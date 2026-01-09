Chợ Việt có loại củ "3 trong 1" vừa thải độc lại bổ phổi, giá rẻ bèo mà các bà nội trợ hay bỏ quên

Chúng ta thường có thói quen tích trữ khoai lang, khoai tây hay các loại củ giàu tinh bột trong căn bếp mỗi khi gió mùa về. Cảm giác cầm củ khoai nướng nóng hổi trên tay quả thực rất ấm áp. Thế nhưng, ăn quá nhiều tinh bột đôi khi lại khiến cơ thể nặng nề, chưa kể đến những bữa tiệc tùng cuối năm đầy dầu mỡ khiến hệ tiêu hóa "quá tải". Lúc này, thiên nhiên lại khéo léo ban tặng cho chúng ta một món quà tuyệt vời nằm ẩn sâu dưới lớp bùn đất. Đó là loại củ sần sùi vỏ đen nhưng bên trong trắng muốt, giòn tan, được ví như "máy lọc khí" cho lá phổi và là "khắc tinh" của huyết áp cao. Mùa này đi chợ, đừng lướt qua hàng rau củ mà bỏ lỡ "viên ngọc" quý giá này nhé.

Mùa đông, khoai sắn tạm "nhường ngôi" cho thứ củ đen nhẻm mà ngọt lành này

Người nhà nông thường bảo nhau, những thứ tinh túy nhất của đất trời mùa đông thường lặn sâu xuống lòng đất. Nếu khoai lang, khoai sọ mang lại sự no đủ, ấm áp thì củ mã thầy (miền Nam hay gọi là củ năng) lại mang đến sự thanh khiết và cân bằng. Đúng vào thời điểm rét mướt nhất năm cũng là lúc người dân bắt đầu thu hoạch mã thầy. Những củ mã thầy căng mọng, sau khi rũ bỏ lớp bùn đất lấm lem, sẽ lộ ra lớp vỏ nâu đen đặc trưng.

Chính lúc này, mã thầy đạt độ ngon nhất: Giòn sần sật, mọng nước và ngọt thanh tự nhiên. Nó không bở tơi như khoai, không dẻo quánh như sắn, mà mang một kết cấu vui miệng, khiến người ăn cảm thấy nhẹ nhõm ngay tức thì. Đặc biệt, sau những bữa cơm nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán hay những nồi lẩu cay nồng, cắn một miếng mã thầy tươi hoặc húp một bát canh mã thầy nấu ngọt, cảm giác như mọi sự nóng nảy, bức bối trong người đều tan biến.

Xét về dinh dưỡng, đây thực sự là một "nhà máy dược liệu" thu nhỏ. Các nghiên cứu dinh dưỡng đã chỉ ra rằng, trong loại củ nhỏ bé này chứa hàm lượng kali phong phú, cùng đa dạng các loại vitamin, chất xơ thô, canxi, sắt, phốt pho... Mùa đông không khí hanh khô, bụi mịn nhiều, phổi và hệ hô hấp rất dễ bị tổn thương. Việc bổ sung mã thầy vào thực đơn hàng tuần không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng mà còn hỗ trợ hạ huyết áp cực kỳ hiệu quả, đặc biệt tốt cho người lớn tuổi trong gia đình.

Nếu bạn chưa biết làm gì với mớ mã thầy mua ngoài chợ, hãy thử ngay 2 công thức "chữa lành" dưới đây. Một món ngọt ngào vỗ về vị giác, một món đậm đà đưa cơm, đảm bảo cả nhà sẽ tấm tắc khen ngon.

1. Món ngọt vỗ về: Chè mã thầy long nhãn (phiên bản "dưỡng nhan" mùa đông)

Nếu có dịp ghé thăm các vùng đất nổi tiếng về ẩm thực của người Hoa hay Macau, bạn sẽ thấy món chè mã thầy long nhãn (hay còn gọi là súp ngọt) cực kỳ được ưa chuộng. Đây là sự kết hợp hoàn hảo của âm dương: Mã thầy tính hàn giúp hạ hỏa, long nhãn tính ấm giúp bổ khí huyết. Một bát chè ấm nóng vào buổi tối mùa đông không chỉ giúp ngủ ngon mà còn dưỡng da dẻ hồng hào.

Chuẩn bị những gì?

Chỉ cần khoảng 100g mã thầy tươi, 15-20 quả long nhãn khô (hoặc tươi), một chút đường phèn (để vị ngọt thanh không gắt) và một hộp sữa tươi không đường.

Thực hiện đơn giản trong vài phút

Đầu tiên, hãy gọt sạch vỏ mã thầy, rửa thật kỹ dưới vòi nước để loại bỏ hoàn toàn bụi đất. Thay vì để nguyên củ, bạn hãy băm nhỏ mã thầy. Việc băm nhỏ giúp tinh chất trong củ dễ hòa quyện vào nước, đồng thời tạo cảm giác "lạo xạo" rất vui miệng khi ăn.

Long nhãn bóc vỏ, bỏ hạt, rửa sạch.Tiếp theo, đun sôi một nồi nước nhỏ, thả mã thầy đã băm vào nấu ở lửa lớn khoảng 1 phút cho đến khi thấy những vụn mã thầy chuyển sang màu trong suốt đẹp mắt.

Lúc này, thả tiếp long nhãn và đường phèn vào, hạ lửa nhỏ liu riu nấu thêm 2 phút để các nguyên liệu "làm quen" với nhau, nước dùng dậy mùi thơm ngọt ngào.Cuối cùng, tắt bếp và đổ sữa tươi vào khuấy đều.

Lưu ý nhỏ là không nên nấu sữa sôi sùng sục trên bếp để tránh làm mất chất dinh dưỡng. Bát chè thành phẩm sẽ có màu trắng sữa dịu dàng, điểm xuyết những hạt mã thầy trong veo và long nhãn nâu đỏ, hương thơm béo ngậy quyện với vị thanh mát, ăn một miếng là thấy ấm lòng.

2. Món mặn đưa cơm: Bò xào mã thầy (giòn mềm hòa quyện)

Đừng nghĩ mã thầy chỉ để nấu chè hay ăn chơi. Khi kết hợp với thịt bò, nó tạo ra một bản giao hưởng về kết cấu: Thịt bò mềm tan thấm vị, mã thầy giòn tan mọng nước. Vị ngọt của thịt thấm vào củ, vị thanh của củ lại làm thịt bò bớt ngấy, tạo nên hương vị hài hòa đến khó tin.

Chuẩn bị những gì?

Khoảng 300g mã thầy, 100g thịt bò thăn, một chút gừng băm, hành ngò và các gia vị cơ bản (muối, tiêu, dầu hào, bột năng).

Thực hiện nhanh gọn cho bữa tối bận rộn

Mã thầy sau khi gọt vỏ sạch sẽ, bạn thái thành những lát dày khoảng 0.3cm. Đừng thái mỏng quá sẽ mất độ giòn, cũng đừng dày quá sẽ khó thấm gia vị. Thịt bò thái mỏng ngang thớ, ướp cùng chút gừng băm, bột năng, tiêu, nước tương và một thìa dầu ăn để giữ độ ẩm. Nếu muốn thịt bò mềm như ngoài hàng, bạn có thể thêm chút xíu baking soda (muối nở), nhưng chỉ một chút thôi nhé.

Làm nóng chảo với dầu ăn, đợi dầu nóng già thì trút thịt bò vào đảo nhanh tay trên lửa lớn. Chỉ cần thịt vừa chín tới, đổi màu là trút ngay ra đĩa. Tuyệt đối không xào lâu khiến thịt bị dai, mất ngon.

Vẫn dùng chiếc chảo đó, thêm chút dầu, cho mã thầy vào đảo đều tay khoảng 90 giây. Khi thấy lát mã thầy bắt đầu trong lại, nêm một chút xíu muối (nhớ là ít thôi vì thịt bò đã mặn rồi). Cuối cùng, trút thịt bò đã xào sơ vào đảo chung khoảng 30 giây cho hương vị quyện vào nhau, rắc thêm chút hành ngò thái nhỏ rồi tắt bếp.

Đĩa thịt bò xào mã thầy nóng hổi bốc khói nghi ngút, màu nâu óng ả của thịt bò nổi bật trên nền trắng ngà của mã thầy, điểm xuyết màu xanh của rau mùi, chỉ nhìn thôi đã muốn xới ngay bát cơm trắng.

Mùa đông lạnh giá, chăm sóc sức khỏe gia đình đôi khi không cần những món sơn hào hải vị đắt tiền. Chỉ cần một chút tinh tế khi chọn lựa thực phẩm theo mùa như củ mã thầy, bạn đã mang đến cho tổ ấm những bữa ăn vừa ngon miệng, vừa là liều thuốc tự nhiên quý giá: 1 giải độc, 2 nhuận phế, 3 hàng áp (giúp hạ huyết áp). Đừng quên thử ngay hôm nay nhé!