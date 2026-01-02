Chỉ trong 2025, Việt Nam “giữ chân” hơn 21 triệu lượt khách quốc tế: Không phải khách Tây, đây mới là 3 thị trường đang trỗi dậy mạnh mẽ

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ hậu đại dịch, năm 2025 được xem là cột mốc quan trọng khi du lịch Việt Nam chính thức bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Không chỉ lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao và vượt mức trước Covid-19, mà xu hướng người Việt đi du lịch nước ngoài cũng bùng nổ trở lại. Những con số thống kê cho thấy ngành du lịch đang vận hành trong trạng thái sôi động hiếm thấy, với sự dịch chuyển rõ nét về cơ cấu thị trường, hành vi tiêu dùng và chất lượng dòng khách.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 19,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 31/12, du lịch Việt Nam ghi dấu bước tăng trưởng vượt bậc khi lần đầu tiên đón trên 21,5 triệu lượt khách quốc tế. Đây là con số vượt xa mốc kỷ lục 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm được xem là “đỉnh cao” của du lịch Việt Nam trước đại dịch.

Điểm đáng chú ý là mức tăng trưởng không tập trung vào một vài thời điểm ngắn hạn mà duy trì khá đồng đều trong suốt năm, phản ánh sự phục hồi bền vững của ngành. Cùng với sự gia tăng về số lượng, chất lượng khách cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ khách đi bằng đường hàng không chiếm ưu thế, thời gian lưu trú kéo dài hơn và mức chi tiêu bình quân tăng, đặc biệt ở các phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch trải nghiệm và du lịch kết hợp hội nghị - hội thảo.

Bên cạnh đó, chính sách visa thông thoáng hơn, việc mở rộng diện miễn thị thực và khôi phục mạng lưới đường bay quốc tế đã góp phần tạo động lực lớn cho tăng trưởng. Những yếu tố này cho thấy du lịch Việt Nam không chỉ phục hồi về mặt số lượng mà đang từng bước nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh trong khu vực.

Trong bức tranh chung của du lịch Việt Nam năm 2025, các thị trường khách quốc tế chủ lực đã dần định hình rõ nét. Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò là thị trường lớn nhất khi lượng khách đạt khoảng 4,8 triệu lượt trong 11 tháng, chiếm gần một phần tư tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Sự trở lại mạnh mẽ của thị trường này đến từ việc nối lại các đường bay quốc tế, chính sách visa thuận lợi hơn và nhu cầu du lịch bị dồn nén trong giai đoạn trước.

Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ nổi lên là điểm sáng đáng chú ý nhất trong năm 2025. Lượng khách từ thị trường này đạt khoảng 650.000 lượt, tăng hơn 40% so với năm 2024. Dù quy mô chưa lớn bằng các thị trường truyền thống, nhưng tốc độ tăng trưởng cao cho thấy tiềm năng rất lớn, đặc biệt trong các phân khúc du lịch cưới, nghỉ dưỡng và du lịch kết hợp hội nghị.

Ngoài ra, các thị trường quen thuộc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và nhiều nước châu Âu tiếp tục duy trì đà tăng ổn định. Sự đa dạng hóa thị trường giúp du lịch Việt Nam giảm phụ thuộc vào một vài quốc gia nhất định, đồng thời nâng cao tính bền vững và khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu.

Song song với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch inbound (nội địa), năm 2025 cũng chứng kiến sự bùng nổ của du lịch outbound (xuất ngoại). Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 4,06 triệu lượt khách người Việt Nam ra nước ngoài, tăng gần 54% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng rất cao, phản ánh rõ sự phục hồi về thu nhập, tâm lý du lịch và khả năng chi tiêu của người dân.

Sự gia tăng mạnh của du lịch outbound cho thấy nhu cầu trải nghiệm quốc tế của người Việt ngày càng lớn, đồng thời phản ánh sự phục hồi rõ rệt của nền kinh tế và mức sống. Đây cũng là xu hướng phù hợp với quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với sự dịch chuyển rõ nét về cơ cấu thị trường, sự xuất hiện của các thị trường mới và sự phục hồi ổn định của các thị trường truyền thống đã tạo nên diện mạo tương đối đầy đủ cho ngành du lịch Việt Nam trong năm nay. Những diễn biến này phản ánh rõ nhịp vận động của du lịch Việt Nam trong bối cảnh kinh tế - xã hội phục hồi, giao thương quốc tế mở rộng và nhu cầu đi lại, trải nghiệm của người dân ngày càng gia tăng.