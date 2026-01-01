Choáng váng trước biển người đặc kịt tại TTTM ngày 1/1, muốn ăn uống phải đợi chờ gần cả tiếng

Tối ngày đầu tiên của năm mới, không khí vui tươi và nhộn nhịp bao trùm các trung tâm thương mại lớn tại khu vực trung tâm thương mại lớn tại khu vực trung tâm TP.HCM. Sau những giờ phút sum vầy bên gia đình, nhiều người dân và bạn trẻ lựa chọn ra ngoài vui chơi, mua sắm, ăn uống để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ ngắn ngày. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu càng khiến dòng người đổ về khu vực trung tâm thành phố đông hơn thường lệ.

Ghi nhận vào khoảng 20 giờ tối lượng người tập trung tại một trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM gần như kín các lối vào. Khiến khu vực dẫn xuống hầm gửi xe rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài khi dòng xe máy và ô tô nối đuôi nhau chờ đến lượt. Bên trong trung tâm thương mại, không khí đông đúc hiện rõ ở hầu hết các tầng. Từ khu mua sắm, vui chơi đến các khu ẩm thực đều chật kín khách, nhiều thời điểm phải di chuyển chậm vì lượng người khá đông.

Tại các khu ăn uống, tình trạng xếp hàng dài chờ đến lượt diễn ra phổ biến. Nhà hàng, quán ăn không còn bàn trống, khách hàng phải xếp hàng chờ tầm 10 - 15 phút mới đến lượt. Chị Huyền Anh (ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM), cho biết ban đầu chỉ định ghé trung tâm thương mại mua sắm rồi ăn tối tại đây. Tuy nhiên, đi đến đâu chị cũng thấy khách đứng chờ kín chỗ, thời gian đợi lên đến hơn 40 phút nên cuối cùng đành bỏ cuộc.

Không chỉ khu ẩm thực, các gian hàng mua sắm cũng trong tình trạng đông nghẹt khi nhiều người tranh thủ dịp đầu năm để săn các chương trình ưu đãi, giảm giá. Từ các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm đến phụ kiện, ghi nhận tình trạng khách ra vào liên tục.

Chia sẻ về không khí ngày nghỉ lễ đầu tiên, bạn Nguyễn Trương Yên Lam, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết thời tiết mát mẻ khiến việc đi chơi càng thêm thoải mái. Yên Lam nói cả nhóm bạn đã tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ từ sáng đến tối. Buổi sáng, nhóm rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê rồi dạo quanh thành phố, ngắm nhìn không khí đầu năm và các tuyến đường được trang trí rực rỡ. Đến tối, cả nhóm vào trung tâm thương mại vui chơi và mua sắm. “Tụi em cực kỳ enjoy kỳ nghỉ này. Em có quan niệm ngày đầu năm sắm sửa cho bản thân một chút để thấy mới mẻ, tươi tắn hơn, coi như khởi đầu một năm thật sảng khoái”, Yên Lam chia sẻ.

Cũng tranh thủ dịp này để đi mua sắm đầu năm, bạn Thu Thảo (phường Bình Quới - TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mình thấy trong trung tâm thương mại có khá nhiều gian hàng đang giảm giá nên cũng tranh thủ ghé xem và mua sắm. Tuy nhiên, lượng khách đổ về quá đông cũng khiến việc gửi xe gặp không ít khó khăn, lúc nãy xuống hầm gửi xe thấy rất đông nên mình cũng hơi quan ngại”.

Trong khi đó, Nguyễn Trương Khuê Lam chia sẻ sau một ngày nghỉ lễ đầu năm đã có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình. Buổi sáng, Khuê Lam cùng người thân đi Thảo Cầm Viên, sau đó cả gia đình ăn uống và trò chuyện cùng nhau. Đến tối, cả nhà tiếp tục ghé trung tâm thương mại mua sắm, dạo chơi. “Một ngày được đi chơi, ăn uống và mua sắm cùng gia đình như vậy là không còn gì bằng”, Khuê Lam bày tỏ.

Có thể thấy, tối ngày đầu năm mới, các trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm TP.HCM trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân. Sự đông đúc, nhộn nhịp không chỉ phản ánh nhu cầu vui chơi, mua sắm tăng cao trong dịp lễ mà còn góp phần tạo nên không khí khởi đầu năm mới sôi động, đầy năng lượng cho thành phố.