3 câu "cửa miệng" tưởng vô hại nhưng lại âm thầm làm hư con mỗi ngày

Nhiều bậc cha mẹ không hề nhận ra rằng, cách nói chuyện hằng ngày của mình có thể ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, tâm lý và cả tương lai của con. Người ta vẫn nói, cách dạy con của cha mẹ chiếm tới 80% sự thành công của một đứa trẻ. Bởi từ lúc lọt lòng cho đến khi trưởng thành, cha mẹ luôn là người ở bên con lâu nhất, cũng là chỗ dựa mà con tin tưởng nhất.

Chỉ cần ở cạnh bố mẹ, trẻ đã có cảm giác an toàn rất đặc biệt. Thế nhưng, đôi khi chính những thói quen nói năng tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại vô tình làm tổn thương con. Trong đó, có 3 câu nói được nhiều cha mẹ sử dụng mỗi ngày mà không hề biết rằng, nói nhiều sẽ khiến trẻ dễ “sinh hư”.

1. "Bố mẹ không quan tâm nữa, con muốn làm gì thì làm"

Câu nói này thường xuất hiện khi cha mẹ mệt mỏi, cáu gắt hoặc bất lực trước hành vi của con. Nhưng với trẻ, đó lại là một cú “đánh thẳng” vào cảm xúc.

Ảnh minh họa: Sohu.

Chỉ cần nghe thấy câu “mặc kệ con”, trong đầu trẻ sẽ lập tức nảy ra hàng loạt suy nghĩ tiêu cực: Bố mẹ không yêu mình nữa sao? Mình đã làm sai điều gì nghiêm trọng đến vậy? Cảm giác bị bỏ rơi khiến trẻ tủi thân, thu mình hoặc phản kháng mạnh mẽ hơn.

Thực tế, không có đứa trẻ nào sinh ra đã nổi loạn. Phần lớn những hành vi “khó bảo” đều xuất phát từ việc trẻ thiếu sự kết nối và thấu hiểu. Thay vì buông xuôi bằng một câu nói lạnh lùng, cha mẹ nên chủ động quan tâm, lắng nghe và định hướng cho con bằng cách tích cực hơn. Sự gắn kết trong giao tiếp chính là chìa khóa giúp trẻ ngoan ngoãn và ổn định tâm lý.

2. "Sao con dốt thế?"

Không ai có thể giỏi ngay từ đầu, và trẻ con lại càng cần thời gian để học hỏi. Bộ não của trẻ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên việc tiếp thu kiến thức chậm hơn người lớn là điều hoàn toàn bình thường.

Khi cha mẹ liên tục chê bai con "dốt", "kém", trẻ sẽ dần hình thành cảm giác tự ti. Việc học lúc này không còn là khám phá hay tiến bộ, mà trở thành một cuộc vật lộn mệt mỏi, nơi trẻ luôn cảm thấy mình thua kém và không bao giờ đủ tốt.

Muốn con học tốt, điều quan trọng không phải là ép buộc hay so sánh, mà là động viên đúng lúc. Một lời khích lệ, một câu khen đúng chỗ sẽ giúp trẻ có thêm tự tin và động lực. Làm cha mẹ, đừng tiếc lời khen, bởi đôi khi, chính sự công nhận của bố mẹ là "nhiên liệu" giúp con tiến xa hơn trong học tập.

3. "Không là không!"

Cha mẹ nào cũng muốn bảo vệ con, nhưng bảo vệ không có nghĩa là áp đặt. Việc thường xuyên nói "không" mà không giải thích lý do sẽ khiến trẻ cảm thấy mình không được tôn trọng, không có quyền bày tỏ suy nghĩ.

Không phải lúc nào cha mẹ cũng đúng tuyệt đối. Khi con muốn làm một điều gì đó, thay vì gạt phăng bằng mệnh lệnh, hãy thử lắng nghe xem con nghĩ gì, vì sao con muốn làm như vậy. Sau đó, từ tốn giải thích lý do khiến cha mẹ không đồng ý.

Sự rõ ràng và thẳng thắn trong giao tiếp giúp trẻ học cách suy nghĩ độc lập, hiểu đúng sai và tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Ngược lại, nếu cha mẹ luôn né tránh giải thích, trẻ dễ hình thành thói quen dựa dẫm vào người khác và thiếu khả năng tự đứng vững trong tương lai.

Ảnh minh họa: Sohu.

Nuôi dạy con không chỉ nằm ở việc cho ăn, cho học, mà còn ở từng câu nói nhỏ mỗi ngày. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách diễn đạt, mềm mỏng hơn một chút, thấu hiểu hơn một chút, cha mẹ đã có thể giúp con lớn lên trong sự tự tin và an toàn về mặt cảm xúc.

Theo Sohu