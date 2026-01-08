Sun PhuQuoc Airways vượt qua "đàn anh" đạt thành tích ngoạn mục

Những ngày cuối năm, khi nhu cầu đi lại tăng cao, sân bay đông đúc, thời tiết thất thường..., câu chuyện "đúng giờ" càng được các hành khách quan tâm hơn bao giờ hết. Và giữa "bức tranh" đầy áp lực thời gian đó, Sun PhuQuoc Airways lại nổi lên như một điểm sáng bất ngờ.

Theo số liệu tổng hợp về tình hình khai thác của các hãng hàng không nội địa trong tháng 12/2025, chỉ số đúng giờ (OTP) trung bình toàn ngành đạt 70,7%. Đây là mức phản ánh rất rõ áp lực của mùa cao điểm cuối năm - thời điểm mà hầu hết các hãng đều phải "căng mình" để đảm bảo lịch bay. Tuy nhiên, Sun PhuQuoc Airways lại ghi nhận chỉ số OTP lên tới 93,5%, chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu toàn ngành trong tháng này.

(Ảnh: Sun PhuQuoc Airways)

Con số 93,5% không chỉ cao vượt trội so với mặt bằng chung, mà còn được xem là một cú "ngược dòng" ngoạn mục, nhất là khi Sun PhuQuoc Airways là một hãng bay còn rất mới trên thị trường. Các phân tích ngành hàng không trong năm 2025 cho thấy, chỉ số đúng giờ thường có xu hướng suy giảm rõ rệt vào các tháng cao điểm. Vì vậy, kết quả mà Sun PhuQuoc Airways đạt được được xem như minh chứng cho cách hãng tổ chức và vận hành ngay từ những ngày đầu.

Trước đó, dù chỉ mới gia nhập thị trường từ tháng 11/2025, Sun PhuQuoc Airways cũng đã nhanh chóng lọt Top 2 hãng hàng không có chỉ số đúng giờ cao nhất toàn ngành trong tháng đầu tiên khai thác. Việc duy trì được sự ổn định liên tục qua các tháng cho thấy đây là kết quả của một chiến lược vận hành được tính toán kỹ lưỡng.

(Ảnh: Sun PhuQuoc Airways)

Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: "Chỉ số OTP của SPA (93,5%) thể hiện rõ nỗ lực thực hiện cam kết tôn trọng thời gian của khách hàng mà chúng tôi theo đuổi ngay từ khi ra mắt. Chúng tôi tự hào khi không chỉ mang về Việt Nam những tàu bay hiện đại nhất, mà còn vận hành chúng một cách hiệu quả để hiện thực hóa các cam kết và sứ mệnh của mình."

Song song với việc đảm bảo giờ bay, Sun PhuQuoc Airways cũng khiến nhiều người trong ngành chú ý bởi tốc độ mở rộng đội tàu bay. Tính từ mốc 15/8/2025 đến tháng 2/2026, tức chưa đầy 6 tháng, hãng đã nâng quy mô đội bay lên 9 tàu, bao gồm 6 tàu đang khai thác và 3 tàu sẽ tiếp tục gia nhập trong tháng 1 và tháng 2/2026. Với một hãng hàng không mới tại Việt Nam, đây được xem là tốc độ phát triển hiếm có.

Giữa thị trường hàng không ngày càng cạnh tranh, thành tích của Sun PhuQuoc Airways trong những tháng đầu khai thác đang cho thấy một hướng đi khác: tạo dấu ấn bằng những con số biết nói - thứ mà hành khách có thể cảm nhận rõ nhất qua mỗi chuyến bay đúng giờ.