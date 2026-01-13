Cho thuê nhà bao nhiêu tiền mỗi năm sẽ phải đóng thuế?

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản, bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Gần đây, một số thuế địa phương đã đưa ra hướng dẫn về hồ sơ cũng như cách tính thuế cho thuê tài sản áp dụng từ năm 2026.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai hướng dẫn về cách tính thuế khi cho thuê nhà, tài sản. (Nguồn: Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai)

Cụ thể, từ ngày 1/1, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho thuê tài sản có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Lệ phí môn bài cũng bãi bỏ từ ngày 1/1.

Nếu hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng phải nộp là: 5% x toàn bộ doanh thu; thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: 5% x (doanh thu - 500 triệu đồng).

Ví dụ, nếu doanh thu cho thuê tài sản là 900.000.000 đồng/năm, thuế giá trị gia tăng phải nộp là 900.000.000 đồng x 5% = 45 triệu đồng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: (900.000.000 đồng - 500.000.000 đồng) x 5% = 20 triệu đồng. Tổng số thuế phải nộp là 65 triệu đồng.

Với cách tính tương tự, nếu hộ kinh doanh có doanh thu năm 1 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng và 2 tỷ đồng, tổng số thuế phải nộp lần lượt là 75 triệu đồng, 125 triệu đồng và 175 triệu đồng.

Hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu năm 2026. (Nguồn: Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai)

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai lưu ý, doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân cần các chứng từ sau: hợp đồng thuê tài sản; giấy tờ sở hữu tài sản; căn cước công dân của cá nhân cho thuê. Doanh nghiệp phải thanh toán không dùng tiền mặt với khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên.

Các cơ quan thuế nhiều địa phương cũng nhấn mạnh hộ kinh doanh cho thuê tài sản với doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống, dù không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Các hộ này cũng sẽ phải tự xác định doanh thu, kê khai với cơ quan thuế 1 lần/năm để xem hộ đó có còn thuộc đối tượng được miễn thuế hay không.

Cơ quan thuế có dữ liệu về các giao dịch ngân hàng qua các sàn thương mại điện tử cũng như hóa đơn điện tử, sẽ có những gợi ý gửi đến người nộp thuế.

Trường hợp doanh thu của hộ kinh doanh có khả năng cao hơn 500 triệu đồng/năm thì sẽ thực hiện điều chỉnh theo định kỳ.