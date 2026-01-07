Chuyên gia có 25 năm làm Giám đốc nhân sự tại L’Oréal, VPBank-SMBC... chỉ ra: 4 nhóm ngành sẽ cực HOT tại Việt Nam trong năm 2026

Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, những lối đi quen thuộc không còn đảm bảo một tương lai “an toàn” như trước. Khi công nghệ thay đổi chóng mặt, ngành nghề liên tục tái cấu trúc, không ít người buộc phải đặt lại câu hỏi: bám trụ con đường cũ hay rẽ sang hướng mới? Trong bối cảnh đó, câu chuyện việc làm không còn xoay quanh chuyện có hay không một công việc, mà là làm thế nào để theo kịp sự thay đổi, thích nghi với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Mới đây, chuyên gia Phạm Mạnh Khôi - người được cộng đồng Gen Z biết đến qua kênh TikTok “Chú Khôi Nhân Sự” với hơn 135 nghìn lượt theo dõi, đã chia sẻ góc nhìn về những ngành nghề tương lai. Cho những ai chưa biết, chuyên gia Phạm Mạnh Khôi là một trong những chuyên gia nhân sự dày dạn kinh nghiệm tại Việt Nam với hơn 30 năm làm nghề và hơn 25 năm giữ vị trí Giám đốc Nhân sự (CHRO/CPO) tại các tập đoàn lớn như BAT, Metro Cash & Carry, APL, L’Oréal, VPBank-SMBC, SC Johnson & Son và TNT Express.

Chuyên gia Phạm Mạnh Khôi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, nhân sự. (Ảnh: NVCC)

Ngành nào sẽ trở thành xu hướng?

Theo chuyên gia Phạm Mạnh Khôi, AI hiện nay không chỉ dừng lại ở công cụ hỗ trợ mà đã trở thành nền tảng cốt lõi để tái thiết quy trình làm việc và khai sinh ra những chức danh hoàn toàn mới. Các doanh nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế để bứt phá năng suất và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Dưới tác động này, thị trường lao động đang dịch chuyển từ việc ưu tiên các kỹ năng thực thi thâm dụng lao động nhưng giá trị thấp, sang ưu tiên tư duy quản lý và khả năng sáng tạo dựa trên công nghệ.

Dựa trên quan sát, trải nghiệm thực tế và tham khảo các báo cáo chiến lược từ McKinsey, Dave Ulrich hay Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đến năm 2026, chuyên gia Phạm Mạnh Khôi dự đoán các nhóm ngành sau sẽ thực sự "lên ngôi":

- Nhóm trụ cột AI + DATA + DIGITAL: Khi AI trở thành hạ tầng tiện ích cơ bản giống như điện hay internet, nhu cầu nhân sự biết xây dựng và tích hợp hệ thống nội bộ dựa trên AI sẽ bùng nổ.

- An ninh mạng và Bảo mật dữ liệu: Bảo vệ tài sản số chính là bảo vệ sự sống còn của doanh nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

- Chăm sóc sức khỏe và Tâm lý: AI có thể chẩn đoán bệnh cực nhanh, nhưng sự thấu cảm và kết nối cảm xúc giữa người với người vẫn là giá trị cốt lõi máy móc không thể thay thế.

- Nhân sự và Quản trị con người: Đặc biệt là những người có khả năng gắn kết nhân tài và xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thế giới BANI đầy biến động.

- Nông nghiệp công nghệ cao và Năng lượng xanh (ESG): Đây là xu hướng bền vững tất yếu và không thể đảo ngược của tương lai toàn cầu.

Tại Việt Nam, ngành nào sẽ hot?

Nhìn riêng vào tình hình tại Việt Nam, chuyên gia dự báo các ngách sau sẽ cực kỳ "nóng" vào năm 2026:

1. Đào tạo ứng dụng AI: Hướng dẫn cách sử dụng và tích hợp AI vào công việc để tạo ra giá trị và doanh thu thực tế.

2. Tư vấn chuyển đổi từ Digital sang AI: Đặc biệt dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, công ty 1 thành viên - những đơn vị có bộ máy linh hoạt, dễ ứng biến nhanh.

3. Sáng tạo nội dung bằng AI: Cách dùng AI để tạo video, viết kịch bản, làm livestream… giúp tối ưu hóa sức lao động và bùng nổ hiệu quả truyền thông.

4. Đào tạo kỹ năng thực chiến viết CV và phỏng vấn tuyển dụng: Đây là nhu cầu cấp thiết khi Gen Z cần những "người Mentor thật" dẫn dắt cách thể hiện giá trị bản thân thay vì rải CV công nghiệp. Các khóa học tập trung vào việc cá nhân hóa hồ sơ và tư duy thuyết phục nhà tuyển dụng sẽ rất thành công.

Từ những chia sẻ trên có thể thấy bức tranh việc làm trong tương lai không còn xoay quanh việc “chọn ngành cho đúng” theo trào lưu, mà là hiểu mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy thay đổi đó. AI, dữ liệu, con người, sức khỏe hay phát triển bền vững không phải là những khái niệm xa vời, mà đang từng ngày định hình lại cách doanh nghiệp vận hành và cách mỗi cá nhân tạo ra giá trị.

Trong bối cảnh ấy, lợi thế lớn nhất không nằm ở tấm bằng hay danh xưng ngành nghề, mà ở tư duy sẵn sàng học lại, cập nhật và thích nghi. Khi thị trường lao động liên tục dịch chuyển, người nắm bắt được xu hướng sớm và chuẩn bị đúng kỹ năng sẽ không chỉ tránh bị đào thải, mà còn có cơ hội bước vào những “điểm nóng” nghề nghiệp của tương lai.