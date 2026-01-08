"Bom sex" đang gây sốt xình xịch nhất hiện nay: Đã đẹp còn học hành xịn thế này!

Ra mắt vào cuối năm 2025, phim điện ảnh Cô hầu gái (Mỹ) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ câu chuyện nhiều lớp lang tâm lý, liên tục xoay chuyển tình thế và dàn diễn viên quen mặt với công chúng. Chỉ sau hơn hai tuần công chiếu, phim đã thu về hơn 130 triệu USD trên toàn cầu, con số vượt kỳ vọng đối với một tác phẩm có kinh phí sản xuất ở mức trung bình.

Với sự tham gia của Sydney Sweeney, Amanda Seyfried và Brandon Sklenar, Cô hầu gái do Paul Feig đạo diễn và chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của Freida McFadden. Sydney Sweeney thể hiện rất tốt vai Millie - người giúp việc đầy bí ẩn. Không chỉ vậy, cô còn phát sinh mối quan hệ đầy nóng bỏng với Andrew (Brandon Sklener), người đàn ông điển trai là chủ của gia đình này.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney, tên đầy đủ là Sydney Bernice Sweeney, sinh ngày 12/9/1997 tại Spokane, Washington, Mỹ. Cô xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, mẹ là luật sư bào chữa, còn bố làm trong ngành dịch vụ y tế. Sydney được nhớ đến nhiều nhất qua vai Cassie Howard trong series Euphoria (2019). Vai diễn được đánh giá cao, có đề cử về diễn xuất tại giải Emmy 2022. Cùng năm đó, cô cũng có đề cử Emmy khác với vai Olivia Mossbacher trong The White Lotus (2021).

Không chỉ nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm và những vai diễn táo bạo, Sydney Sweeney còn gây bất ngờ bởi thành tích học tập thuộc hàng “không phải dạng vừa”. Trong suốt những năm phổ thông, Sydney theo học chương trình tăng tốc, tự đăng ký thêm các tín chỉ nâng cao và tham gia nhiều kỳ thi học thuật. Cô từng chia sẻ rằng mình phải học tới khuya mỗi ngày để vừa hoàn thành chương trình trên lớp, vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa và đóng phim.

Sydney đặc biệt yêu thích toán học và khoa học ứng dụng, từng tham gia các câu lạc bộ robotics, STEM và đạt thành tích tốt. Ở trường, cô cũng tham gia đội hùng biện, viết luận và hoạt động xã hội, những trải nghiệm giúp cô tự tin và bản lĩnh hơn khi bước vào môi trường Hollywood cạnh tranh khắc nghiệt.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Sydney tiếp tục ghi danh vào Đại học California – Los Angeles (UCLA) với chuyên ngành kinh doanh. Lý do cô chọn ngành này là vì muốn tự quản lý sự nghiệp, tài chính và công ty sản xuất phim riêng của mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Chính nền tảng kiến thức này đã giúp Sydney sớm đứng vào hàng ngũ các nghệ sĩ trẻ biết tự xây dựng thương hiệu, thương thảo hợp đồng và tham gia khâu sản xuất chứ không chỉ đơn thuần là diễn viên.

Hiện tại, ngoài việc đóng phim, Sydney Sweeney còn là nhà sản xuất thông qua công ty riêng và tham gia lên ý tưởng kịch bản. Có thể nói, thành công của cô không chỉ đến từ nhan sắc và thời cơ, mà còn từ sự kỷ luật trong học tập, tư duy độc lập và khả năng hoạch định tương lai ngay từ khi còn rất trẻ.