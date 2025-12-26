Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày: Hàng không, đường sắt đồng loạt tăng chuyến

Sau công bố kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người lựa chọn đi du lịch. Theo đó, hàng không, đường sắt cũng đồng loạt tăng chuyến dịp này.

Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng gần 270 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm, tương đương khoảng 45.000 chỗ.

Các chuyến bay tăng cường tập trung trên những đường bay có lưu lượng lớn giữa Hà Nội, TPHCM với các điểm đến du lịch và địa phương như Đà Nẵng, Phú Quốc , Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Côn Đảo.

Vietnam Airlines tăng khoảng 45.000 chỗ ngồi dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: VNA.

Trong cao điểm, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động đặt vé sớm qua website, ứng dụng di động hoặc hệ thống đại lý chính thức. Hãng cũng đẩy mạnh các hình thức làm thủ tục trực tuyến, khuyến khích hành khách sử dụng công nghệ sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi tại sân bay. Những hành khách đã hoàn tất check-in online, không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng vào khu vực soi chiếu an ninh , giảm áp lực cho các quầy làm thủ tục truyền thống trong khung giờ đông khách.



Thị trường hàng không cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Từ đầu tháng 9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã mở bán sớm vé Tết với tổng số hơn 3,5 triệu ghế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Vietjet cũng công bố kế hoạch cung ứng khoảng 2,5 triệu vé trong giai đoạn từ giữa tháng Chạp đến giữa tháng Giêng âm lịch.

Ở lĩnh vực đường sắt, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt cho biết, bên cạnh các đoàn tàu khách chạy thường xuyên hằng ngày như các đôi tàu Thống Nhất Bắc - Nam, tàu Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Hà Nội - Lào Cai và tuyến du lịch Hà Nội - Hải Phòng, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều chuyến khu đoạn và nối thêm toa xe để “nới” sức chở trong những ngày cao điểm.

Tại phía Nam, tuyến Sài Gòn - Nha Trang được bổ sung thêm hai chuyến tàu vào các ngày 31/12/2025 và 4/1/2026, phục vụ nhu cầu du lịch biển trong kỳ nghỉ ngắn ngày. Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết cũng chạy thêm hai chuyến vào ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, hướng tới nhóm hành khách đi nghỉ dưỡng cuối năm.

Đường sắt tăng 20.000 chỗ ngồi phục vụ Tết Dương lịch. Ảnh: VGP.

Ở phía Bắc, tuyến Hà Nội - Hải Phòng tiếp tục là điểm nóng khi lượng khách tăng mạnh vào dịp nghỉ lễ. Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tám chuyến tàu trong các ngày từ 1- 4/1/2026, trải đều ở cả hai chiều đi và về, nhằm giảm áp lực cho các chuyến tàu Hoa Phượng Đỏ vốn thường xuyên kín chỗ vào cuối tuần và ngày lễ. Tuyến Hà Nội - Lào Cai cũng được tăng thêm bốn chuyến trong các ngày giáp và trong kỳ nghỉ, phục vụ nhu cầu du lịch Sa Pa, Fansipan dịp đầu năm.

Tính riêng số chuyến tàu chạy thêm trong đợt vận tải Tết Dương lịch, tổng số chỗ cung ứng ra thị trường ước khoảng 13.400 chỗ. Ngoài ra, phương án nối thêm toa xe trên các đoàn tàu hiện hữu giúp bổ sung thêm khoảng 6.600 chỗ, nâng tổng số chỗ tăng thêm của đường sắt trong dịp này lên khoảng 20.000 chỗ.

Theo Công ty Cổ phần vận tải đường sắt, đơn vị này dự kiến tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu trong dịp Tết âm lịch, cung cấp khoảng 5.500 vé trên các tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang, Tam Kỳ và Đà Nẵng - những hướng có nhu cầu lớn của người lao động và sinh viên về quê ăn Tết .

Tính đến ngày 22/12, sau hơn 3 tháng mở bán vé Tết, toàn ngành đã tiêu thụ khoảng 140.000 vé tàu. Trong đó, kênh bán vé trực tuyến chiếm ưu thế với 67%, cho thấy xu hướng mua vé online ngày càng phổ biến; 33% còn lại được bán trực tiếp tại các nhà ga.