Một TikToker bị gọi tên ầm ĩ vì liên quan tới Pate Cột Đèn do CTCP Đồ hộp Hạ Long sản xuất

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin được phát sóng trên VTV1 về việc Công an TP Hải Phòng đã phát hiện một đường dây thu mua thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp để đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng cho biết, các đối tượng đã thu gom hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh, đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HALONG CANFOCO). Trong số này, khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp trước khi bị phát hiện. Ngay sau đó, toàn bộ hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh đã bị thu giữ, tiêu hủy theo quy định. Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thông tin này nhanh chóng khiến không ít người tiêu dùng hoang mang, bởi các sản phẩm đồ hộp của CTCP Đồ hộp Hạ Long vốn khá quen thuộc, từng xuất hiện trong bếp ăn của nhiều gia đình. Đáng chú ý hơn cả là sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng đóng hộp - một mặt hàng từng "gây sốt" trên mạng xã hội, được nhiều KOL, người nổi tiếng và TikToker quảng bá rầm rộ. Chính vì vậy, sau khi phóng sự lên sóng, cộng đồng mạng không chỉ bàn luận về vụ việc mà còn bắt đầu "soi" lại những gương mặt từng gắn liền với sản phẩm này.

Trong đó, cái tên bất ngờ bị réo gọi mạnh mẽ trên khắp các nền tảng từ TikTok đến Facebook là Pít Ham Ăn - một TikToker nổi tiếng trong mảng ẩm thực.

Theo ghi nhận, Pít Ham Ăn từng đăng tải khá nhiều video review, giới thiệu pate Cột Đèn Hải Phòng do CTCP Đồ hộp Hạ Long sản xuất. Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá, nữ TikToker này còn từng bán trực tiếp sản phẩm pate nói trên.

Chính chi tiết này đã khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng Pít Ham Ăn chỉ đơn thuần nhập hàng về bán như nhiều cá nhân kinh doanh online khác. Tuy nhiên, nhiều người lại cảm thấy khó hiểu khi "đào" lại các video cũ, trong đó nữ TikToker sử dụng những cách diễn đạt như: "pate mình bán", "kể ra mới mở được hơn 2 tuần mà mọi người ủng hộ quá trời quá đất nên mình cảm thấy rất biết ơn", hay "nếu không ăn được (hạt tiêu) thì đợi mình chút xíu, mình sắp ra loại mới ít tiêu hơn rồi…".

Những câu nói này khiến không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi: liệu Pít Ham Ăn chỉ là người bán lại sản phẩm, hay có liên quan sâu hơn tới khâu đặt hàng, phát triển sản phẩm, thậm chí là sản xuất? Trên nhiều bài đăng, bình luận bày tỏ sự thắc mắc xuất hiện dày đặc, yêu cầu nữ TikToker lên tiếng làm rõ vai trò của mình với thương hiệu pate Cột Đèn Hải Phòng.

Không ít ý kiến cho rằng, trong bối cảnh người tiêu dùng đang hoang mang về an toàn thực phẩm, việc những người có sức ảnh hưởng từng quảng bá, kinh doanh sản phẩm liên quan cần có phản hồi rõ ràng, minh bạch để tránh gây hiểu lầm và lan rộng tâm lý hoài nghi. Ngược lại, cũng có người kêu gọi cộng đồng mạng bình tĩnh, tránh "quy chụp" khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Một số bình luận của cư dân mạng bên dưới các video của Pít Ham Ăn:

- "Mình bán" là sắp tới công chuyện rồi đấy.

- "Mình sắp ra loại mới" tức là pate này của nhà bả ấy hả?

- Nhưng người ta review 1 lần thôi, bà này thấy nhiều video review pate ghê.

Tính đến thời điểm hiện tại, Pít Ham Ăn vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến những thắc mắc của cư dân mạng. Trên các nền tảng cá nhân, nữ TikToker cũng chưa đăng tải thêm nội dung giải thích hay làm rõ mối liên hệ của mình với CTCP Đồ hộp Hạ Long và sản phẩm pate Cột Đèn.

Được biết, Pít Ham Ăn là một TikToker hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên TikTok và khoảng 1,4 triệu người theo dõi trên Facebook. Với độ phủ sóng lớn, mọi động thái của cô hiện đều đang được cộng đồng mạng theo dõi sát sao, trong khi câu chuyện xoay quanh pate Cột Đèn Hải Phòng vẫn chưa có hồi kết.