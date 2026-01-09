"Đến Thượng Đế cũng phải cười" với học sinh tiểu học!

Mỗi mùa thi học kỳ đến, không khí trong những gia đình có học sinh cấp 1 lại rộn ràng theo một cách rất đặc biệt. Nhân vật chính vẫn là các bạn nhỏ với vở ô ly, bảng con và những tờ ôn tập dày đặc, nhưng người căng thẳng hơn đôi khi lại là… phụ huynh.

Nghĩ cũng phải thôi, học sinh cấp 1 còn nổi tiếng với khả năng “sáng tạo không giới hạn”. Cùng một đề bài, các em có thể nghĩ ra cách làm hoàn toàn khác sách giáo khoa, trả lời rất hồn nhiên nhưng đủ khiến bố mẹ đứng hình vài giây rồi… tăng xông nhẹ. Phép toán đơn giản bỗng biến thành câu chuyện dài dòng, bài tập tiếng Việt thì xuất hiện những câu trả lời “nghe cũng hợp lý mà sai hoàn toàn”.

Mùa ôn thi vì thế không chỉ là lúc con làm quen với kiểm tra, mà còn là bài kiểm tra độ kiên nhẫn của phụ huynh. Vừa phải nhịn cười trước sự ngây ngô, vừa phải hít sâu để không làm căng không khí. Không tin thì xin mời bạn xem thử những loạt bài tập do học sinh tiểu học thực hiện này để hiểu thêm cho tâm trạng của các phụ huynh nhé!

Giáo viên đã đọc và không hiểu gì...

Bé nhỏ tuổi mà đã biết lo toan, nghỉ hẳn làm để lo cho bà

Chỉ là chép lại chính tả thôi nhưng kỳ lạ là chữ "m" cứ mất tích đâu hết ấy

Những màn ghép tiếng Việt đi vào... lòng đất

Con gì cơ cả nhà?

Xác suất 50/50 mà cũng điền sai nữa

Bài này xem xong, phụ huynh chắc chắn "tăng xông"

Cũng "y" và "i" nhưng mà nó... lạ lắm

Làm sao để "vượt qua" giai đoạn này?

Vậy làm sao để "vượt qua" mùa ôn thi của học sinh cấp 1, giai đoạn mà nhiều phụ huynh thừa nhận là còn mệt hơn cả lúc con chưa biết đọc. Trước hết, người lớn cần xác định lại một điều, đây là kỳ thi của con chứ không phải của bố mẹ. Con đang làm quen với việc học có kiểm tra, còn phụ huynh thì học cách bớt kỳ vọng. Khi mục tiêu được đặt vừa sức, áp lực cũng theo đó giảm xuống.

Tiếp theo, hãy chấp nhận sự sáng tạo rất riêng của học sinh tiểu học như một phần tự nhiên của quá trình lớn lên. Việc con trả lời ngô nghê, làm toán theo cách khác sách giáo khoa hay viết những câu văn khiến người lớn vừa buồn cười vừa hoang mang không phải vì con kém, mà vì tư duy trẻ nhỏ vốn khác người lớn. Thay vì vội sửa sai, phụ huynh có thể lắng nghe con đang nghĩ gì, rồi từ đó nhẹ nhàng hướng dẫn lại. Chỉ cần đổi cách nói, không chất vấn, không so sánh, không khí học tập cũng đã dịu đi rất nhiều.

Bên cạnh đó, đừng biến mỗi buổi tối ôn bài thành một khoảng thời gian căng thẳng kéo dài. Với học sinh cấp 1, khả năng tập trung còn hạn chế. Học ít nhưng đều, chia nhỏ nội dung, xen kẽ nghỉ ngơi sẽ hiệu quả hơn việc ngồi bên bàn học quá lâu trong trạng thái mệt mỏi của cả con lẫn bố mẹ. Một buổi học kết thúc nhẹ nhàng thường mang lại hiệu quả lâu dài hơn.

Quan trọng không kém, phụ huynh cũng cần chú ý đến cảm xúc của chính mình. Khi người lớn căng thẳng, cáu gắt, cảm giác đó rất dễ lan sang con. Đôi khi, việc tạm dừng ôn bài, cho con nghỉ ngơi, hoặc đơn giản là tự nhắc rằng con mới đang ở những năm đầu đi học đã đủ để mọi thứ chậm lại.

Cuối cùng, vượt qua giai đoạn này không phải để con đạt điểm cao tuyệt đối, mà để con không sợ học, không sợ thi và vẫn giữ được niềm vui đến trường. Khi phụ huynh bình tĩnh hơn và kiên nhẫn hơn, mùa ôn thi của học sinh cấp 1 sẽ trở thành một ký ức nhẹ nhàng thay vì một quãng thời gian đầy áp lực.