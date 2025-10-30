[CLIP] Halloween sớm: Giới trẻ đổ ra Bùi Viện hoá trang vô cùng kinh dị, Vạn Hạnh Mall hóa kỳ ảo

Nhiều năm trở lại đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một điểm hẹn văn hóa không thể thiếu, đánh dấu sự "biến hình" đầy ấn tượng của giới trẻ Việt vào mỗi dịp cuối tháng 10. Dù năm nay Halloween không rơi vào cuối tuần nhưng sức nóng của lễ hội vẫn lan tỏa mãnh liệt, biến những khu phố sầm uất tại TP.HCM trở thành sàn diễn hóa trang khổng lồ, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế ghé thăm.

Video: Các bạn trẻ hoá trang vô cùng kinh dị chơi Halloween sớm

Ghi nhận vào tối 30/10, nhiều bạn trẻ đã tập trung tại những con phố sầm uất tại TP.HCM như Phố Tây Bùi Viện, Phố đi bộ Nguyễn Huệ để hoà mình vào không khí lễ hội nhộn nhịp. Ngay từ chiều, Phố đi bộ Bùi Viện đã nhộn nhịp khách tham quan, không khí tại đây luôn đạt đến đỉnh điểm của sự náo nhiệt, biến con phố này thành một vũ hội ma quái đầy sắc màu.

Sự "rùng rợn" được nâng tầm khi một số người không ngần ngại tương tác hù dọa khách tham quan khác, tạo nên những tràng cười sảng khoái xen lẫn tiếng thét bất ngờ, khiến không gian lễ hội trở nên chân thực và sống động hơn bao giờ hết.

Bên cạnh Bùi Viện, Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là một địa điểm chơi Halloween không thể bỏ qua. Hôm nay, đã có một nhóm bạn trẻ hoá trang trông vô cùng đầu tư đã đứng thu hút ánh nhìn của những người đi đường. Các bạn trẻ này mặc bộ trang phục đa sắc màu sặc sỡ còn tự tin tạo dáng để người đi đường chụp ảnh kỷ niệm.

Tinh thần hóa trang không chỉ dừng lại ở giới trẻ. Lễ hội đã thực sự trở thành một dịp để cả gia đình cùng nhau tham gia. Từ những cô chú trung niên đội những chiếc mặt nạ ma quái đầy hài hước để hưởng ứng không khí, cho đến những em bé xinh xắn được gia đình biến hóa thành các nhân vật hoạt hình đáng yêu tạo một không khí vô cùng sôi động.

Một điểm nhấn khác không thể không nhắc đến là Vạn Hạnh Mall, nơi mà không gian trang trí bên ngoài đã được đầu tư vô cùng hoành tráng. Ngay tại cổng ra vào, những quả bí ngô khổng lồ mang khuôn mặt ma quái, những cành cây du được treo cao cùng những tán lá phong vàng rực rỡ đậm chất mùa thu phương Tây, đã tạo nên một cảnh quan check-in lung linh khi màn đêm buông xuống và đèn được thắp sáng.

Không gian này đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong mùa lễ hội, biến trung tâm thương mại thành một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn cảm nhận không khí Halloween một cách trọn vẹn và nghệ thuật hơn.

Có thể nói, dù đêm hội không may mắn rơi vào cuối tuần, nhưng rất nhiều người đã đổ ra đường, không chỉ để tham dự mà để trở thành một phần của lễ hội. Từ những màn hóa trang đầu tư công phu, tỉ mỉ đến từng vết máu giả, tạo hình nhân vật kinh điển, cho đến những bộ cánh đa sắc màu tươi vui tại Nguyễn Huệ, tất cả đã tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt dịp Halloween này.