Đúng đêm Halloween ở TP.HCM: Giới trẻ "biến hình" từ kinh dị đến xinh đẹp như tiên nữ

Dù bắt nguồn từ phương Tây, nhưng Halloween nhiều năm trở lại đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống vui chơi của giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM. Cứ đến dịp cuối tháng 10, các con phố trung tâm lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Năm nay, dù Halloween rơi vào ngày thứ 6, song ngay từ những ngày trước đó, không khí đã nóng lên từng giờ. Và đến đúng đêm 31/10, phố phường TP.HCM như "bùng nổ" trong sắc màu lễ hội.

Một trong những điểm hẹn đông đúc nhất chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi từ chiều đã chật kín người. Dòng người nườm nượp, tiếng nhạc Halloween vang lên khắp nơi, những bộ trang phục đủ màu sắc khiến cả con phố biến thành một "vũ hội đường phố" thực thụ. Từ các nhóm bạn trẻ, du khách quốc tế đến các gia đình đều đổ về đây để hòa mình trong bầu không khí tưng bừng của mùa lễ hội.

Trên phố, dễ dàng bắt gặp những "ma cà rồng", "xác sống", "búp bê kinh dị" hay "ác quỷ" đang thong dong tạo dáng giữa đám đông. Nhiều bạn trẻ đầu tư công phu cho màn hóa trang của mình, từ lớp make-up máu me, những vết sẹo giả đến trang phục rách tả tơi. Có nhóm bạn hóa thân thành dàn nhân vật trong phim kinh dị, vừa đi vừa hù dọa người xung quanh, mang lại vô vàn tiếng cười và sự thích thú cho người xem.

Thế nhưng, bên cạnh những màn hóa trang rùng rợn ấy, không ít bạn trẻ lại chọn hướng "biến hình" nhẹ nhàng và rực rỡ hơn. Giữa dòng người hóa quỷ dữ, nổi bật là những cô gái khoác lên mình đôi cánh, hoặc hóa thân thành tiên nữ, thiên thần, công chúa hay phù thủy dễ thương. Ánh đèn đường hòa với sắc màu từ trang phục và phụ kiện khiến họ trông như bước ra từ câu chuyện cổ tích giữa lòng phố thị. Sự đối lập giữa "ma mị" và "lung linh" tạo nên một bức tranh Halloween vừa độc đáo vừa đầy màu sắc.

Không chỉ thanh niên, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ xuống phố hòa cùng không khí lễ hội. Những em bé diện đồ bí ngô, đội mũ phù thủy hay mang mặt nạ nhỏ xinh khiến không khí càng thêm vui nhộn. Tiếng cười nói, tiếng nhạc, ánh đèn nhấp nháy hòa vào nhau, biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành một "sân khấu" ngoài trời, nơi mọi người cùng tận hưởng niềm vui Halloween theo cách riêng của mình.

Khắp các góc phố, hàng quán cũng nhanh chóng "bắt trend", trang trí bí ngô, mạng nhện và hình nộm ma quái để đón khách chụp ảnh, check-in. Những góc chụp lung linh, những video ngắn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ lan tỏa khắp mạng xã hội, khiến không khí Halloween ở TP.HCM càng thêm sôi động.

Càng về tối, dòng người đổ về phố đi bộ ngày càng đông. Ai nấy đều tranh thủ lưu lại vài tấm ảnh, nụ cười rạng rỡ sau lớp hóa trang vẫn sáng bừng giữa ánh đèn. Halloween ở TP.HCM không chỉ là dịp vui chơi, mà dường như đã trở thành "mùa lễ hội đường phố" - nơi mọi người được sống thật với cá tính và niềm vui của mình.