Cảnh báo nóng khi đặt phòng khách sạn dịp Tết

Cuối năm là mùa cao điểm du lịch cũng là thời điểm nhiều người bắt đầu lên kế hoạch “đổi gió” dịp Tết. Thay vì sum họp ở nhà, không ít gia đình, nhóm bạn chọn đi du lịch để nghỉ ngơi, trải nghiệm không khí năm mới ở một vùng đất khác. Chính vì vậy, nhu cầu tìm kiếm khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng thường tăng mạnh ngay từ thời điểm này.

Với những du khách đã có chỗ ruột, quen mặt quen tên thì việc đặt phòng khá suôn sẻ. Tuy nhiên, với những ai muốn thử địa điểm lưu trú mới, việc tìm kiếm thông tin fanpage khách sạn, homestay trên mạng xã hội lại trở thành lựa chọn phổ biến. Lý do là vì đặt trực tiếp qua fanpage trao đổi nhanh hơn so với các ứng dụng trung gian, đôi khi còn có mức giá tốt hơn. Thế nhưng, phía sau sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn không ít rủi ro lừa đảo, đặc biệt trong mùa cao điểm Tết.

Cuối năm là mùa cao điểm du lịch cũng là thời điểm nhiều người bắt đầu tìm kiếm những cơ sở lưu trú. Ảnh: Cục du lịch Quốc gia Việt Nam

Thực tế, đã có không ít trường hợp du khách bị lừa khi đặt phòng qua fanpage. Kịch bản quen thuộc là khách sẽ tìm thấy fanpage có tên, hình ảnh, nội dung gần giống khách sạn thật, thậm chí có cả dấu tick xanh. Sau khi trao đổi, khách được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Nhưng ngay khi tiền vừa đi khỏi tài khoản, fanpage lập tức “mất hút”, chặn liên lạc không phản hồi.

Đáng lo ngại hơn, nhiều nạn nhân cũng bị lừa theo kịch bản chuyển tiền nhiều lần. Sau khi nhận tiền đặt cọc, đối tượng tiếp tục viện lý do như “chuyển sai nội dung”, “sai mã đơn”, “kế toán chưa nhận được tiền” và yêu cầu khách chuyển lại để hoàn tiền. Có người vì tin tưởng đã chuyển đến 2-3 lần mới nhận ra mình bị lừa, với số tiền này từ vài trăm đến vài triệu đồng, thậm chí nhiều hơn trong dịp lễ cao điểm.

Không chỉ du khách, chính các khách sạn và cơ sở lưu trú cũng rơi vào thế bị động, liên tục phải đăng tải thông báo đính chính, cảnh báo khách hàng về các fanpage giả mạo đang lợi dụng tên tuổi của mình để lừa đảo.

Rất nhiều cơ sở lưu trú đã đăng bài đính chính về những fanpage giải mạo (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh fanpage giả, một hình thức lừa đảo khác đang xuất hiện ngày càng nhiều là giả mạo tin nhắn Zalo sau khi chốt phòng. Hiện nay, nhiều khách sạn sau khi đã xác nhận đặt phòng qua fanpage, hotline hay nền tảng trung gian sẽ chủ động gửi thông tin thanh toán trực tiếp cho khách qua Zalo. Cách làm này nhanh gọn, tiện lợi và đã trở nên khá phổ biến.

Tuy nhiên, chính sự tiện lợi ấy lại bị kẻ gian lợi dụng. Chỉ cần sao chép tên khách sạn, ảnh đại diện, rồi gửi tin nhắn yêu cầu chuyển khoản, đối tượng xấu đã có thể khiến nhiều người “sập bẫy” nếu không kiểm tra kỹ. Không ít trường hợp, khách chỉ cần nhìn lướt qua tên hiển thị Zalo, thấy quen quen liền chuyển tiền ngay mà không xác minh.

Ảnh minh hoạ

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã sử dụng Zalo Official Account để chăm sóc khách hàng. Các tài khoản này thường có dấu xác thực, tên hiển thị rõ ràng, thông tin trùng khớp với website và fanpage chính thức. Tuy vậy, không phải tin nhắn nào gửi qua Zalo cũng là tài khoản chính chủ, đặc biệt khi đó chỉ là tài khoản cá nhân, không xác thực rõ ràng.

Vì vậy, khi nhận tin nhắn Zalo chứa thông tin thanh toán, du khách tuyệt đối không nên vội vàng vào bấm vào link ngay hay chuyển tiền ngay lập tức. Chỉ cần dành thêm vài phút để kiểm tra kỹ cũng có thể tránh được rủi ro mất tiền oan.

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám đốc dự án chống lừa đảo, các fanpage giả hiện nay được dựng rất tinh vi, hình ảnh chuyên nghiệp, tương tác cao, thậm chí có dấu tick xanh khiến người dùng dễ chủ quan. “Tuy nhiên, tick xanh chỉ cho thấy tài khoản được xác minh, không đồng nghĩa với uy tín hay chính chủ. Tâm lý ham rẻ, áp lực đặt phòng cao điểm và mong muốn chốt nhanh khiến nhiều người bỏ qua bước xác minh, dẫn đến bị lừa”, ông Hiếu cảnh báo.

Để hạn chế rủi ro khi đặt phòng, người dân cần lưu ý:

- Ưu tiên đặt phòng qua website chính thức hoặc nền tảng uy tín có cơ chế bảo vệ thanh toán.

- Thông tin tuyệt đối vào dấu tích xanh trên fanpage.

- Kiểm tra kỹ tên tài khoản, số điện thoại, Zalo có trùng với website chính thức hay không.

- Không chuyển tiền khi tài khoản nhận tiền là tài khoản cá nhân lạ.

- Khi nghi ngờ, hãy gọi trực tiếp vào số hotline công bố công khai để xác nhận.

Trong trường hợp đã trở thành nạn nhân, cần dừng giao dịch ngay, lưu toàn bộ bằng chứng như tin nhắn, fanpage, biên lai chuyển tiền. Đồng thời liên hệ ngân hàng để tra soát giao dịch và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.