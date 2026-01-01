Cảnh báo quan trọng từ Vietjet cho hành khách bay trong dịp Tết Dương lịch

Dịp Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh, nhiều sân bay nội địa đang rơi vào tình trạng đông đúc, quá tải theo từng khung giờ. Không chỉ riêng Phú Quốc, điểm đến vốn luôn được nhiều người ghé thăm mỗi mùa lễ mà tại nhiều sân bay khác, hành khách cũng có nguy cơ phải xếp hàng dài, trễ chuyến nếu không chuẩn bị kỹ.

Vào giờ cao điểm, các khu vực như quầy check-in, soi chiếu an ninh hay cổng ra tàu bay đều có thể rơi vào tình trạng xếp hàng kéo dài, đặc biệt tại các khung giờ sáng sớm hoặc chiều tối. Trước thực tế này, Vietjet đã phát đi thông báo quan trọng nhằm nhắc nhở hành khách chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian và chuẩn bị cho hành trình.

Các hãng bay khai thác nhiều chuyến bay trong dịp Tết, du khách cần nắm rõ các lưu ý sau để không bị trễ chuyến bay

Theo Vietjet, các sân bay nội địa hiện đã bước vào giai đoạn cao điểm khai thác. Lượng khách tăng nhanh tại nhiều điểm du lịch khiến áp lực vận hành gia tăng trên diện rộng, không chỉ giới hạn ở một vài sân bay. Vì vậy, hãng hàng không này đã đưa ra khuyến nghị chung dành cho toàn bộ hành khách nhằm hạn chế nguy cơ trễ chuyến hoặc lỡ chuyến bay.

Cụ thể, Vietjet khuyến nghị hành khách nên có mặt tại sân bay sớm khoảng 3 tiếng so với giờ khởi hành. Đồng thời, hành khách được khuyến khích check-in online trước thông qua ứng dụng hoặc website của Vietjet để tiết kiệm thời gian chờ đợi tại sân bay. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, kiểm tra kỹ thông tin chuyến bay, công ra tàu bay và tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không cũng là yếu tố quan trọng trong mùa cao điểm.

Thông báo từ Vietjet mà du khách cần lưu ý

Những lưu ý này được đánh giá là đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay, khi chỉ một khâu chậm trễ nhỏ cũng có thể khiến hành khách phải xếp hàng dài hoặc không kịp giờ lên máy bay. Việc chủ động đến sân bay sớm giúp hành khách giảm áp lực tâm lý, tránh vội vàng và hạn chế tối đa các tình huống phát sinh ngoài kế hoạch.

Ngoài ra, hình thức check-in trực tuyến tiếp tục được xem là giải pháp hiệu quả giúp giảm tải cho các quầy làm thủ tục truyền thống. Khi đã hoàn tất check-in online, hành khách chỉ cần gửi hành lý ký gửi (nếu có) và di chuyển thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại dự báo tiếp tục tăng mạnh trước và trong kỳ nghỉ lễ, thông báo từ Vietjet được xem như lời nhắc nhở kịp thời để hành khách trên toàn hệ thống sân bay nội địa chủ động hơn cho hành trình của mình. Việc đi sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ hướng dẫn không chỉ giúp mỗi cá nhân có chuyến bay suôn sẻ, mà còn góp phần giảm áp lực chung cho các sân bay trong mùa cao điểm cuối năm.