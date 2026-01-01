Từ hôm nay, Vietnam Airlines sẽ miễn phí wifi suốt chuyến bay cho nhóm khách này

Vừa mới đây, Vietnam Airlines đã đăng tải thông báo mới liên quan đến dịch vụ sử dụng Internet trên chuyến bay của hãng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ các hành khách, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không. Theo đó, sau giai đoạn thử nghiệm thành công, Vietnam Airlines chính thức mang Internet lên bầu trời, mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới trong hành trình bay.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Cụ thể, theo thông báo từ Vietnam Airlines, từ nay hành khách có thể nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, gửi email hay lướt web ngay cả khi đang ở độ cao hàng chục nghìn mét. Điều vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các hãng hàng không quốc tế lớn, nay đã chính thức được triển khai bởi hãng hàng không quốc gia Việt Nam, đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Trước mắt, dịch vụ Internet trên chuyến bay được triển khai trên các đường bay quốc tế khai thác bằng dòng máy bay thân rộng Airbus A350. Đây là dòng tàu bay hiện đại, được Vietnam Airlines đầu tư mạnh trong nhiều năm qua, nhằm mang đến trải nghiệm bay êm ái, tiện nghi và đạt chuẩn quốc tế cho hành khách. Việc tích hợp Internet trên A350 được đánh giá là phù hợp, bởi dòng máy bay này thường phục vụ các chuyến bay dài, nơi nhu cầu kết nối trong suốt hành trình là rất lớn.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Không chỉ dừng lại ở mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines cho biết mạng bay nội địa cũng sẽ sớm được triển khai dịch vụ Internet khi hệ thống thanh toán được chuẩn hóa tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Internet sẽ tiếp tục được mở rộng trên toàn bộ đội bay A350 và các dòng tàu bay khác. Theo hãng, mục tiêu là để mỗi chuyến bay không chỉ đơn thuần là hành trình di chuyển, mà còn là hành trình kết nối liền mạch, phục vụ tốt hơn nhu cầu làm việc, giải trí và liên lạc của hành khách.

Những con số được Vietnam Airlines công bố cũng cho thấy mức độ quan tâm rất lớn đối với dịch vụ này. Đã có hơn 70.000 lượt hành khách trải nghiệm Internet trên chuyến bay trong giai đoạn triển khai ban đầu. Hiện tại, 8 máy bay Airbus A350 đã được trang bị hệ thống Internet hiện đại. Hãng cũng đưa ra 3 gói sử dụng linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của hành khách, từ gói chỉ nhắn tin cơ bản cho đến gói truy cập Internet không giới hạn.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Đáng chú ý nhất trong thông báo lần này chính là ưu đãi đặc biệt dành cho hành khách. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31/03/2026, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục cung cấp miễn phí dịch vụ Internet suốt chuyến bay cho hành khách hạng Thương gia. Đồng thời, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều được miễn phí 15 phút nhắn tin, đủ để gửi tin nhắn, cập nhật thông tin cần thiết hay thông báo tình trạng chuyến bay với người thân.

Ưu đãi này được xem là "điểm cộng lớn", nhất là trong bối cảnh hành khách ngày càng có nhu cầu kết nối liên tục, kể cả khi đang di chuyển. Với nhóm khách doanh nhân, khách đi công tác hay những người cần xử lý công việc gấp, việc được sử dụng Internet miễn phí suốt chuyến bay giúp tối ưu thời gian, biến nhiều giờ bay thành khoảng thời gian làm việc hiệu quả. Trong khi đó, với hành khách phổ thông, 15 phút nhắn tin miễn phí cũng đủ để tạo cảm giác yên tâm và tiện lợi.

Việc Vietnam Airlines chính thức triển khai Internet trên chuyến bay, kèm theo chính sách miễn phí hấp dẫn trong giai đoạn đầu, cho thấy nỗ lực bắt kịp xu hướng dịch vụ hàng không hiện đại trên thế giới. Trong thời gian tới, khi dịch vụ được mở rộng trên nhiều dòng tàu bay và đường bay hơn, trải nghiệm "lên máy bay vẫn online" có thể sẽ dần trở thành điều quen thuộc với hành khách Việt.