10 món thế giới ăn để lấy may đầu năm: Chợ Việt không thiếu món nào

Bắt đầu năm mới với một biểu tượng may mắn là điều rất quan trọng. Và ngay cả khi bạn không tin vào các biểu tượng cát tường, cảm giác mình gặp may cũng có thể thực sự tạo nên không khí tích cực cho chặng đường sắp tới. Trên thực tế, các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng chỉ cần tin rằng mình may mắn cũng có thể tác động tích cực đến hành vi và trải nghiệm của con người, thậm chí trong một số trường hợp còn dẫn đến nhiều thành công hơn, theo chuyên trang lối sống và ẩm thực Martha Stewart (Mỹ).

Việc ăn nho vào lúc Giao thừa có thể không đảm bảo bạn trúng giải độc đắc hay tìm được chỗ đỗ xe đẹp trong bữa ăn mừng năm mới, nhưng cảm giác may mắn đó có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực cho cả năm phía trước.

Tuyệt vời hơn nữa là tất cả những món ăn may mắn này đều rất ngon, nên nếu không vì lý do nào khác, bạn cũng sẽ cảm thấy “may mắn” vì đã được thưởng thức chúng. Hãy tự tạo vận may cho mình với những món ăn truyền thống đón năm mới từ khắp nơi trên thế giới.

Nho

Theo truyền thống ở Tây Ban Nha và nhiều quốc gia Mỹ Latinh, người ta ăn nho đúng vào thời khắc nửa đêm đón năm mới. Mười hai quả nho tượng trưng cho may mắn trong cả mười hai tháng của năm. Ở Bồ Đào Nha, nho khô cũng được dùng với mục đích tương tự.

Bánh mì và bơ

Một phong tục lâu đời của Ireland là ăn bánh mì phết bơ vào ngày đầu năm vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay. Tại Ireland, ngày 1 tháng 1 thậm chí còn được gọi là “Ngày bánh mì phết bơ”. Bánh mì tượng trưng cho sự sống, còn bơ đại diện cho sự xa xỉ; bắt đầu năm mới với những điều thiết yếu kèm thêm một chút dư dả sẽ mang lại khởi đầu đầy tích cực cho những tháng sắp tới.

Bắp cải

Là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Đông Âu, nhiều người ăn bắp cải xanh vào dịp năm mới vì màu sắc của nó tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Thêm vào đó, bắp cải thường rẻ, giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền cho năm mới. Bạn có thể làm salad bắp cải trộn, dưa cải muối nhanh tự làm hoặc salad bắp cải kiểu Nhật.

Cải rổ

Được xem là “phiên bản bắp cải” của miền Nam nước Mỹ, cải rổ là món ăn phổ biến vào dịp năm mới và màu xanh của nó cũng tượng trưng cho tiền bạc. Bạn có thể thử cải rổ xào tỏi, cải rổ hầm với đậu, hoặc súp đậu nấu với cải rổ.

Các loại đậu

Nói đến đậu, chúng thường gắn liền với sự may mắn. Đặc biệt, đậu mắt đen là món ăn truyền thống dịp năm mới ở miền Nam nước Mỹ. Bản thân những hạt đậu được cho là tượng trưng cho tiền xu. Theo quan niệm truyền thống, kết hợp đậu với rau xanh, ví tiền của bạn sẽ trở nên “nặng” hơn.

Thịt heo

Ít nhất là ở Mỹ, các món ăn may mắn dường như rất hợp nhau. Đậu và rau xanh thường được ăn kèm với thịt heo — một món ăn mang lại may mắn trong năm mới, nhờ hình ảnh con heo tròn trịa, sung túc. Thêm vào đó, heo thường đào bới về phía trước khi kiếm ăn, trong khi gà lại bới ngược về sau, nên thịt heo trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều bữa tiệc mừng năm mới. Dù bạn quay hay hầm, hãy nhớ thêm thịt heo vào thực đơn của mình.

Các món ngọt

Một chút ngọt ngào cũng có thể mang lại may mắn. Táo, mật ong và các món ngọt khác là những thực phẩm truyền thống trong dịp lễ Năm mới Do Thái (Rosh Hashanah), tượng trưng cho một năm mới ngọt ngào và hạnh phúc. Ở Hà Lan, oliebollen — một loại bánh rán — là món ngọt truyền thống dịp năm mới. Còn ở Scandinavia, bánh kransekake, gồm các vòng bánh hạnh nhân xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Súp

Tại Haiti, joumou — một món súp bò nấu với rau củ, bí đỏ và mì — là món ăn truyền thống được nấu và thưởng thức vào ngày đầu năm mới. Món súp này tượng trưng cho độc lập, tự do và tinh thần cộng đồng, vì nó được chia sẻ vào ngày người Haiti giành được độc lập sau 12 năm Cách mạng Haiti, ngày 1 tháng 1 năm 1804. Bản thân món ăn này đã được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể từ năm 2011.

Đậu lăng

Có hình dạng giống những đồng xu nhỏ, đậu lăng được xem là món ăn may mắn trong dịp năm mới ở Ý và nhiều nơi trên thế giới. Truyền thuyết Ý cho rằng bạn ăn càng nhiều đậu lăng trong những ngày cuối năm và trước thềm năm mới, bạn sẽ càng có nhiều thịnh vượng trong năm tới — hoặc ít nhất là đạt được mục tiêu bổ sung chất xơ. Một số người Ý còn canh đúng thời khắc nửa đêm để ăn đậu lăng, nhằm “niêm phong” vận may cho năm mới.

Mì

Các sợi mì dài là biểu tượng của năm mới âm lịch ở nhiều quốc gia và nền văn hóa. Sợi mì càng dài thì vận may càng lớn. Ở Nhật Bản, vào đêm Giao thừa, người ta có truyền thống ăn mì soba nóng để cầu mong một cuộc sống lâu dài, may mắn và khỏe mạnh.