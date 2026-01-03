Cảnh tượng khó tin tại Đà Lạt trong dịp Tết dương lịch

Đà Lạt từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Không khí mát mẻ quanh năm, cảnh sắc lãng mạn cùng hàng loạt quán cà phê, homestay, điểm check-in mới liên tục xuất hiện khiến thành phố sương mù gần như lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp. Thế nhưng, một cảnh tượng vừa được ghi nhận trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm nay lại đi ngược hoàn toàn với hình dung quen thuộc ấy.

(Ảnh: Page Lâm Đồng)

Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tuyến đường trung tâm của Đà Lạt vào buổi sáng khá vắng vẻ. Các khu vực vốn đông người qua lại tại khu vực trung tâm lúc này chỉ lác đác vài người dân địa phương và du khách. Không còn cảnh xe cộ nối đuôi nhau, cũng hiếm thấy những nhóm du khách xếp hàng chụp ảnh như thường lệ.

Hình ảnh trung tâm Đà Lạt vào sáng sớm dịp Tết dương lịch khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vắng vẻ hơn tưởng tượng (Ảnh: Page Lâm Đồng)

Khung cảnh yên ắng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí cho rằng đây là một "cảnh tượng khó tin" đối với Đà Lạt trong mùa cao điểm du lịch. Không ít ý kiến đặt câu hỏi: phải chăng lượng khách đến Đà Lạt dịp Tết dương lịch năm nay giảm mạnh so với các năm trước?

Những con đường vốn tấp nập khách du lịch nay chỉ lác đác người qua lại (Ảnh: Page Lâm Đồng)

Tuy nhiên, bên cạnh sự ngạc nhiên, rất nhiều ý kiến đưa ra lý giải khá hợp lý cho khung cảnh này. Theo đó, thời điểm ghi nhận hình ảnh là vào khoảng 7h sáng - thời gian khá sớm đối với cả người dân địa phương lẫn du khách. Đặc biệt, thời tiết Đà Lạt những ngày đầu năm nay được ghi nhận khá lạnh, nhiệt độ buổi sáng sớm xuống thấp, khiến nhiều người có xu hướng dậy muộn hơn, tận hưởng không khí se lạnh trong phòng nghỉ thay vì ra đường từ sớm.

Ngoài ra, không ít du khách chia sẻ rằng lịch trình tham quan, check-in thường bắt đầu muộn hơn, tập trung đông đúc từ cuối buổi sáng đến chiều tối. Thực tế, nhiều người từng trải nghiệm du lịch Đà Lạt cũng cho biết thành phố này thường yên ắng vào sáng sớm, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh sâu.

Thời tiết lạnh buổi sáng sớm được cho là nguyên nhân khiến phố xá Đà Lạt thưa vắng người (Ảnh: Page Lâm Đồng)

Vì vậy, cảnh tượng vắng vẻ nói trên có thể chỉ mang tính thời điểm, không phản ánh đầy đủ bức tranh du lịch Đà Lạt trong suốt kỳ nghỉ Tết dương lịch. Dù vậy, những hình ảnh này vẫn mang đến một góc nhìn khá thú vị: một Đà Lạt rất khác - tĩnh lặng, chậm rãi và có phần bình yên hiếm thấy giữa mùa cao điểm.