“Vua phản diện” của màn ảnh Việt

NSND Nguyễn Hải sinh năm 1958, từng là một trong những diễn viên nổi bật của Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Ông thuộc lớp nghệ sĩ trưởng thành trong giai đoạn sân khấu - truyền hình Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, nơi diễn xuất được đặt nặng chiều sâu tâm lý và tính hiện thực. Nguyễn Hải là gương mặt hiếm hoi có thể khiến khán giả "vừa ghét vừa nhớ" mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh.

NSND Nguyễn Hải

Tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt vai phản diện để đời như Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô , tổng giám đốc Lê Thanh trong phim Chạy án, lão Cấn - trùm mại dâm trong Quỳnh búp bê hay "thượng tá biến chất" Trần Như Tuất trong Bão ngầm …

Những nhân vật này đều mang tính biểu tượng, đại diện cho lòng tham, cái ác hay sự tha hóa của quyền lực. Chính khả năng diễn xuất sắc sảo, tiết chế nhưng đầy ám ảnh đã giúp nghệ sĩ Nguyễn Hải được mệnh danh là "vua phản diện" của phim truyền hình Việt.

NSND Nguyễn Hải cho biết, mỗi khi ra đường ông thường được khán giả gọi bằng tên nhân vật thay vì tên thật.

“Họ nhắc lại vai diễn như Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, Lê Thanh trong Chạy án, hay Cấn ở Quỳnh búp bê… Mới đây, khi đang quay một bộ phim khác, khán giả nhìn thấy lại gọi: "Cấn ơi". Tôi mới đùa rằng, đó có phải tên tôi đâu. Khán giả nói: "Em gọi tên anh trong phim Quỳnh búp bê, sao anh diễn ghê gớm thế mà ngoài đời hiền vậy?", ông kể với Dân trí.

NSND Nguyễn Hải và vai diễn để đời trong "Quỳnh búp bê"

Không ít lần, sự nổi tiếng của các vai phản diện khiến cuộc sống sinh hoạt của Nguyễn Hải bị gián đoạn. Nhưng với ông, đó là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, NSND Nguyễn Hải còn mang quân hàm Đại tá. Hiện tại, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Nghệ thuật Ứng dụng (thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam), phụ trách mảng giáo dục và tuyên truyền.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn mở trung tâm giáo dục, tham gia giảng dạy cho các câu lạc bộ điện ảnh, nghệ thuật tại nhiều trường học, trung tâm trải nghiệm làm phim.

Theo Báo Thanh Niên, dù đã đến tuổi nghỉ hưu, lịch làm việc của NSND Nguyễn Hải vẫn dày đặc. Ngoài nghệ thuật, ông còn là một luật sư, thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, đồng thời tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Cuộc sống gia đình trong căn nhà 41m2 ở phố Kim Ngưu

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh "vua phản diện" trên màn ảnh, ngoài đời, NSND Nguyễn Khải là người hiền lành, giản dị, kín tiếng. Trước những tin đồn cho rằng ông là "đại gia nhiều nhà đất, tiền vàng", nam nghệ sĩ thẳng thắn phủ nhận.

"Tôi không có tiền, vàng tiết kiệm, không có tiền tỷ gửi ngân hàng. Gia đình tôi 3 thế hệ gồm: vợ chồng tôi, vợ chồng con trai, vợ chồng con gái và các cháu đang ở một ngôi nhà 41m2, nằm trong ngõ nhỏ ở phố Kim Ngưu (Hà Nội)", ông chia sẻ với Dân trí.

Ngoài đời, NSND Nguyễn Khải sống giản dị, kín tiếng

Căn nhà nhỏ ấy không chỉ là nơi ở mà còn là không gian gắn kết đại gia đình. Với NSND Nguyễn Hải, diện tích không phải là thước đo của hạnh phúc. Nguyên tắc sống của ông là các con, kể cả dâu rể, phải yêu thương nhau, các cháu nội ngoại được đối xử công bằng.

Trong cuộc sống gia đình, người đồng hành thầm lặng với NSND Nguyễn Hải là vợ ông - một cựu sinh viên lớp diễn viên khóa 1 Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau này, bà chuyển sang giảng dạy âm nhạc.

Bà xã Nguyễn Hải thấu hiểu và thông cảm cho sự bận rộn của chồng. Nam nghệ sĩ chia sẻ trong chương trình Lời tự sự: "Tôi tự hào vì có một người phụ nữ luôn đằng đẵng, đều đặn và thậm chí quằn quại, lúc nào cũng đi theo sau để phục vụ chồng.

Thành công của tôi ngày hôm nay phải có công lao của gia đình chiếm tới 99%. Gia đình là cái nôi để tôi yên tâm công tác, theo đuổi nghề. Nhiều lúc tôi phải dằn lòng, nghĩ ngợi bởi sự hy sinh mà vợ dành cho tôi quá lớn".

Nghệ sĩ Nguyễn Hải và bà xã

Về phần mình, dù công việc dày đặc, song NSND Nguyễn Hải vẫn cố gắng sắp xếp để ăn cơm cùng gia đình nhiều nhất có thể. Nam nghệ sĩ tâm sự, ông không phải là người quá cần tiền nên tiết chế và nhận những việc mình thích để được ở gần với gia đình hơn. Với ông, bữa cơm gia đình, sự bình yên trong căn nhà nhỏ giữa lòng Hà Nội là điều quý giá nhất sau bao năm lăn lộn với nghề.

Ở tuổi 67, NSND Nguyễn Hải vẫn giữ được sự minh mẫn, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến. Ông không chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục làm việc, đóng góp cho xã hội bằng nhiều vai trò khác nhau.

Nhưng sau tất cả, điều khiến khán giả nể phục nhất ở người nghệ sĩ này không chỉ là những vai phản diện "đỉnh cao", mà còn là cách ông sống khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu: giản dị, tử tế và đầy trách nhiệm với gia đình.