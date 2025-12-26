Không cần công thức cầu kỳ, đây là lý do Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt” đang được hội bận rộn để ý

Nếu như trước kia xốt Caesar chỉ xuất hiện ở các nhà hàng Tây, thì giờ đây với Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt" vừa ra mắt của Ajinomoto Việt Nam, hương vị này đang xuất hiện nhiều hơn trong căn bếp của người Việt theo cách đơn giản, nhanh gọn và dễ ứng dụng hơn rất nhiều.

Hương vị đậm đà, hài hòa giữa ẩm thực Á-Âu

Xu hướng nấu ăn fusion (pha trộn Á – Âu) ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong nhịp sống bận rộn hiện nay. Thay vì phải pha trộn nhiều loại nguyên liệu như cách làm xốt Caesar truyền thống, Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt" giúp giúp "nâng cấp" món ăn chỉ trong vài phút chỉ với một chai xốt.

Từ salad, gà rán, khoai tây chiên cho đến các món nướng, áp chảo – tất cả đều có thể được "nâng vị" nhanh chóng nhờ sự kết hợp tinh tế giữa phô mai béo ngậy, cá cơm anchovy đậm đà, cùng thảo mộc Châu Âu và vị chua nhẹ từ giấm gạo điểm thêm tiêu đen cay nhẹ.

Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt" mang đến lựa chọn mới cho những bữa tiệc tại gia kết hợp phong cách Á-Âu trong mùa lễ hội cuối năm.

Đặc biệt, trong mùa lễ hội cuối năm này, Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt" mang đến lựa chọn mới cho những bữa tiệc tại gia kết hợp phong cách Á-Âu. Ngoài ra, vị béo nhẹ và hương thơm dễ chịu từ thảo mộc của sản phẩm cũng phù hợp cho ba mẹ muốn thay đổi khẩu vị hàng ngày cho món rau củ của bé.

Một chai xốt – nhiều cách dùng

Điểm cộng lớn của Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt" là tính linh hoạt. Chỉ với một chai xốt, người dùng có thể:

- Trộn salad cho bữa tối nhẹ nhàng

- Chấm đồ chiên, nướng cho những buổi tụ họp cuối tuần

- Ướp hoặc phết lên món nướng để tăng vị béo thơm

Món gà nướng thêm bắt vị khi kết hợp cùng Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt".

Khi bữa ăn ngày càng gắn với nhịp sống nhanh, những sản phẩm đa năng như Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt" không chỉ là gia vị, mà còn là "trợ thủ" giúp người tiêu dùng tận hưởng việc ăn uống theo cách dễ dàng hơn.

Không cần bếp núc cầu kỳ, không cần nhiều thời gian chuẩn bị, vẫn có thể mang hương vị Âu vào bữa ăn Việt, đó chính là điều khiến các sản phẩm xốt tiện lợi ngày càng được quan tâm trong căn bếp hiện đại.

‘Bộ sưu tập’ 4 hương vị "Aji-Xốt"

Với khả năng giúp món ăn thêm đậm đà, thơm ngon, đồng thời phù hợp với nhiều cách thưởng thức khác nhau như chấm, trộn…, dòng sản phẩm xốt "Aji-Xốt" hướng đến sự tiện lợi cho gia đình và người trẻ yêu thích phong cách ẩm thực fusion.

Dòng sản phẩm "Aji-Xốt" hiện có 4 hương vị:

- Xốt mè rang "Aji-Xốt": Vị béo bùi đặc trưng của mè rang kết hợp với vị chua dịu của giấm gạo và cốt nước tương đậm đà, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.

- Xốt phô mai cay "Aji-Xốt": Mạnh mẽ và bùng nổ vị giác từ vị cay dịu của mù tạt vàng và ớt, hòa quyện cùng phô mai béo bùi và chút chua nhẹ từ giấm, tạo nên tổng thể hương vị cân bằng, đậm đà và phong phú, phù hợp với các tín đồ ăn cay đang tìm kiếm hương vị cay vừa phải, độc đáo.

- Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt": Lấy cảm hứng từ ẩm thực châu Âu và được tinh chỉnh phù hợp với khẩu vị người Việt, kết hợp hài hòa từ phô mai và chiết xuất cá cơm đậm đà cùng hương thơm thảo mộc, là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng yêu thích khám phá ẩm thực Á - Âu.

- Xốt phô mai hương trứng muối "Aji-Xốt": Một phiên bản xốt phô mai độc đáo, hòa quyện cùng hương trứng muối đậm thơm, tạo nên lớp xốt sánh mịn, và đầy hấp dẫn, đặc biệt hợp cho các món tôm tẩm bột, gà nướng, xào cùng ốc hương hoặc chấm với bánh mì...

4 lựa chọn hương vị từ dòng sản phẩm "Aji-Xốt".

Các dòng sản phẩm "Aji-Xốt" hiện đang có mặt trên các cửa hàng tạp hóa, chợ và siêu thị lớn trên toàn quốc. Khách hàng cũng có thể đặt mua sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Hoạt động kinh doanh đi đôi với giá trị cộng đồng

Bên cạnh danh mục sản phẩm chất lượng, hướng đến sức khỏe và hạnh phúc cho người tiêu dùng, Ajinomoto Việt Nam triển khai các sáng kiến giá trị cho cộng đồng như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".

"Quầy buffet rau" không chỉ giúp các em bổ sung chất xơ, mà còn là cơ hội để rèn luyện ý thức.

Đặc biệt, vừa qua Ajinomoto Việt Nam đã triển khai mô hình "Quầy buffet rau" tại các trường tiểu học, để học sinh tự chọn món rau xanh trong bữa trưa, vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em, đồng thời rèn luyện ý thức tự phục vụ, văn hóa xếp hàng… cho thế hệ tương lai.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Biên Hoà I, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai