Gia phả nhân vật giàu nhất Doraemon: Tiền khắp nơi, nhìn biệt phủ giữa lòng thủ đô là thấy tầm cỡ nhưng vì sao vẫn bị nhiều người không ưa?

Nếu phải chọn ra nhân vật “sờ đâu cũng thấy tiền” trong Doraemon, chắc chắn cái tên đứng đầu bảng chắc hẳn là Suneo (hay còn gọi là Xeko). Cậu bé "mỏ nhọn" này từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự giàu có, sang chảnh và… đáng ghét. Nhưng thử nhìn kỹ hơn vào gia phả nhà Suneo, có thể sẽ thấy đây không chỉ là một gia đình trọc phú khoe của, mà là hình mẫu khá điển hình của tầng lớp siêu giàu nổi lên nhờ đầu óc, tri thức và thực lực, tồn tại bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Gia đình nhà Suneo khủng cỡ nào?

Đáp áp cho câu hỏi này chỉ cần nhìn căn biệt phủ của gia đình Suneo giữa lòng Tokyo (Nhật Bản) là đủ hiểu. Trong một thành phố mà từng mét vuông đất đều đắt đỏ, nhà Suneo vẫn có sân vườn thênh thang, phòng ốc rộng rãi, nội thất hiện đại. Suneo không chỉ có đồ chơi mới nhất, mà còn là đồ chơi chưa ai có. Du thuyền, chuyên cơ riêng, những chuyến du lịch vòng quanh thế giới như đi chợ, check-in ở các quốc gia xa xỉ trở thành chuyện thường ngày. Đáng nói hơn, gia đình Suneo đôi khi còn hào phóng bao trọn cả nhóm bạn đi cùng, một kiểu giàu có rất khác với hình ảnh keo kiệt thường thấy ở các “cậu ấm” trong truyện tranh.

Sự giàu có ấy không phải từ trên trời rơi xuống. Doraemon từng nhiều lần cho khán giả thấy gia phả nhà Suneo trải dài qua các thời kỳ lịch sử. Khi quay về thời nguyên thủy, tổ tiên Suneo đã là người có nhiều của cải hơn đám bạn. Đến thời Edo, nhà Suneo trở thành phú hào địa phương. Qua mỗi giai đoạn, họ không chỉ giữ được tiền, mà còn mở rộng ảnh hưởng. Đây là chi tiết rất đáng chú ý, bởi trong thế giới Doraemon, không nhiều gia đình có khả năng “giàu truyền đời” theo đúng nghĩa đen như vậy.

Căn biệt phủ nhà Suneo giữa Tokyo khiến ai cũng trầm trồ. (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn vào các thành viên trong gia đình Suneo, có thể thấy rõ yếu tố cốt lõi tạo nên sự giàu có này nằm ở trí tuệ và năng lực sáng tạo. Cha Suneo là người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh gắn với thiết kế và công nghệ. Chú, bác, anh họ của cậu mỗi người một lĩnh vực nhưng đều thuộc nhóm tinh hoa. Người là nhà thiết kế nổi tiếng, người quen biết giám đốc đài truyền hình và đủ quyền lực để đưa con lên tivi biểu diễn, người là kỹ sư chuyên tạo ra các mô hình đồ chơi tân tiến. Đây không phải kiểu gia đình chỉ biết đầu tư tài chính, mà là gia đình sống bằng chất xám, bằng mối quan hệ xã hội được xây dựng lâu dài.

Một chi tiết nhỏ nhưng rất “đắt” là tập truyện về robot của Suneo. Con robot nhỏ mà cậu mang tới chơi rõ ràng có trí thông minh nhân tạo, biết nghe lệnh và thậm chí bắn đạn giả vào Nobita. Công nghệ ấy dù chưa thể so với bảo bối đến từ thế kỷ 22 của Doraemon, nhưng đặt trong bối cảnh thời đại của Nobita, đó đã là thứ vượt xa mặt bằng chung. Điều này cho thấy gia đình Suneo không chỉ giàu tiền, mà còn tiếp cận rất sớm với công nghệ mới, đúng kiểu tầng lớp dẫn dắt xu hướng.

Chính vì thế, nếu nói nhà Suneo giáo dục con cái bài bản thì cũng không sai. Suneo học không xuất sắc, nhưng cậu không hề kém cỏi. Cậu vẽ đẹp, có gu thẩm mỹ, biết thiết kế thời trang, nhanh nhạy với cái mới và khá thông minh. Đây là những kỹ năng rất phù hợp với môi trường sáng tạo, thiết kế, truyền thông, những lĩnh vực mà gia đình cậu đang hoạt động. Suneo không phải kiểu học sinh xuất sắc trên giấy tờ, nhưng lại là hình mẫu “đúng người đúng chỗ” nếu được đặt trong hệ sinh thái của gia đình mình.

Vậy vì sao một gia đình vừa giàu vừa giỏi như thế lại khiến Suneo trở thành nhân vật bị ghét bậc nhất Doraemon?

Câu trả lời nằm ở tính cách và EQ. Suneo kiêu căng, thích khoe của, luôn muốn chứng tỏ mình hơn người khác. Cậu thường dùng sự giàu có để áp đặt, để khiến bạn bè cảm thấy thua kém. Đáng nói hơn, Suneo hay bắt tay với Jaian, kẻ mạnh về thể lực nhưng yếu về lý trí, để bắt nạt Nobita. Chính sự kết hợp này khiến hình ảnh Suneo trong mắt khán giả trở nên xấu đi rất nhiều.

Thực tế, nếu tách Suneo khỏi Jaian, cậu không phải là người xấu hoàn toàn. Suneo không đánh người, không bạo lực, mà chủ yếu dùng lời nói và địa vị để gây tổn thương. Đây là kiểu “bạo lực mềm” rất quen thuộc, nơi người giàu, người có ưu thế dễ vô tình chèn ép người yếu thế hơn. Doraemon đã phản ánh điều này khá tinh tế thông qua nhân vật Suneo.

Tính cách thích khoe khoang của Suneo khiến nhiều người khó chịu. (Ảnh chụp màn hình)

Có thể nói, bi kịch của Suneo không nằm ở việc sinh ra trong gia đình giàu có, mà nằm ở chỗ cậu chưa học được cách sử dụng lợi thế ấy một cách tử tế. Gia đình Suneo có đủ điều kiện để trở thành tầng lớp tinh hoa đúng nghĩa, không chỉ giàu mà còn được tôn trọng. Nhưng Suneo, ở tuổi thiếu niên, lại chọn cách khoe khoang và thể hiện quyền lực sai chỗ. Điều này khiến cậu trở thành cái gai trong mắt bạn bè và khán giả.

Nhìn lại, gia phả nhà Suneo thực chất là một câu chuyện rất thú vị về sự tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ, về trí tuệ, sáng tạo và khả năng thích nghi với thời đại. Nếu không bị bao phủ bởi lớp vỏ kiêu căng và EQ thấp của Suneo, gia đình này hoàn toàn có thể là hình mẫu lý tưởng của tầng lớp giàu có văn minh. Doraemon, một lần nữa, không chỉ là truyện tranh thiếu nhi, mà còn là tấm gương phản chiếu xã hội, nơi tiền bạc không quyết định việc bạn được yêu mến hay không, mà chính cách bạn đối xử với người khác mới là câu trả lời cuối cùng.