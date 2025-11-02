Review chuyến bay đầu tiên Sun PhuQuoc Airways: Nội thất sang, giá vé ổn nhưng suất ăn có 1 chi tiết gây chú ý

Vừa mới đây, vào ngày 1/11/2025, chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways đã chính thức cất cánh, đánh dấu sự gia nhập của một hãng hàng không mới trên bầu trời Việt Nam. Ngay lập tức, sự kiện này nhận được sự quan tâm lớn từ dân tình, đặc biệt là những hình ảnh về đồng phục phi hành đoàn nhanh chóng viral trên mạng xã hội nhờ thiết kế mang phong cách hiện đại, thanh lịch.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố hình ảnh, nhiều người cũng bắt đầu tò mò: liệu trải nghiệm thực tế trên chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways có gì đặc biệt? Vậy thì hôm nay hãy cùng Đỉnh Thế Này trải nghiệm thử nhé!

Video: Lần đầu trải nghiệm hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

Trải nghiệm làm thủ tục và không gian chuyến bay

Tại khu vực làm thủ tục, hành khách dễ dàng nhận thấy đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thắc mắc nhỏ nhất. Về cơ bản, quy trình check-in không khác biệt nhiều so với các hãng khác, phong cách phục vụ chỉn chu tạo cảm giác dễ chịu ngay từ đầu.

Sun PhuQuoc Airways lần đầu xuất hiện tại sân bay Nội Bài

Bước lên khoang hành khách, ấn tượng đầu tiên là không gian sáng sủa, mới mẻ và sạch sẽ. Các chi tiết thiết kế đều đồng bộ với nhận diện thương hiệu: tông màu sô-cô-la nhã nhặn được sử dụng cho ghế ngồi và các chi tiết nội thất, vừa hiện đại vừa ấm áp. Hệ thống chiếu sáng dịu, âm thanh vừa phải, giúp hành khách cảm thấy thoải mái suốt chuyến bay.

Bên trong khoang hành khách

Trang phục của phi hành đoàn - vốn đã gây chú ý từ trước - nay xuất hiện ngoài đời thực lại càng nổi bật. Được lấy cảm hứng từ tà áo ngũ thân và phong cách thanh lịch của Nam Phương Hoàng hậu, đồng phục mang vẻ sang trọng, đậm nét Á Đông nhưng vẫn rất hiện đại. Trong quá trình phục vụ, tiếp viên có sự thay đổi nhẹ ở phần trang phục - nữ khoác thêm tạp dề, nam mặc thêm áo gile - thuận tiện cho công việc nhưng vẫn rất chỉn chu, lịch sự.

Đồng phục của phi hành đoàn là yếu tố gây nhiều ấn tượng với hành khách

Dịch vụ và giá trị trải nghiệm trên chuyến bay

Nếu phần hình ảnh và phong thái ghi điểm ở ấn tượng ban đầu, thì dịch vụ chính là yếu tố nhận được sự quan tâm và kỳ vọng hơn cả.

Trong chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Phú Quốc, Đỉnh Thế Này được phục vụ bữa ăn nhẹ gồm sữa chua, hạt nướng nóng và trái cây, sau đó là đồ uống với các lựa chọn như nước suối, nước có ga, cà phê và trà. Được biết, khách hàng có thể lựa chọn các suất ăn theo yêu cầu từ trước, hoặc hạng thương gia sẽ có suất ăn đặc biệt. Điều nhận được sự thích thú là tất cả đều được bao gồm trong giá vé. Dù thực đơn chưa có nhiều điểm vượt trội so với các hãng khác, nhưng cách trình bày sạch đẹp, tinh tế và chất lượng ổn định đủ khiến nhiều người hài lòng.

Suất ăn được phục vụ trong chuyến bay

Hệ thống giải trí trên máy bay cũng được thiết kế khá hiện đại: thay vì màn hình cố định, hành khách quét mã QR trên hướng dẫn để xem phim, theo dõi hành trình... ngay trên điện thoại cá nhân.

Tờ hướng dẫn sử dụng hệ thống giải trí được đặt ở sau mỗi ghế ngồi, khi máy bay đã bay ổn định, hành khách có thể bắt đầu truy cập và sử dụng

Hai ấn phẩm song ngữ độc quyền của hãng là S.P.A Magazine và S.P.A Visit Phu Quoc cũng góp phần tạo nên trải nghiệm riêng. Trong đó, S.P.A Magazine giới thiệu các câu chuyện và hình ảnh du lịch qua góc nhìn của travel blogger và nghệ sĩ sáng tạo; còn S.P.A Visit Phu Quoc là cẩm nang gợi ý điểm đến, ẩm thực, hoạt động vui chơi tại đảo Ngọc, được trình bày sinh động, dễ đọc và dễ tra cứu. Ấn phẩm cẩm nang S.P.A Visit Phu Quoc gây ấn tượng hơn cả bởi thông tin đầy đủ và hình ảnh minh hoạ đẹp, chân thực, từ đó giúp hành khách tham khảo, dễ dàng lựa chọn các địa điểm tham quan, vui chơi, ăn uống tại đảo ngọc.

Hai ấn phẩm song ngữ độc quyền của hãng

Vì là chuyến bay đầu tiên, hành khách còn nhận được quà lưu niệm gồm túi quà đặt sẵn trên ghế, bánh Pháp, thú bông phi công "Sunny", cùng tiết mục biểu diễn âm nhạc trực tiếp trên không - một chi tiết thú vị khiến chuyến bay thêm đáng nhớ.

Phong thái phục vụ của tiếp viên được đánh giá là chuyên nghiệp, nhẹ nhàng và thân thiện. Khi máy bay hạ cánh, phi hành đoàn vẫn giữ tinh thần nhã nhặn, nhẹ nhàng và chu đáo. Quy trình nhận hành lý và di chuyển tại sân bay Phú Quốc được tổ chức trật tự, đảm bảo hành khách ra về trong tâm thế thoải mái.

Màn biểu diễn và các món quà dành tặng cho các hành khách trong chuyến bay đầu tiên

Chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways đã hạ cánh tại Phú Quốc

Giá thành so với tổng thể trải nghiệm

Ở thời điểm ra mắt, mức giá khởi điểm của Sun PhuQuoc Airways được đánh giá là khá cạnh tranh. Chặng Hà Nội - Phú Quốc khứ hồi đầu tháng 11 chỉ khoảng 3,6 triệu đồng/người, tương đương với các hãng hàng không phổ biến khác. Tuy nhiên, mức giá này đã bao gồm nhiều quyền lợi: 7kg hành lý xách tay, 23kg ký gửi và suất ăn miễn phí trên chuyến bay - là một điểm cộng đáng kể.

Với giá vé như vậy, trải nghiệm mà hành khách nhận được được xem là xứng đáng và hợp lý. Hãng mang đến cảm giác chuyên nghiệp, chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết, từ đồng phục, phong thái phục vụ cho đến trải nghiệm thực tế.

Trải nghiệm mới mẻ, tương xứng với giá thành

Có thể thấy, Sun PhuQuoc Airways cho thấy hình ảnh của một hãng hàng không trẻ trung, hiện đại và đang hướng đến tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp. Dù còn cần thêm thời gian để chứng minh độ ổn định lâu dài, nhưng với những gì thể hiện trong chuyến bay đầu tiên, đây là một khởi đầu đáng ghi nhận cả về hình ảnh lẫn trải nghiệm.