2 ngày đầu năm 2026, Đường sắt Việt Nam ghi nhận trường hợp đặc biệt

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2026, trên các chuyến tàu Thống Nhất Bắc – Nam quen thuộc, một câu chuyện nhỏ nhưng đủ khiến nhiều hành khách cảm thấy ấm lòng đã được lan tỏa. Không ồn ào, không phô trương, những việc làm lặng lẽ của các tiếp viên đường sắt đã để lại dấu ấn đặc biệt về sự trung thực và trách nhiệm.

Cụ thể, theo thông tin trên Fanpage Facebook của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chỉ trong hai ngày đầu năm 2026, trên các chuyến tàu Thống Nhất SE3 và SE5 đã ghi nhận những trường hợp hành khách để quên tài sản có giá trị lớn. Trên tàu SE3, tiếp viên phát hiện hành khách bỏ quên 484 USD cùng hơn 4 triệu đồng tiền mặt. Trong khi đó, tàu SE5 tiếp nhận một bộ nữ trang bằng vàng gồm dây chuyền và hoa tai.

Ngay sau khi phát hiện, toàn bộ tài sản đều được các tiếp viên bảo quản cẩn trọng, lập biên bản, xác minh thông tin và nhanh chóng trao trả lại cho hành khách. Khoảnh khắc người mất nhận lại đầy đủ đồ đạc trong ngày đầu năm mới đã mang đến niềm vui vỡ òa, đi kèm những lời cảm ơn chân thành gửi tới tổ tàu và ngành đường sắt.

Ảnh Fanpage Facebook của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Với nhiều hành khách, đó không chỉ là việc tìm lại một món đồ bị bỏ quên, mà còn là cảm giác an tâm hiếm có khi niềm tin được trao đi và nhận lại giữa những con người xa lạ.

Không phải lần đầu những câu chuyện tử tế xuất hiện trên đường ray

Thực tế, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong những năm gần đây, ngành đường sắt Việt Nam liên tục ghi nhận các vụ việc hành khách để quên tài sản có giá trị trên tàu, từ điện thoại, máy tính xách tay cho tới tiền mặt và trang sức. Nhiều trường hợp số tiền lên tới hàng chục, thậm chí hơn trăm triệu đồng, nhưng đều được tiếp viên phát hiện, niêm phong và trao trả lại cho chủ nhân theo đúng quy trình.

Đại diện ngành đường sắt từng cho biết, mỗi đoàn tàu đều có quy định chặt chẽ trong việc xử lý tài sản thất lạc. Sau mỗi chặng, tiếp viên kiểm tra toa xe, lập biên bản đối với đồ vật bỏ quên và phối hợp với các ga dọc tuyến để xác minh, trao trả trong thời gian sớm nhất. Chính sự cẩn trọng này đã giúp nhiều hành khách, đặc biệt là người lớn tuổi và các gia đình đi đường dài, cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn tàu hỏa.

Ảnh Fanpage Facebook của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

SE3, SE5 – những chuyến tàu quen thuộc

Với những hành khách lần đầu hoặc đang cân nhắc lựa chọn tàu hỏa cho hành trình Bắc – Nam, SE3 và SE5 là hai cái tên quen thuộc, phù hợp với nhu cầu di chuyển đường dài, ổn định và an toàn.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cả SE3 và SE5 đều là tàu Thống Nhất chất lượng cao, xuất phát từ Hà Nội, đi qua nhiều tỉnh thành lớn như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang trước khi vào Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ lịch chạy cố định và ít bị hủy chuyến, hai đoàn tàu này thường được người lao động, gia đình có người lớn tuổi hoặc hành khách mang nhiều hành lý lựa chọn.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Về giá vé, tùy thời điểm và loại chỗ, vé tàu SE3 và SE5 dao động từ vài trăm nghìn đồng cho ghế ngồi mềm điều hòa, lên tới hơn một triệu đồng với giường nằm khoang 4 hoặc khoang 6. Vào các dịp cao điểm như Tết, lễ dài ngày hoặc mùa du lịch hè, giá vé có thể tăng và thường hết sớm, vì vậy hành khách được khuyến nghị đặt vé trước từ 2–4 tuần để có nhiều lựa chọn hơn.

Trải nghiệm trên tàu được nhiều người đánh giá là chậm rãi nhưng dễ chịu. Các khoang giường nằm phù hợp với hành trình dài hơn 30 giờ, có tiếp viên phục vụ xuyên suốt, đảm bảo vệ sinh và hỗ trợ hành khách khi cần. Với những ai yêu thích ngắm cảnh, hành trình tàu hỏa mang lại góc nhìn rất khác khi đi qua đèo Hải Vân, các vùng đồng bằng ven biển miền Trung hay những ga tàu nhỏ nằm nép mình bên núi.

Ảnh Báo Lao Động

Một lưu ý quan trọng cho hành khách là nên bảo quản kỹ tài sản cá nhân, đặc biệt là tiền mặt, giấy tờ và đồ giá trị. Khi xuống ga giữa chặng hoặc di chuyển giữa các toa, hành khách nên kiểm tra lại hành lý, tránh để quên đồ trên giường hoặc kệ hành lý phía trên. Trong trường hợp không may thất lạc, hành khách có thể báo ngay cho tiếp viên hoặc ga gần nhất để được hỗ trợ xác minh.