3 món ăn nhất định phải nấu trong ngày đầu năm mới 2026: Vừa ngon lại mang ý nghĩa sung túc, may mắn

Hôm nay là Tết Dương lịch 2026! Bạn đã lựa chọn thực đơn cho gia đình mình chưa? Và theo thông lệ, vào ngày đầu năm mới, mọi người thường bắt đầu bằng những việc tích cực để mong một khởi đầu tốt lành. Và hẳn bạn cũng đã từng nghe nhiều người nói về việc "ăn món này mang lại may mắn" hay "ăn món kia mang lại giàu có" với một ý nghĩa mong chờ những điều tốt đẹp, ấm áp. Đây thực chất không phải là một loại thông tin huyền bí nào cả, mà đúng hơn nó là cách đơn giản nhất để ghi lại những điều ước cho một cuộc sống tốt đẹp hơn giữa những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của cuộc sống. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vài món ăn đáng để thưởng thức trong ngày Tết Dương lịch 2026. Tại sao những món ăn này được nhiều người coi là "biểu tượng của năm mới", và làm thế nào để ăn ngon miệng đồng thời thực sự truyền tải ý nghĩa tốt lành đến gia đình bạn!?

1. Món ăn thứ nhất: Thịt ba chỉ kho – tượng trưng cho cuộc sống sung túc và giản dị

Bạn hãy tưởng tượng vào ngày đầu năm mới, ngay khi món thịt heo kho có màu nâu đỏ bóng bẩy được dọn ra bàn ăn, ngay lập tức không khí ấm áp đủ đầy như được tạo nên.

Trong văn hóa, màu đỏ tượng trưng cho niềm vui, sự thịnh vượng và sức sống. Một bát thịt ba chỉ kho với nước sốt đậm đà, màu sẫm, ngay lập tức gợi lên cảm giác ấm áp và thỏa mãn về mặt thị giác. Nó không phải là một "món ăn thần kỳ", nhưng hãy nghĩ về khoảnh khắc khi cả gia đình quây quần bên bàn ăn, đồng loạt dùng đũa gắp cùng một bát thịt ba chỉ kho nóng hổi, có vân mỡ hoàn hảo - chẳng phải chính cảm giác sung túc được chia sẻ đó đã gợi lên kỳ vọng về sự giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần trong năm mới hay sao?!

Một phiên bản nâng cấp của công thức thịt kho truyền thống: Nếu không muốn sử dụng phần thịt nhiều mỡ, bạn hãy dùng thử thịt vai heo kết hợp với vài hạt dẻ hoặc trứng cút. Hạt dẻ màu vàng tượng trưng cho sự giàu có, trong khi trứng tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn. Bước quan trọng trong lúc nấu món ăn là sử dụng đường phèn thay vì đường cát khi làm nước màu caramel. Điều này sẽ tạo ra màu đỏ tươi bóng và bền hơn, giống như niềm hy vọng của chúng ta về một tương lai thịnh vượng - vững chắc, không hời hợt.

Khi món ăn hoàn thành, hãy quây quần bên gia dình, gắp một miếng thịt này ăn cùng cơm nóng, thật ngon! Ý nghĩa thịnh vượng trong món ăn này không phải là "ăn thịt sẽ mang lại thịnh vượng" mà là bày tỏ mong muốn về sự thịnh vượng của gia đình thông qua thức ăn - đây mới chính là bản chất thực sự.

2. Món ăn thứ hai: Cá hấp nguyên con - tượng trưng cho sự sung túc năm này qua năm khác và một hành trình bình yên, thanh thản

Không bữa tiệc nào trọn vẹn nếu thiếu cá, đặc biệt là vào thời điểm như ngày đầu năm mới, khi chúng ta tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới.

Tại sao lại chọn món này? Chọn một con cá nguyên con (còn nguyên đầu và đuôi) tượng trưng cho một năm có khởi đầu và kết thúc, trọn vẹn và viên mãn. Điều này không phải là niềm tin mê tín vào "sức mạnh thần thánh" của cá, mà thông qua món ăn này, chúng ta vô thức lên kế hoạch cho một lối sống thoải mái và an toàn hơn - làm việc chăm chỉ, nhưng cũng biết cách dành thời gian để suy ngẫm.

Mẹo chọn và hấp cá: Mùa đông là mùa của cá vược/cá chẽm, chúng không chỉ ngon mà còn ít xương và thịt mềm, phù hợp cho cả gia đình. Khi hấp, đặt vài lát gừng và hành lá dưới cá. Điều này không chỉ khử mùi tanh mà vị cay của gừng còn tượng trưng cho việc vượt qua mọi khó khăn có thể xảy ra trong tương lai. Sau khi hấp, rưới nước tương cá hấp, hành lá chẻ sợi lên trên rồi đổ một ít dầu đun nóng vào vừa kích thích mùi thơm vừa như tín hiệu báo sự khởi đầu của năm mới.

Hướng đầu cá quay về phía nào? Theo truyền thống, đầu cá nên quay về phía người lớn tuổi hoặc khách quý như một dấu hiệu của sự tôn trọng. Ý nghĩa của chi tiết này không nằm ở chính hướng quay, mà ở việc nhắc nhở chúng ta biết ơn và kính trọng người lớn tuổi vào đầu năm mới.

3. Món ăn thứ 3: Rau củ theo mùa đầy màu sắc - cho sức khỏe lâu dài và cuộc sống tràn đầy sức sống

Một đĩa rau xào thanh mát, dễ ăn là sự cân bằng cần thiết trên bàn ăn, đồng thời cũng thể hiện những mong muốn thiết thực nhất.

Hãy chọn 5 loại rau với 5 màu sắc cơ bản (thường là đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng và đen) đảm bảo một chế độ ăn uống cân bằng - sức khỏe tốt là nền tảng của mọi thứ. Tâm lý học màu sắc cho chúng ta biết rằng sự đa dạng màu sắc có thể nâng cao tâm trạng của chúng ta. Món ăn này tượng trưng cho một năm mới, nơi cuộc sống không chỉ có một màu sắc, mà là sự phát triển rực rỡ và cân bằng.

Sự kết hợp màu sắc mang ý nghĩa sâu sắc: Ớt chuông đỏ (tượng trưng cho sự thịnh vượng), ngô/cà rốt vàng (tượng trưng cho sự sung túc), bông cải xanh (tượng trưng cho sức sống), củ cải trắng hoặc củ mài (tượng trưng cho sự ổn định) và mộc nhĩ (tượng trưng cho thính giác và thị lực sắc bén). Đây không chỉ là những nguyên liệu quen thuộc, dân dã mà mỗi màu sắc của chúng tương ứng với một thành phần cung cấp các chất dinh dưỡng khác nhau. Món ăn này không chỉ gửi đi thông điệp tốt lành mà nó còn chứa đựng ý nghĩa dinh dưỡng khoa học được kết hợp hoàn hảo.

Mẹo xào nấu: Sơ chế rồi chần sơ các nguyên liệu cần thời gian nấu lâu hơn trước. Sau đó xào nhanh để giữ được độ giòn và màu sắc tươi tắn của rau củ. Nêm nếm gia vị vừa phải để làm nổi bật hương vị tự nhiên của nguyên liệu – đây cũng là một triết lý sống: Trong năm mới, hãy trở về với sự giản dị và trân trọng những điều giản dị nhất để có sức khỏe và hạnh phúc.