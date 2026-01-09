Thông tin MỚI NHẤT về việc cho học sinh Hà Nội nghỉ học khi trời rét

Những ngày đầu tháng 1, không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết Hà Nội rét đậm, rét hại vào sáng sớm, nhiệt độ nhiều khu vực xuống ngưỡng rất thấp. Trước diễn biến này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo cụ thể, đồng thời nhiều trường học trên địa bàn chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại, được phát vào 6h sáng hằng ngày trong chương trình Chào Buổi Sáng (VTV1) và Hà Nội Buổi Sáng (kênh H1). Căn cứ vào dự báo thời tiết, các cơ sở giáo dục được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trực tiếp và chuyển sang hình thức học trực tuyến nếu nhiệt độ xuống thấp.

Cụ thể, theo Tiền phong, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10°C, học sinh THCS được nghỉ khi nhiệt độ dưới 7°C. Trường hợp phụ huynh không có điều kiện trông con, nhà trường phải có phương án tiếp nhận và chăm sóc học sinh, bảo đảm an toàn.

Bên cạnh việc nghỉ học, Sở cũng yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; linh hoạt điều chỉnh giờ học để học sinh không phải đến trường quá sớm, đồng thời không bắt buộc mặc đồng phục.

Hà Nội cho phép hiệu trưởng chủ động điều chỉnh giờ học khi rét đậm, rét hại (Ảnh: Như Hoàn)

Trong khi đó, theo VnExpress, nhiều trường tiểu học tại Hà Nội đã chủ động lùi giờ học buổi sáng thay vì cho học sinh nghỉ hoàn toàn. Một số trường thông báo cho học sinh vào lớp muộn hơn từ 30 đến 45 phút; có trường kéo dài việc lùi giờ học trong hơn một tháng để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết lạnh vào đầu giờ sáng.

Nếu nhiệt độ tiếp tục xuống thấp trong cả ngày, các trường sẽ có thông báo điều chỉnh phù hợp tiếp theo để đảm bảo sức khỏe học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường cần rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo phòng học tránh gió lùa, đủ ánh sáng, giữ ấm; với trường bán trú, cần chuẩn bị cơm, thức ăn và nước uống nóng cho học sinh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 9/1, miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm, nhiều nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Dự báo trong những ngày tới, thời tiết vẫn lạnh về đêm và sáng sớm, nền nhiệt tăng dần vào trưa và chiều.

Hiện Hà Nội có gần 3.000 trường học với khoảng 2,3 triệu học sinh các cấp. Việc cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến hoặc điều chỉnh giờ học được xem là giải pháp linh hoạt nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

