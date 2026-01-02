Starbucks Vietnam và hành trình 150 cửa hàng: Kết nối cộng đồng, tôn vinh bản sắc Việt

Bước vào giai đoạn mới, Starbucks Vietnam tiếp tục thực hiện đa dạng hóa trải nghiệm, tôn vinh văn hóa Việt và thúc đẩy tinh thần hòa nhập trong cộng đồng.

Lan tỏa giá trị văn hoá Việt trong hành trình phát triển mới

Ngày 2/1/2026, Starbucks Vietnam chính thức chào đón cửa hàng thứ 150 - Starbucks Quang Trung (TP.HCM), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam. Không đơn thuần là sự mở rộng về quy mô, sự kiện này mang ý nghĩa như một dấu son trong hành trình định hình bản sắc thương hiệu: nơi mỗi cửa hàng không chỉ là điểm đến thưởng thức cà phê, mà còn là không gian kết nối văn hóa, con người và những giá trị bền vững.

Cửa hàng thứ 150 của Starbucks Vietnam – Starbucks Quang Trung tại Tp. Hồ Chí Minh

Cột mốc 150 cửa hàng thể hiện rõ định hướng phát triển có chiều sâu của Starbucks Vietnam - tăng trưởng đi cùng chất lượng, mở rộng gắn liền với dấu ấn bản địa. Tại cửa hàng này, Starbucks Vietnam tiếp tục kể câu chuyện giao thoa giữa bản sắc Việt và tinh thần toàn cầu. Mỗi chi tiết trong không gian, mỗi trải nghiệm sản phẩm đều được "đo ni đóng giày" cho bối cảnh địa phương, song vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần thương hiệu quốc tế.

Nổi bật trong đó là bộ sưu tập ly lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ - hình ảnh dân gian quen thuộc được đặt trong cuộc đối thoại tinh tế với biểu tượng nàng Siren. Sự kết hợp đó không chỉ tạo nên dấu ấn thị giác, mà còn phản ánh cách Starbucks Vietnam tiếp cận văn hóa Việt: tôn trọng giá trị truyền thống, đồng thời đặt chúng trong dòng chảy đương đại.

Bộ sưu tập ly của Starbucks Vietnam được lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ

Song hành cùng việc tôn vinh bản sắc văn hóa, Starbucks Vietnam cũng kiên định theo đuổi các giá trị phát triển bền vững như một phần không thể tách rời trong hành trình tăng trưởng dài hạn.

Trong cột mốc 150 cửa hàng, vào ngày 2/1/2026, toàn bộ hệ thống Starbucks tại Việt Nam sẽ đồng loạt phục vụ đồ uống lạnh và đá xay cỡ Grande bằng ly Reusable phiên bản đặc biệt, như một lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giảm thiểu rác thải và hướng tới lối sống thân thiện với môi trường. Không dừng lại ở việc khuyến khích hành vi tiêu dùng có trách nhiệm, những sáng kiến của Starbucks Vietnam còn góp phần nuôi dưỡng thói quen sống bền vững, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài.

Không dừng lại ở một điểm chạm, tinh thần bản địa được Starbucks Vietnam nuôi dưỡng xuyên suốt hành trình phát triển. Từ cửa hàng Hội An với sắc vàng di sản, Starbucks Nhà Thờ gợi nhắc kiến trúc Bắc Bộ, cho đến các bộ sưu tập theo mùa lấy cảm hứng từ hoa đào, hoa mai - tất cả cho thấy cách thương hiệu tiếp cận văn hóa Việt một cách chọn lọc, tinh tế và có chiều sâu.

Điều này tiếp tục được thể hiện rõ nét tại cửa hàng Starbucks Long Xuyên, nơi văn hóa miền Tây được đưa vào không gian thông qua giai điệu đờn ca tài tử tử hay lồng ghép yếu tố lô tô - nét sinh hoạt văn hoá đặc trưng của miền Tây tại các buổi tối cuối tuần, nhằm tạo sự gần gũi và gắn kết độc đáo với khách hàng địa phương. Song song đó, thực đơn cũng được điều chỉnh linh hoạt với những hương vị quen thuộc như cà phê sữa, cà phê muối hay cà phê dừa. Nhờ vậy, mỗi ly cà phê không chỉ mang dấu ấn toàn cầu, mà còn phản chiếu nhịp sống và văn hóa của từng vùng miền.

Gắn kế cộng đồng và lan tỏa giá trị hòa nhập trong hành trình phát triển mới

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại cửa hàng thứ 150 chính là sự hiện diện của các partner khiếm thính. Tại đây, sự khác biệt không còn là rào cản, mà trở thành một phần tự nhiên của trải nghiệm. Những cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu, ánh mắt và sự thấu cảm tạo nên một nhịp giao tiếp chậm rãi nhưng đầy chiều sâu - nơi mỗi tương tác đều mang giá trị kết nối thực sự.

Sự xuất hiện của các partner khiếm thính tại cửa hàng Starbucks Quang Trung (TP.HCM)

Các partner khiếm thính được nhận diện thông qua tạp dề in biểu tượng thủ ngữ - một chi tiết nhỏ nhưng giàu giá trị biểu trưng, thể hiện tinh thần cởi mở và sẵn sàng kết nối. Từ đó, Starbucks Vietnam lan tỏa thông điệp về một môi trường làm việc hòa nhập, nơi mỗi cá nhân đều được trân trọng và có cơ hội phát triển dựa trên năng lực, không bị giới hạn bởi khác biệt.

Không dừng lại ở mô hình mang tính biểu trưng, Starbucks Vietnam đặt mục tiêu mở rộng đội ngũ partner khiếm thính tại khoảng 15 cửa hàng ở TP.HCM và Hà Nội trong thời gian tới, chiếm gần 10% tổng số cửa hàng toàn hệ thống. Đây là cam kết dài hạn trong việc xây dựng môi trường làm việc hòa nhập - nơi cơ hội nghề nghiệp được trao đi dựa trên năng lực, không bị giới hạn bởi khác biệt thể chất.

Dấu ấn của một chiến lược phát triển bền vững

Nhìn lại chặng đường đã qua, cột mốc 150 cửa hàng không chỉ là thước đo về quy mô, mà còn phản ánh chiến lược phát triển bền bỉ và có chiều sâu của Starbucks tại Việt Nam. Chỉ trong vòng hai năm, từ 103 cửa hàng vào cuối năm 2023 đến 150 cửa hàng vào đầu năm 2026, thương hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng, không dựa trên sự dàn trải, mà trên nền tảng của những mô hình được đầu tư bài bản và có chủ đích.Điển hình có thể kể đến các mô hình như Starbucks Reserve + Mixology, Starbucks Only Reserve hay Starbucks Truck - mô hình cửa hàng lưu động lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam, phù hợp cho các sự kiện ngoài trời. Đây không đơn thuần mở rộng mạng lưới mà góp phần định hình trải nghiệm đa dạng, phù hợp với từng không gian đô thị và nhu cầu tiêu dùng khác nhau.

Cửa hàng thứ 150 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nhất quán của Starbucks tại Việt Nam: đặt cộng đồng ở vị trí trung tâm và không ngừng làm mới trải nghiệm của khách hàng, để con người tìm thấy sự kết nối, cảm hứng và những giá trị nhân văn được nuôi dưỡng bền bỉ qua từng chi tiết nhỏ. Từ những không gian mang dấu ấn văn hóa bản địa, những sáng kiến hướng đến phát triển bền vững, cho đến câu chuyện về con người và sự hòa nhập, Starbucks Vietnam đang từng bước kiến tạo nên một "không gian thứ ba" đúng nghĩa - nơi văn hóa, cảm xúc và cộng đồng cùng song hành.