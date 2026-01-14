Tòa phán quyết quyền nuôi con của Kim Hiền và chồng ở Mỹ

Kim Hiền và doanh nhân Andy Hải Lê trở thành vợ chồng vào năm 2015. Hậu về chung một nhà, cô cùng chồng sang Mỹ định cư và có một con gái chung. Trong suốt thời gian ở Mỹ, nữ diễn viên rút khỏi showbiz, chỉ chia sẻ cuộc sống thường nhật của gia đình qua mạng xã hội. Tuy nhiên trong 1 năm trở lại đây, Kim Hiền thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Cho đến mới đây, thông tin Kim Hiền chính thức ly hôn chồng Việt kiều sau hơn 10 năm khiến nhiều khán giả không khỏi xôn xao. Kim Hiền đã nộp đơn xin ly hôn tại Tòa Thượng thẩm bang California, Orange County (Mỹ) vào tháng 5/2023 nhưng chồng cũ không phản hồi. 2 tháng sau, nữ diễn viên đề nghị tòa xử ly hôn đơn phương. Hôn nhân của cô chính thức khép lại vào ngày 17/7/2025.

Kim Hiền và chồng cũ có 1 con gái chung. Theo phán quyết của tòa án, quyền nuôi con được giải quyết theo hình thức đồng nuôi. Cụ thể, Kim Hiền và chồng cũ chia sẻ quyền giám hộ pháp lý, cùng tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, y tế và phúc lợi của con.

Quyền nuôi con của Kim Hiền và chồng cũ được giải quyết theo hình thức đồng nuôi. Ảnh: Tổng hợp

Sau biến cố hôn nhân đầu tiên với 1 DJ, Kim Hiền từng ở ẩn 2 năm và quyết định đi thêm bước nữa với doanh nhân Andy Hài Lê. Đám cưới của Kim Hiền và doanh nhân Việt kiều được tổ chức kín kẽ, chỉ bao gồm bạn bè, người thân của 2 bên.

Thời điểm đó, vợ chồng danh hài Việt Hương đã đứng ra làm chủ hôn, thay mặt gia đình nhà gái lo liệu mọi nghi thức cưới hỏi. Lễ đón dâu của Kim Hiền cũng diễn ra tại nhà riêng của Việt Hương ở Mỹ. Lễ cưới được tổ chức theo phong cách truyền thống Việt Nam, cô dâu diện trang phục áo dài, thực hiện đầy đủ các nghi thức trang trọng.

Sau đám cưới, Kim Hiền sống chủ yếu ở Mỹ cùng chồng và hai con - bé Sonic (con riêng của cô) và cô con gái nhỏ sau này. Nữ diễn viên gần như rút khỏi showbiz, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài hình ảnh về cuộc sống đời thường trên mạng xã hội. Nói về chuyện từ bỏ hào quang năm xưa để sang Mỹ, Kim Hiền khẳng định bản thân không hối hận mà còn thấy đây là lựa chọn khiến cuộc sống bước sang trang mới.

Đám cưới của Kim Hiền và doanh nhân Việt kiều được diễn ra tại Mỹ. Ảnh: Tổng hợp

Kim Hiền là nữ diễn viên lấn sân vào sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Trước khi lui về hậu trường, Kim Hiền đã góp mặt tạo nên thành công của hàng chục bộ phim truyền hình như: Mùi Ngò Gai, Dốc Tình, Gia Đình Phép Thuật, Hương Phù Sa,... và đều lại những dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Vai diễn làm nên tên tuổi của Kim Hiền chắc phải kể đến nhân vật Út Ráng trong Hương Phù Sa.

Cô hiện sống cùng hai con trong ngôi nhà có sân vườn rộng rãi tại California. Kim Hiền dành phần lớn thời gian đưa đón con, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Con trai lớn Sonic đã 18 tuổi, con gái Yvona, 10 tuổi. Kim Hiền tạo điều kiện cho con tham gia các lớp năng khiếu, lo toan cho con đầy đủ đời sống tinh thần.