm nhạc và hội họa. Nhắc đến Đà Lạt mùa xuân, nhiều người không khỏi liên tưởng đến ca khúc "Ai lên xứ hoa đào" của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, sáng tác tại Đà Lạt vào nửa đầu thập niên 1960. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của ca khúc đã góp phần khắc họa hình ảnh một thành phố mộng mơ, nơi hoa đào, mai anh đào trở thành biểu tượng mùa xuân.

"…Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước theo đường hoa,

hoa bay đến bên người nhẹ nhàng rồi hoa theo chân ai…"

Những ca từ ấy đến nay vẫn gợi lên cảm giác thân thương, bâng khuâng cho bao thế hệ, như một lời mời gọi dịu dàng dành cho những ai muốn tìm về với mùa xuân phố núi.

Với người dân địa phương, mùa mai anh đào nở đã trở thành một phần không thể thiếu của nhịp sống đầu năm. Chị Thụy Khuê, người sinh sống tại Đà Lạt nhiều năm, chia sẻ rằng năm nào chị cũng chờ đến mùa hoa để đi dạo và chụp ảnh.

"Năm nào cũng vậy, cứ nghe tin mai anh đào bắt đầu nở là tôi lại háo hức. Dù sống ở Đà Lạt lâu rồi nhưng mỗi mùa hoa vẫn mang lại cảm xúc rất riêng. Tôi rất yêu thích loài hoa này, bởi nó gắn liền với mùa xuân và với chính thành phố mình đang sống", chị Khuê nói.

Theo chị Khuê, năm nay hoa nở đúng dịp Tết Dương lịch khiến không khí đầu năm càng thêm rộn ràng. "Đi đâu cũng thấy sắc hồng, cảm giác mùa xuân đến rất rõ ràng", chị chia sẻ thêm.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ các tỉnh, thành xa cũng may mắn được chiêm ngưỡng mai anh đào đúng mùa. Anh Hoàng Minh Thành du khách đến từ Hà Nội cho biết gia đình anh đã nhiều lần đến Đà Lạt, song đây là lần hiếm hoi trùng đúng dịp hoa nở rộ.

"Gia đình tôi đi Đà Lạt khá nhiều lần rồi, nhưng lần này thật sự rất may mắn. Từ sáng sớm, cả nhà đã đón xe ra các khu vực có mai anh đào nở đẹp để ngắm hoa, chụp ảnh. Không khí rất trong lành, yên bình, cảm giác đầu năm rất dễ chịu", anh chia sẻ.

Theo anh Thành, sắc hồng của mai anh đào đã khiến chuyến đi thêm trọn vẹn. "Đà Lạt vốn đã đẹp, nhưng khi có thêm hoa mai anh đào nở rộ thì khung cảnh càng lãng mạn, đáng nhớ hơn rất nhiều", anh chia sẻ thêm.

Dọc các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Quang Trung hay khu vực hồ Tuyền Lâm, từng hàng mai anh đào bung nở, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mai anh đào còn góp phần tạo dựng bản sắc cảnh quan đô thị, thúc đẩy du lịch và các hoạt động dịch vụ địa phương.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mai anh đào còn góp phần tạo dựng bản sắc cảnh quan đô thị, thúc đẩy du lịch và các hoạt động dịch vụ địa phương. Trong làn sương sớm và tiết trời mát lành, sắc hồng mai anh đào điểm xuyết trên nền xanh của rừng thông, mái nhà và những con dốc nhỏ đã tạo nên bức tranh mùa xuân rất riêng, vẻ đẹp dung dị nhưng đủ khiến bất cứ ai từng một lần đặt chân đến Đà Lạt cũng khó lòng quên được.