Đến fan lâu năm cũng không biết: Vì sao Shizuka không lấy Dekisugi làm chồng dù cậu giỏi, giàu và tài năng số 1?

Nếu hỏi fan Doraemon ai là nhân vật hoàn hảo nhất bộ truyện này, rất nhiều người sẽ gọi tên Dekisugi. Dekisugi trong truyện học giỏi toàn diện, cư xử lịch thiệp, gia đình khá giả, tương lai rộng mở, lại luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần được ghi công. Trong khi đó, Shizuka là hình mẫu nữ chính dịu dàng, học tốt, gia giáo và có ước mơ rất rõ ràng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đặt hai con người ấy cạnh nhau, ai cũng nghĩ đây là một cặp đôi lý tưởng. Thế nhưng, suốt hơn nửa thế kỷ tồn tại của Doraemon, một sự thật không đổi là Shizuka không chọn Dekisugi làm chồng, mà lại gắn bó với Nobita - cậu bé hậu đậu, học kém và liên tục gặp rắc rối.

Nhiều người cho rằng lý do đầu tiên cho lựa chọn của Shizuka nằm ở cách Shizuka cảm nhận về tình yêu, chứ không phải cách người ngoài đánh giá. Dekisugi trong mắt Shizuka là một người bạn tuyệt vời, một hình mẫu đáng ngưỡng mộ, nhưng lại thiếu đi cảm giác gắn bó về mặt cảm xúc. Cậu luôn đúng, luôn giỏi, luôn có câu trả lời chính xác cho mọi vấn đề. Chính sự hoàn hảo ấy vô tình tạo ra khoảng cách.

Khi ở bên Dekisugi, Shizuka là một cô bé được học hỏi, được dẫn dắt, nhưng hiếm khi được là chính mình với đầy đủ những cảm xúc yếu đuối, bối rối hay sai sót. Tình yêu không chỉ cần ngưỡng mộ, mà còn cần sự đồng cảm và đó là thứ Shizuka không tìm thấy trọn vẹn nơi Dekisugi.

Sẽ ra sao nếu Shizuka chọn Dekisugi làm chồng? (Ảnh chụp màn hình)

Với Nobita thì khác, cậu không giỏi cũng chẳng xuất sắc ở bất kỳ lĩnh vực nào. Nhưng cậu luôn hiện diện đúng lúc Shizuka cần một người ở bên. Nobita sẵn sàng đứng ra bảo vệ Shizuka dù biết mình sẽ thua, sẵn sàng khóc vì Shizuka, lo lắng cho Shizuka và đặt cảm xúc của cô lên trên lòng tự trọng cá nhân.

Trong những khoảnh khắc đó, Shizuka không cần phải trở thành một cô gái hoàn hảo. Cô được phép buồn, được phép yếu đuối và được phép dựa vào người khác. Chính sự an toàn về cảm xúc này mới là nền tảng bền vững của tình yêu.

Một lý do khác ít được nhắc tới là cách mỗi người nhìn về tương lai. Dekisugi đại diện cho một con đường đã được vạch sẵn. Nhân vật này học giỏi, vào trường top, làm công việc tốt, sống một cuộc đời ổn định và thành công theo tiêu chuẩn xã hội. Với Shizuka, đó là một tương lai đáng kính trọng nhưng cũng rất dễ đoán. Trong khi đó, tương lai bên Nobita là một hành trình nhiều rủi ro, nhiều thử thách, nhưng cũng đầy tính người. Shizuka nhìn thấy ở Nobita khả năng thay đổi, không phải vì Nobita tự nhiên giỏi lên, mà vì cậu sẵn sàng nỗ lực vì những người mình yêu thương. Sự trưởng thành của Nobita không đến từ điểm số, mà đến từ trách nhiệm và tình cảm.

Không thể không nhắc đến yếu tố thời gian và ký ức. Shizuka và Nobita lớn lên cùng nhau, trải qua vô số kỷ niệm từ tuổi thơ đến khi trưởng thành. Những ký ức đó không thể thay thế bằng sự hoàn hảo đến từ một người xuất hiện như hình mẫu lý tưởng.

Trong Doraemon, rất nhiều tập truyện cho thấy Shizuka cảm động trước những hành động nhỏ của Nobita, từ việc cậu chịu thiệt để bảo vệ người khác, đến việc cậu sẵn sàng thay đổi bản thân dù biết là rất khó. Tình cảm được xây dựng từ những khoảnh khắc đời thường như vậy thường bền hơn rất nhiều so với sự ngưỡng mộ thuần túy.

Trong mắt Shizuka, Dekisugi là một người bạn tốt. (Ảnh chụp màn hình)

Một điểm quan trọng nữa là Dekisugi không thực sự cần Shizuka để hoàn thiện bản thân. Cậu vốn đã ổn định, tự tin và có khả năng tự bước đi trên con đường của mình. Nobita thì ngược lại, sự hiện diện của Shizuka là động lực để cậu cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn. Điều này không có nghĩa là Shizuka chọn Nobita vì lòng thương hại, mà vì cô nhìn thấy giá trị của việc cùng nhau trưởng thành. Một mối quan hệ mà cả hai đều cần nhau để tiến lên thường tạo ra sự gắn kết sâu sắc hơn.

Ngoài ra, Doraemon ngay từ đầu không xây dựng câu chuyện như một bài toán chọn chồng theo tiêu chí giỏi, giàu, thành đạt. Tác giả Fujiko F Fujio đã nhiều lần khẳng định rằng câu chuyện của Nobita và Shizuka là câu chuyện về sự tử tế, lòng kiên trì và niềm tin vào con người. Nếu Shizuka chọn Dekisugi, Doraemon sẽ trở thành một bộ truyện rất khác, nơi thông điệp ngầm sẽ là hãy trở nên hoàn hảo thì bạn sẽ được yêu. Thay vào đó, câu chuyện chọn cách nói rằng bạn không cần phải giỏi nhất, chỉ cần chân thành và biết yêu thương đúng cách.

Cuối cùng, lý do Shizuka không lấy Dekisugi làm chồng nằm ở chính bản chất của tình yêu trong Doraemon. Tình yêu không phải là phần thưởng dành cho người xuất sắc nhất, mà là sự lựa chọn của trái tim. Nobita có thể không đứng đầu lớp, nhưng cậu đứng đầu trong những khoảnh khắc Shizuka cần một người thật sự ở bên. Và đôi khi, trong thế giới đầy áp lực thành công, lựa chọn đó lại là điều khiến Doraemon trở nên gần gũi và được yêu mến suốt nhiều thế hệ.