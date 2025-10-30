Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween

Bích Liên, Ngọc Kim, Theo Tiền Phong 12:02 30/10/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến đêm Halloween (31/10), những con phố quen thuộc chuyên bán đồ trang trí ở TPHCM như Hải Thượng Lãn Ông, Đỗ Xuân Hợp hay các khu trung tâm thương mại, siêu thị, nhà sách… phủ kín sắc cam – đen đặc trưng của mùa lễ hội ma quái.

Tuy nhiên, dù hàng hóa phong phú, giá cả ổn định song các cửa hàng vẫn thưa vắng khách.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 1.

Ngày 29/10, dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Quán) – nơi được mệnh danh là “phố lễ hội” của TPHCM, nhiều cửa hàng đã bày bán kín lối các mặt hàng hóa trang: mặt nạ, trang phục, đầu lâu, bộ xương, đèn bí ngô, mạng nhện giả… Không khí rộn ràng sắc màu nhưng lượng người ghé mua lại khá thưa thớt.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Tuấn (53 tuổi), tiểu thương bán hàng hơn chục năm cho biết: “Năm nay hàng hóa phong phú, có thêm các loại mặt nạ in 3D bằng nhựa dẻo, vừa đẹp vừa rẻ. Thế nhưng, khách đến mua ít hẳn qua từng năm. Họ chủ yếu chỉ dừng lại chụp hình là chính”.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 3.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, giá các mặt hàng nhìn chung không tăng so với năm ngoái: mặt nạ dao động 70.000 – 200.000 đồng/cái, trang phục cosplay 250.000 – 650.000 đồng/bộ, đầu lâu, bộ xương 100.000 – 1.000.000 đồng/cái tùy kích thước, độ cầu kỳ. Các món phụ kiện nhỏ như cài tóc, răng nanh ma cà rồng, sừng giả có giá từ 25.000 – 100.000 đồng…

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 4.

Riêng bí ngô – biểu tượng của Halloween vẫn là mặt hàng được chuộng nhất. Loại nhựa xốp có giá 50.000 – 700.000 đồng/cái, còn bí ngô thật, thường dùng để trang trí tại quán cà phê, trung tâm thương mại có giá hơn 1 triệu đồng/quả.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 5.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 6.

Chị Tiến Thủy, tiểu thương bán đồ trang trí trên đường Kỳ Đồng (phường Xuân Hòa) nói: “Tôi nhập hàng đủ loại, từ đèn bí ngô, đầu lâu phát sáng đến bộ xương treo tường… Giá vẫn giữ nguyên, có món còn giảm. Có hôm dọn hàng cả ngày nhưng chỉ bán được một – hai món. Mùa này ngắn, nếu không bán kịp là lỗ”.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 7.

Không chỉ tiểu thương lo ế, nhiều khách hàng cũng cho biết họ đang cân nhắc kỹ hơn khi chi tiêu cho những dịp lễ mang tính vui chơi, giải trí như Halloween.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 8.

Chị Trịnh Thùy Trang (38 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cho biết, chỉ mua vài món nhỏ cho con gái hóa trang ở lớp. “Tôi mua răng nanh, sừng và cài tóc, hết chưa tới 200.000 đồng. Còn quần áo hóa trang thì đắt, mà tụi nhỏ thích tự làm cho độc, lạ lại vui hơn” – chị Trang chia sẻ.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 9.

Theo các cửa hàng, xu hướng “tự làm” (DIY) đồ hóa trang, tận dụng lại phụ kiện cũ hoặc trang trí thủ công đang phổ biến hơn. Giới trẻ muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn sáng tạo, cá tính.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 10.

“Trước đây, khách mua nguyên bộ hóa trang, còn giờ họ mua lẻ phụ kiện để phối đồ riêng. Món đắt nhất giờ lại bán chậm, còn hàng nhỏ nhỏ, rẻ tiền thì bán chạy hơn” – nhân viên bán hàng một trung tâm thương mại tại phường An Lạc cho biết.

Phố 'đồ ma quái' ở TPHCM vắng khách dịp Halloween- Ảnh 11.

Để kích cầu sức mua, nhiều điểm bán đồ trang trí Halloween đã treo bảng giảm giá 10 – 20%. Một số nhà sách, khu vui chơi cũng tổ chức hoạt động Halloween miễn phí nhằm thu hút khách, đồng thời tăng doanh số cho các mặt hàng liên quan.

Mâm cỗ Trung thu hóa "đêm Halloween": Đây là 7 tác phẩm trái cây đang khiến dân mạng cười nghiêng ngả
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày