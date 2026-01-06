Tiêu chuẩn tuyển dụng năm 2026 của "Harvard Việt Nam": Khi bằng giỏi và IELTS 7.5 mới chỉ là điều kiện cần

Ngày càng nhiều người có ước mơ làm giảng viên đại học. Trong suy nghĩ của không ít người trẻ, đó là một công việc trí thức, ổn định, có vị thế xã hội và đặc biệt là được đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng cho sinh viên.

Mới đây, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM đã chính thức thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2026. Theo đó, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM tuyển giảng viên cho hàng loạt môn học hiện đại, từ Marketing truyền thông số, Kỹ năng phát triển nghề nghiệp, Managing Business Complexity, Evolution and Revolution of Business, Pháp luật kinh doanh quốc tế, Kinh tế lượng cho tới Công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Đáng nói, đằng sau ấy là loạt yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe. Ứng viên không chỉ cần nền tảng học vấn vững, mà còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao về ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học và năng lực học thuật.

Thông báo tuyển dụng giảng viên của trường Đại học Ngoại thương cơ sở II năm 2026 (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, hầu hết các vị trí đều yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và bắt buộc phải có bằng tiến sĩ đúng hoặc gần đúng chuyên ngành. Điều này đồng nghĩa với việc, dù bạn có kinh nghiệm làm việc thực tế phong phú đến đâu, nếu chưa bước vào con đường học thuật bài bản, cánh cửa giảng đường đại học top đầu gần như vẫn khép lại.

Chưa dừng lại ở đó, yêu cầu về ngoại ngữ tiếp tục khiến nhiều người “đứng hình”. Với đa số vị trí, chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 hoặc tương đương, trong đó kỹ năng nói từ 7.0 trở lên, là điều kiện bắt buộc. Các môn học đều yêu cầu giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Bên cạnh học vấn và ngoại ngữ, thông báo tuyển dụng còn yêu cầu ứng viên đáp ứng chuẩn tin học theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt, tiêu chí về nghiên cứu khoa học cũng cực kỳ gắt gao. Theo ghi chú trong thông báo, ứng viên cần có ít nhất hai bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc gia thuộc danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Đây là điều kiện không hề đơn giản, bởi viết và công bố một bài báo khoa học là quá trình kéo dài, đòi hỏi kỹ năng nghiên cứu, tư duy học thuật và sự kiên trì mà không phải ai cũng theo đuổi.

Muốn trở thành giảng viên đại học… không hề dễ dàng

Muốn trở thành giảng viên đại học, thực tế cho thấy đó chưa bao giờ là con đường dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng chuẩn hóa và tiệm cận quốc tế. Hình ảnh giảng viên đứng trên bục giảng, giảng bài vài tiết mỗi tuần rồi dành phần lớn thời gian cho sự ổn định và an toàn nghề nghiệp đã không còn phù hợp. Thay vào đó, đây là một nghề đòi hỏi quá trình chuẩn bị dài hơi, nhiều năm đầu tư nghiêm túc cho học vấn, ngoại ngữ và năng lực học thuật.

Rào cản đầu tiên mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt chính là bằng cấp. Ở nhiều trường đại học, đặc biệt là các trường top, bằng thạc sĩ gần như không còn đủ, mà tiến sĩ mới là chuẩn phổ biến. Để có được tấm bằng này, người học phải trải qua nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, làm việc với tài liệu học thuật, phương pháp nghiên cứu và những yêu cầu khắt khe về luận án. Đây là quãng thời gian không ngắn, đòi hỏi sự kiên trì và chấp nhận đánh đổi, nhất là khi so với việc đi làm sớm và có thu nhập ổn định.

Muốn trở thành giảng viên đại học… không hề dễ dàng. (Ảnh: ITN)

Bên cạnh học vấn, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, trở thành yêu cầu bắt buộc. Giảng viên ngày nay không chỉ giảng bài theo giáo trình sẵn có mà còn phải đọc, cập nhật và trao đổi tri thức học thuật bằng tiếng Anh. Việc giảng dạy, viết nghiên cứu, tham gia hội thảo hay công bố khoa học đều gắn liền với ngoại ngữ, khiến những ai không có nền tảng tốt dễ bị hụt hơi ngay từ đầu.

Chưa dừng lại ở đó, nghiên cứu khoa học mới là phần áp lực nhất. Giảng viên không chỉ đứng lớp mà còn phải liên tục công bố bài báo, tham gia đề tài và duy trì năng suất học thuật. Viết một bài nghiên cứu có chất lượng là quá trình dài, nhiều lần chỉnh sửa và phản biện, đòi hỏi sự tập trung và bền bỉ mà không phải ai cũng theo đuổi được.

Chính vì vậy, trở thành giảng viên đại học là một lựa chọn nghiêm túc, không dành cho những quyết định vội vàng. Đó là con đường cần chuẩn bị từ sớm, đi chậm nhưng chắc, và chỉ phù hợp với những người thực sự sẵn sàng gắn bó lâu dài với học thuật.

Lộ trình để trở thành giảng viên đại học thế nào?

Lộ trình để trở thành giảng viên đại học thường không ngắn và cũng không dành cho những ai chỉ nghĩ đến nghề này một cách ngẫu hứng. Ngay từ bậc đại học, người muốn theo đuổi con đường giảng dạy cần xây dựng nền tảng học tập thật vững, giữ kết quả học tập tốt và sớm làm quen với tư duy học thuật. Việc tham gia nghiên cứu khoa học, làm trợ lý nghiên cứu cho giảng viên hay viết khóa luận nghiêm túc là những bước đi quan trọng, giúp hình thành kỹ năng đọc tài liệu, phân tích và viết học thuật.

Sau khi tốt nghiệp, học cao học gần như là bước bắt buộc. Bậc thạc sĩ giúp người học đào sâu chuyên ngành và xác định rõ hơn định hướng nghiên cứu. Tuy nhiên, ở nhiều trường đại học hiện nay, đặc biệt là các trường top, bằng tiến sĩ mới là điều kiện phổ biến để được tuyển dụng làm giảng viên. Quá trình làm tiến sĩ đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu liên tục, khả năng tự học cao và sự kiên trì, bởi đây không chỉ là học để lấy bằng mà là giai đoạn hình thành bản sắc học thuật cá nhân.

Song song với học vấn, ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, cần được đầu tư từ sớm và duy trì lâu dài. Giảng viên phải đọc tài liệu, viết bài nghiên cứu, tham gia hội thảo và giảng dạy bằng tiếng Anh, nên việc sử dụng ngoại ngữ ở mức học thuật là yêu cầu gần như bắt buộc. Ngoài ra, nghiên cứu khoa học cũng là một phần không thể tách rời, với áp lực công bố bài báo và tham gia các đề tài chuyên môn.

Bạn cần có lộ trình phù hợp nếu muốn trở thành giảng viên. (Ảnh: ITN)

Nhìn chung, lộ trình trở thành giảng viên đại học là hành trình dài, cần chuẩn bị bài bản, bền bỉ và sự xác định rõ ràng ngay từ đầu. Đây không phải con đường dễ đi, nhưng là lựa chọn xứng đáng với những ai thực sự yêu học thuật và mong muốn gắn bó lâu dài với giảng đường.