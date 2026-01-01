Khách Tây áp dụng “định luật 40:1” khi chọn quán ăn ngon ở Việt Nam

Mới đây, một nữ du khách người nước ngoài đã đăng tải video chia sẻ kinh nghiệm chọn quán ngon ở Việt Nam thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Người này chú thích rằng: “Chọn quán ăn thật cẩn thận… Làm theo định luật 40:1. Đó chính là 40 người bản địa và 1 người nước ngoài (là bạn đó)” .

Du khách này cho biết thêm, mỗi khi áp dụng "định luật 40:1" cô đều tìm ra được quán ăn ngon. Vì thế, cô cũng khuyến khích những ai đang có ý định du lịch Việt Nam nên thử áp dụng để tránh rơi vào các quán ăn kém chất lượng.

Ảnh: @two_peas_aboard

Không ít du khách nước ngoài cho biết, họ thường quyết định bước vào một quán ăn khi thấy quán đông người bản địa, và sau trải nghiệm thực tế, đa số đều thừa nhận rằng “định luật 40:1” là hoàn toàn có cơ sở.

“Nếu như bạn thấy có nhiều người Việt Nam trong một quán ăn thì quán đó ngon”, “Tôi cũng đi ăn bánh mì ở Việt Nam nè mà xếp hàng với người bản địa hơi dài thôi”, “Quá chính xác!” là những bình luận mà du khách quốc tế từng đến Việt Nam cho hay.

Du khách này thường đi ăn ở những quán có nhiều người bản địa hơn khách nước ngoài. Ảnh: @two_peas_aboard

Thực tế, người bản địa thường có xu hướng ăn uống tại những quán quen gần nơi sinh sống hoặc làm việc, nơi đồ ăn hợp khẩu vị, giá cả phải chăng và chất lượng ổn định. Nếu du khách bắt gặp nhiều người bản địa trong một quán ăn thì khả năng cao đây chính là "quán ruột" của họ.

Trước đó, không ít du khách từng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn những vị khách quốc tế khác lựa chọn quán ăn theo cách tương tự, qua đó nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Vì vậy, “định luật 40:1” dần được xem như một bí kíp nhỏ mỗi khi đi du lịch, có thể áp dụng ở nhiều quốc gia khác nhau, chứ không chỉ riêng tại Việt Nam.

Kết quả là du khách này đã tìm ra được những hàng quán thật sự hợp gu. Ảnh: @two_peas_aboard

Có thể nói, ẩm thực Việt Nam rất đa dạng và để tìm được quán ăn thật sự ngon, hợp gu là một điều không dễ dàng. Chính vì thế, cách chọn quán dựa trên thói quen ăn uống của người bản địa đã khiến nhiều du khách thích thú. Đây được xem như một mẹo nhỏ hiệu quả, giúp hành trình khám phá ẩm thực trở nên trọn vẹn hơn.

Nguồn: @two_peas_aboard