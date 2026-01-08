Xem phim Sex Education, tôi và chồng đã có một cuộc tranh luận nảy lửa trước khi nhận ra chúng tôi đang làm hỏng tương lai của con

Trong căn nhà của chúng tôi, việc dạy dỗ con trai luôn là một bãi chiến trường ngầm. Chồng tôi, một người đàn ông tôn thờ kỷ luật, luôn muốn con phải mạnh mẽ và đi theo lộ trình sự nghiệp vững chắc mà anh đã vạch sẵn. Trong khi đó, tôi lại u mê trong việc bảo bọc con thái quá, cố gắng làm mọi thứ để con không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có cách tốt nhất để bảo vệ tương lai của con, nhưng thực tế, chúng tôi chỉ đang dùng con như một quân cờ để khẳng định cái tôi của chính mình. Những bữa cơm gia đình thường kết thúc trong sự căng thẳng khi chúng tôi không ngừng tranh cãi về việc con nên học gì, làm gì và trở thành ai.

Mọi dồn nén bùng nổ sau một tối hai vợ chồng cùng ngồi xem Sex Education. Chúng tôi chứng kiến sự tan vỡ của gia đình hiệu trưởng Michael Groff - nơi người cha dùng quyền lực để trấn áp và người mẹ dùng sự cam chịu để duy trì vỏ bọc. Một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra ngay tại phòng khách. Anh trách tôi quá nuông chiều khiến con yếu đuối, tôi trách anh quá khắc nghiệt khiến con sợ hãi.

Adam Groff và mẹ mình (Ảnh: Netflix)

Nhưng rồi, khi bộ phim đi đến những phân cảnh lột tả nỗi đau của Adam Groff - một đứa trẻ bị kẹt giữa sự kỳ vọng cực đoan và sự thiếu hụt kết nối, cả hai chúng tôi bỗng dưng im bặt. Chúng tôi lặng người nhận ra mình đang lặp lại y hệt những sai lầm đó. Chúng tôi đang làm hỏng tương lai của con bằng cách biến con thành nạn nhân của những tư duy giáo dục đối lập và độc hại.

Bộ phim đã phơi bày một đạo lý đau đớn, rằng tương lai của một đứa trẻ không hỏng vì điểm số kém, mà hỏng vì sự đứt gãy kết nối với cha mẹ. Tôi bàng hoàng hiểu rằng, sự bao bọc của tôi đã tước đi của con quyền được trưởng thành, còn sự kỷ luật của chồng tôi đã tước đi của con quyền được sai lầm. Chúng tôi đã quá mải mê tranh cãi về "phương pháp" mà quên mất việc hỏi con thực sự muốn gì.

Chúng tôi đã vô tình tạo ra một môi trường nơi con không cảm thấy an toàn để sống thật, nơi con phải đứng giữa hai chiến tuyến và luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Sự thức tỉnh này là một cú tát mạnh mẽ vào lòng tự trọng của cả hai, buộc chúng tôi phải nhìn lại xem mình đang xây dựng tương lai cho con hay đang xây dựng một tượng đài cho sự ích kỷ của bản thân.

Sau cuộc tranh luận đẫm nước mắt đó, tôi và chồng đã đưa ra một quyết định quan trọng là chúng tôi sẽ ngưng tranh đấu và bắt đầu học cách đồng hành cùng con. Chúng tôi nhận ra rằng tương lai của con chỉ thực sự rạng rỡ khi con được lớn lên trong một ngôi nhà có sự thấu hiểu và nhất quán. Chúng tôi đã ngồi lại với con, không phải để ra lệnh, mà để xin lỗi vì đã khiến con mệt mỏi suốt bấy lâu nay. Chúng tôi cam kết sẽ không để những định kiến hay kỳ vọng riêng của mình đè nặng lên vai con thêm một lần nào nữa.

Thay vì cố gắng "sửa chữa" con theo ý mình, chúng tôi chọn cách sửa chữa chính mối quan hệ giữa hai vợ chồng để tạo ra một bến đỗ bình yên thực sự cho con bước vào đời.