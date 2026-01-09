Đây là nữ sinh 1m73 xinh nhất ĐH Bách khoa Hà Nội!

Nhắc đến Đại học Bách khoa Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay đến những từ khóa như "trường top đầu", "trường kỹ thuật", "trường toàn con trai", "trường rộng nhất"... mà không hề biết rằng, ngôi trường này còn có một "báu vật" khác. Đó chính là dàn nữ sinh vừa xinh xắn vừa tài năng.

Bạn có thể không tin (hoặc chưa tin) nhưng sự thật là càng ngày Bách khoa càng đông sinh viên nữ hơn và các cô gái Bách khoa thì luôn có gì đó rất cool. Mới đây, cuộc thi Mr & Miss Bách Khoa 2025 được tổ chức một lần nữa chứng minh điều này.

Vượt qua hàng loạt gương mặt nổi bật, nữ sinh Dương Ngọc Huyền - sinh viên năm 3, Trường Hóa và Khoa học sự sống trực thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Miss Bách khoa 2025. Nữ sinh gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cá tính cùng chiều cao 1m73.

Dương Ngọc Huyền vừa chính thức trở thành Miss Bách khoa 2025

Đừng nhìn Ngọc Huyền tỏa sáng hiện tại mà nhầm, nữ sinh từng là một người rất tự ti. Khi cuộc thi Mr & Miss Bách Khoa 2025 được tổ chức, bản thân cô nàng cũng đã đắn đo suy nghĩ trong một thời gian về việc có nên tham gia hay không vì khá sợ và rụt rè. Nhưng cuối cùng, nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè cùng các thành viên trong CLB Glee BK - CLB âm nhạc đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngọc Huyền đã quyết định tham gia để thử sức.

Quá trình tham gia cuộc thi không chỉ mang đến cho tân Hoa khôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ mà hơn thế là những bài học, những người bạn mới.

"Mình nhớ nhất là hoạt động đồng hành tại làng tranh Dân gian Đông Hồ. Mình và các bạn thí sinh tham dự khác được thử làm ra một bức tranh đẹp, được trải nghiệm truyền thống ý nghĩa của dân tộc, điều này khiến mình cảm thấy rất vui", Ngọc Huyền cho biết.

Gương mặt xinh xắn của tân Hoa khôi Đại học Bách khoa Hà Nội

Sau cuộc thi, nữ sinh thấy được nhiều điều bên trong bản thân mình hơn, tự tin hơn vì mình đã làm được một điều mà mình kiên trì và mong muốn. Trong thời gian tới, Ngọc Huyền sẽ tập trung vào việc họ cùng chung tay làm những điều tốt để trao đi giá trị tốt đẹp với mục tiêu lớn hơn là để cho mọi người thấy rằng sinh viên Bách Khoa không chỉ giỏi, tài năng mà còn có nhiều phẩm chất tốt đẹp. Chưa hết, Ngọc Huyền còn tiết lộ nếu có cơ hội tham gia những sân chơi sắc đẹp khác, cô nàng sẽ nắm bắt và cố gắng hết sức mình.

Rũ bỏ hình ảnh lộng lẫy của một Hoa khôi, Ngọc Huyền cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường với những sở thích và câu chuyện riêng. Như việc chọn Bách khoa chẳng hạn, Ngọc Huyền nói: "Mình là một con người tuy đã từng tự ti nhưng cũng rất mạnh mẽ nên việc mình chọn Bách khoa theo đúng chuyên ngành mình muốn không khó hiểu đâu.

Bách khoa với mình là một môi trường quá tuyệt vời, từ học tập đến rèn luyện các kĩ năng. Ở trường mình, sinh viên luôn được nhà trường tạo điều kiện tốt nhất. Trường thường mời những người giỏi về mở những buổi giảng và gặp gỡ trò chuyện giúp sinh viên biết làm sao để vừa học tốt vừa có thể cân bằng các hoạt động khác".

Ngọc Huyền chọn Bách khoa vì theo cô nàng, đây là ngôi trường tuyệt vời từ việc giảng dạy kiến thức chuyên môn đến nâng cao kỹ năng sống

Nữ sinh từng là người tự ti nhưng càng ngày càng mạnh mẽ và dám tỏa sáng hơn

Như bản thân Ngọc Huyền, dù không dám nhận học giỏi nhưng mỗi kì thi, cô nàng sẽ chủ động hạn chế hơn các hoạt động ngoại khoá để tập trung ôn tập bởi nữ sinh quan niệm việc học vẫn là quan trọng nhất. Đương nhiên, cô nàng vẫn tham gia các hoạt động của câu lạc bộ một cách có chừng mực để nâng cao những kĩ năng khác.

Chia sẻ thêm về quan điểm của bản thân với câu chuyện "ngoại hình và sự ưu tiên trong cuộc sống", Ngọc Huyền vừa đồng tình vừa phản đối. Theo nữ sinh, có một ngoại hình ưa nhiên là điều tốt bởi đó là thứ mọi người nhìn vào đầu tiên, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng nếu bạn muốn được nhớ mãi và tạo ấn tượng thì rõ ràng, người đó phải có trình độ học tập tốt, những giá trị cốt lõi bên trong và cách làm việc tốt trách nhiệm cùng thái độ hoà nhã thân thiện.

"Tất cả những điều đó mới tạo nên một con người không chỉ đẹp và còn có được sự tôn trọng của mọi người", Ngọc Huyền nói.

Một vài hình ảnh đời thường của Ngọc Huyền

Ảnh: NVCC