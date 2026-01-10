12 cung hoàng đạo hợp học ngành nào nhất: Tưởng "tâm linh" ai ngờ đúng phết!

Nếu đã từng ít nhất một lần ngồi lướt mạng và tự hỏi "Ủa sao mình học mãi không vô ngành này nhỉ?", thì rất có thể câu trả lời không chỉ nằm ở năng lực, mà còn ở… tính cách. Và nói đến tính cách thì 12 cung hoàng đạo luôn là một "bản đồ tham khảo" thú vị. Không phải để quyết định thay bạn, mà để giúp bạn hiểu rõ hơn mình hợp môi trường nào, cách học nào và ngành nghề nào có thể khiến bạn vừa học tốt vừa không muốn bỏ cuộc giữa chừng.

1. Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Bạch Dương nổi tiếng là cung hoàng đạo của năng lượng, sự chủ động và tinh thần tiên phong. Những người thuộc cung này thường không chịu được cảm giác bị gò bó, học một cách thụ động hay làm việc theo khuôn mẫu cứng nhắc.

Vì thế, Bạch Dương rất hợp với các ngành như Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Khởi nghiệp, Thể thao, hoặc các ngành liên quan đến kỹ thuật, công nghệ cần tư duy giải quyết vấn đề nhanh. Học những ngành này, Bạch Dương có đất để thể hiện bản lĩnh, cạnh tranh lành mạnh và không bị "tắt lửa" giữa chừng.

Nói đến tính cách thì 12 cung hoàng đạo luôn là một "bản đồ tham khảo" thú vị. (Ảnh: NY Post photo composite; Getty Images)



2. Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu là biểu tượng của sự ổn định, kiên trì và thực tế. Họ không thích những thứ quá mơ hồ hay thay đổi xoành xoạch. Vì vậy, Kim Ngưu thường hợp với các ngành có lộ trình rõ ràng và giá trị bền vững như Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Bất động sản, Quản trị nhân sự, Nông nghiệp công nghệ cao hoặc Thiết kế nội thất. Những ngành này cho Kim Ngưu cảm giác an toàn, có thể phát triển lâu dài và "càng làm càng chắc".

3. Song Tử (21/5 - 20/6)

Song Tử là cung hoàng đạo của giao tiếp, trí tò mò và khả năng học rất nhanh. Điểm yếu của Song Tử là dễ chán, nhưng điểm mạnh là thích nghi cực tốt. Các ngành phù hợp với Song Tử thường là Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ, Quan hệ quốc tế, Marketing, Du lịch hoặc Sáng tạo nội dung. Môi trường năng động, được tiếp xúc nhiều người và thông tin mới chính là "vitamin" giúp Song Tử học không thấy mệt.

4. Cự Giải (21/6 - 22/7)

Cự Giải sống thiên về cảm xúc, giàu sự đồng cảm và luôn quan tâm đến người khác. Những ngành học mang tính chăm sóc, hỗ trợ hoặc giáo dục rất hợp với Cự Giải như Tâm lý học, Giáo dục, Công tác xã hội, Điều dưỡng, Y tế cộng đồng hoặc Quản lý dịch vụ. Khi được học và làm trong môi trường có ý nghĩa nhân văn, Cự Giải sẽ phát huy được sự tận tâm và trách nhiệm của mình.

5. Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử sinh ra đã mang khí chất lãnh đạo và thích được công nhận. Họ không ngại đứng trước đám đông, càng không sợ spotlight. Các ngành phù hợp với Sư Tử có thể kể đến là Quản trị kinh doanh, Luật, Nghệ thuật biểu diễn, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Thời trang hoặc Giải trí. Những ngành này cho Sư Tử cơ hội thể hiện bản thân, xây dựng hình ảnh cá nhân và khẳng định vị trí của mình.

6. Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ nổi tiếng với sự tỉ mỉ, logic và cầu toàn. Họ học rất tốt trong môi trường có hệ thống, yêu cầu độ chính xác cao. Vì thế, Xử Nữ thường hợp với các ngành như Y - Dược, Công nghệ thông tin, Phân tích dữ liệu, Kế toán, Kiểm toán, Biên tập, Nghiên cứu khoa học. Với Xử Nữ, việc được "đào sâu" vấn đề và làm đúng chuẩn mang lại cảm giác thỏa mãn hơn bất cứ lời khen nào.

Cung hoàng đạo chỉ là một "bản đồ tham khảo vui nhưng có lý". (Ảnh: herstockart/Getty Images)

7. Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình yêu cái đẹp, sự hài hòa và công bằng. Họ có khả năng ngoại giao tốt và gu thẩm mỹ khá tinh tế. Các ngành phù hợp với Thiên Bình có thể là Luật, Ngoại giao, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Mỹ thuật ứng dụng, Truyền thông hoặc Quản trị dịch vụ. Những môi trường đề cao sự cân bằng và sáng tạo sẽ giúp Thiên Bình học tập nhẹ nhàng hơn.

8. Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp là cung hoàng đạo của chiều sâu, sự bí ẩn và quyết tâm mạnh mẽ. Họ không ngại những ngành học khó, thậm chí càng thử thách càng hứng thú. Các ngành như Tâm lý học, Điều tra, An ninh, Y khoa, Sinh học, Phân tích tài chính hoặc Công nghệ bảo mật rất phù hợp với Bọ Cạp. Khi đã chọn đúng ngành, Bọ Cạp có thể theo đuổi đến cùng mà không dễ bỏ cuộc.

9. Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã yêu tự do, thích khám phá và không chịu được sự gò bó. Những ngành học cho phép di chuyển, mở rộng tầm nhìn hoặc tiếp xúc đa văn hóa sẽ rất hợp với họ như Du lịch, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ, Báo chí, Giáo dục quốc tế hoặc Triết học. Với Nhân Mã, học không chỉ để lấy bằng mà còn là hành trình mở mang thế giới quan.

10. Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết thực tế, kỷ luật và rất nghiêm túc với tương lai. Họ sẵn sàng đầu tư thời gian dài để đạt được mục tiêu. Các ngành như Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Xây dựng, Kỹ thuật, Luật hoặc Quản lý dự án rất hợp với Ma Kết. Đây là những ngành có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đúng "gu" của một cung hoàng đạo luôn nghĩ xa và nghĩ lớn.

11. Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình sáng tạo, khác biệt và luôn có những ý tưởng "đi trước thời đại". Họ không thích học theo lối cũ. Các ngành phù hợp với Bảo Bình thường là Công nghệ, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế sáng tạo, Truyền thông số hoặc Nghiên cứu xã hội. Môi trường khuyến khích đổi mới sẽ giúp Bảo Bình phát huy hết tiềm năng.

12. Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư giàu trí tưởng tượng, cảm xúc và khả năng nghệ thuật. Họ hợp với các ngành như Âm nhạc, Điện ảnh, Văn học, Thiết kế, Tâm lý học, Công tác xã hội hoặc Chăm sóc sức khỏe tinh thần. Khi được học những ngành chạm đến cảm xúc, Song Ngư sẽ học bằng cả trái tim chứ không chỉ bằng lý trí.

Cuối cùng, cung hoàng đạo chỉ là một "bản đồ tham khảo vui nhưng có lý". Ngành học phù hợp nhất vẫn là ngành khiến bạn sẵn sàng cố gắng mỗi ngày mà không thấy mình đang gồng lên quá mức. Hiểu tính cách của mình chính là bí quyết đầu tiên để chọn đúng con đường học tập dài hơi.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm