Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween

Tuy nhiên, dù hàng hóa phong phú, giá cả ổn định song các cửa hàng vẫn thưa vắng khách.
Ngày 29/10, dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Quán) – nơi được mệnh danh là “phố lễ hội” của TPHCM, nhiều cửa hàng đã bày bán kín lối các mặt hàng hóa trang: mặt nạ, trang phục, đầu lâu, bộ xương, đèn bí ngô, mạng nhện giả… Không khí rộn ràng sắc màu nhưng lượng người ghé mua lại khá thưa thớt.
Ông Trần Thanh Tuấn (53 tuổi), tiểu thương bán hàng hơn chục năm cho biết: “Năm nay hàng hóa phong phú, có thêm các loại mặt nạ in 3D bằng nhựa dẻo, vừa đẹp vừa rẻ. Thế nhưng, khách đến mua ít hẳn qua từng năm. Họ chủ yếu chỉ dừng lại chụp hình là chính”.
Theo khảo sát của PV Tiền Phong, giá các mặt hàng nhìn chung không tăng so với năm ngoái: mặt nạ dao động 70.000 – 200.000 đồng/cái, trang phục cosplay 250.000 – 650.000 đồng/bộ, đầu lâu, bộ xương 100.000 – 1.000.000 đồng/cái tùy kích thước, độ cầu kỳ. Các món phụ kiện nhỏ như cài tóc, răng nanh ma cà rồng, sừng giả có giá từ 25.000 – 100.000 đồng…
Riêng bí ngô – biểu tượng của Halloween vẫn là mặt hàng được chuộng nhất. Loại nhựa xốp có giá 50.000 – 700.000 đồng/cái, còn bí ngô thật, thường dùng để trang trí tại quán cà phê, trung tâm thương mại có giá hơn 1 triệu đồng/quả.
Chị Tiến Thủy, tiểu thương bán đồ trang trí trên đường Kỳ Đồng (phường Xuân Hòa) nói: “Tôi nhập hàng đủ loại, từ đèn bí ngô, đầu lâu phát sáng đến bộ xương treo tường… Giá vẫn giữ nguyên, có món còn giảm. Có hôm dọn hàng cả ngày nhưng chỉ bán được một – hai món. Mùa này ngắn, nếu không bán kịp là lỗ”.
Không chỉ tiểu thương lo ế, nhiều khách hàng cũng cho biết họ đang cân nhắc kỹ hơn khi chi tiêu cho những dịp lễ mang tính vui chơi, giải trí như Halloween.
Chị Trịnh Thùy Trang (38 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cho biết, chỉ mua vài món nhỏ cho con gái hóa trang ở lớp. “Tôi mua răng nanh, sừng và cài tóc, hết chưa tới 200.000 đồng. Còn quần áo hóa trang thì đắt, mà tụi nhỏ thích tự làm cho độc, lạ lại vui hơn” – chị Trang chia sẻ.
Theo các cửa hàng, xu hướng “tự làm” (DIY) đồ hóa trang, tận dụng lại phụ kiện cũ hoặc trang trí thủ công đang phổ biến hơn. Giới trẻ muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn sáng tạo, cá tính.
“Trước đây, khách mua nguyên bộ hóa trang, còn giờ họ mua lẻ phụ kiện để phối đồ riêng. Món đắt nhất giờ lại bán chậm, còn hàng nhỏ nhỏ, rẻ tiền thì bán chạy hơn” – nhân viên bán hàng một trung tâm thương mại tại phường An Lạc cho biết.
Để kích cầu sức mua, nhiều điểm bán đồ trang trí Halloween đã treo bảng giảm giá 10 – 20%. Một số nhà sách, khu vui chơi cũng tổ chức hoạt động Halloween miễn phí nhằm thu hút khách, đồng thời tăng doanh số cho các mặt hàng liên quan.