Hôm nay (1/11), Sun PhuQuoc Airways cất cánh chuyến bay đầu tiên

Thời gian gần đây, thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển động mới, với sự tham gia của hãng bay trẻ, hướng tới phân khúc du lịch và trải nghiệm. Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng cao, đặc biệt tại các trung tâm du lịch trọng điểm, việc ra mắt một hãng hàng không mới được kỳ vọng góp phần tăng sức cạnh tranh, mở rộng lựa chọn cho hành khách và thúc đẩy phát triển du lịch nội địa.

Sáng nay (1/11), ngành hàng không Việt Nam chính thức đón thêm một hãng hàng không mới khi Sun PhuQuoc Airways (SPA) bước vào khai thác thương mại. Vào đúng 7h15 sáng, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu 9G1203 chính thức rời đường băng sân bay Nội Bài, đưa 220 hành khách đến đảo Ngọc Phú Quốc trên chiếc Airbus A321.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Sun PhuQuoc Airways)

Các chuyến kế tiếp mang số hiệu 9G1969 (08h50 - 09h50) từ TP.HCM và 9G2969 (08h35 - 10h20) từ Đà Nẵng cũng lần lượt cất cánh, hướng về Phú Quốc - đúng với định hướng đưa đảo ngọc trở thành điểm đến hàng không và du lịch tầm cỡ khu vực..

Đáng chú ý, chặng Đà Nẵng - Phú Quốc được lựa chọn làm chuyến bay chào mừng đặc biệt nhân dịp khai trương, dự kiến đưa vào khai thác thường lệ từ tháng 3/2026. Trong giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways khai thác 3 đường bay nội địa gồm Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM và Hà Nội - TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết: “Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Sun Group và Sun PhuQuoc Airways. Đây không chỉ là bước khởi đầu của một hãng hàng không mới, mà còn là sự khởi đầu của một cách làm mới khi hàng không và du lịch song hành để mang đến những trải nghiệm khác biệt.”

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Sun PhuQuoc Airways)

Trong ngày khai thác đầu tiên, hành khách trên các chuyến bay được tặng thẻ bay đặc biệt "chuyến bay đầu tiên - 1st flight" cùng bộ quà lưu niệm mang biểu tượng Mặt Trời của hãng. Ngoài ra, mỗi ghế đều được chuẩn bị bánh ngọt từ thương hiệu Pháp Eric Kayser, như một lời chào mừng và tri ân hành khách trong sự kiện đặc biệt này.

Riêng trên chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Phú Quốc, hành khách còn được thưởng thức một tiết mục âm nhạc biểu diễn trực tiếp trên không, mang đến không khí thư giãn và ấn tượng khó quên.

Nhân dịp cất cánh, hãng cũng ra mắt hai ấn phẩm song ngữ độc quyền gồm tạp chí S.P.A và cẩm nang du lịch S.P.A Visit Phu Quoc. Tạp chí S.P.A hướng đến độc giả yêu du lịch và văn hoá, giới thiệu những câu chuyện, hình ảnh và góc nhìn mới từ các travel blogger, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ sáng tạo. Trong khi đó, S.P.A Visit Phu Quoc được thiết kế như một hướng dẫn du lịch chuyên biệt, cung cấp thông tin chi tiết về điểm đến, ẩm thực, di chuyển và hoạt động vui chơi tại Phú Quốc.

Các chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong nghi thức phun vòi rồng chào mừng. Hành khách được đón tiếp trong không khí trang trọng, nhận quà lưu niệm là thú nhồi bông phi công "Sunny", cùng dịch vụ xe bus miễn phí trang trí rực rỡ đưa về khu vực trung tâm Phú Quốc.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Sun PhuQuoc Airways)

Việc Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác chuyến bay đầu tiên đánh dấu sự gia nhập của một hãng hàng không mới vào thị trường Việt Nam, góp phần tăng lựa chọn bay nội địa, đáp ứng nhu cầu di chuyển và du lịch ngày càng lớn trong mùa cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Theo kế hoạch, hãng sẽ mở rộng mạng bay và tăng tần suất từ đầu năm 2026, trong đó các tuyến kết nối Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc dự kiến khai thác thường lệ từ tháng 3/2026. Hãng cũng có kế hoạch mở các đường bay quốc tế trực tiếp từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ấn Độ.